¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¬¿·¥³¥ó¥Ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª2·î16Æü(·î)¤è¤ê¡Ö¤«¤¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡×¤¬È¯Çä¡ª
¡¡»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö»ö¶È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤«¤¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ë²è¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡¡¤«¤¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö
¡¡¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÇÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤È¡¢¤«¤¤¢¤²¤¬¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤«¤¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡×¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¸ú¤¤¤¿¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤¿¤ì¤ÇßÖ¤á¤¿ÆÚÆù¤È¶Ì¤Í¤®¤Ë¡¢²¼Ì£¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÁÆ¤¤¶¤ß¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¥À¥Ö¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¤¤ó¤²¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌîºÚ¤«¤¤¢¤²¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÍÈ¤²¤¿¤µ¤¯¤µ¤¯¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2¤Ä¤Î¤ª¤«¤º¤¬¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¼«Ëý¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¿æ¤¾å¤²¤¿¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉûºÚ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¡¢¤ª¸ýÄ¾¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¡ü ¤«¤¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡§690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥À¥Ö¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤È¡¢¤µ¤¯¤µ¤¯¤ÎÌîºÚ¤«¤¤¢¤²¤¬¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¡¡2¤Ä¤Î¤ª¤«¤º¤¬¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¼«Ëý¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¿æ¤¾å¤²¤¿¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤«¤¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö
¢¨À¾ÆüËÜÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»ÅÍÍ¤È²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½©ÅÄ¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢»³Íü¸©¡¢´ØÅìÃÏÊý¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡ÊÃ¢¤·¡¢Ã¸Ï©Åç½ü¤¯¡Ë¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢¼¢²ì¸©¡¢Ãæ¹ñ¡¦»³±¢ÃÏÊý¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Î³ÆÅ¹¤ÇÈ¯Çä¡£
¢£ ¡ÚÃêÁª¤Ç50Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¤«¤¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤Û¤Ã¤«¥í¥´Æþ¤ê¥í¥óT¡×¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª
¤«¤¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤Û¤Ã¤«¥í¥´Æþ¤ê¥í¥óT¡×¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)～28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡§¡Ö¤«¤¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡×¡Ê¤ª¤«¤º¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¤ËÅ½ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þÊç¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¾ÞÉÊ¡§¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¥í¥´Æþ¤ê¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä
¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡§ÃêÁª¤Ç50Ì¾¤µ¤Þ
¢¨¥í¥óT¤Î¾ÞÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ªÊÛÅö1ÉÊ¤Ë¤Ä¤1²ó±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï3·îÃæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤Û¤ó¤ï¤ê¤ÈÅòµ¤¤ÎÎ©¤Á¾å¤ë¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿æ¤¤¿¤Æ¤´¤Ï¤ó¡£¤½¤ì¤¬¡È¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Î©¤Á´ó¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤â¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î³¹¤ÎÂæ½ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Ï¡¢1976Ç¯¤Ëºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¡¢2026Ç¯¤ÇÁÏ¶È50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¤¿¤Î¤·¤µ¡¢¤Þ¤´¤³¤í¡×¤ò¹þ¤á¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ë¤«¤ÊÌÀÆü¤ò¤Ä¤¯¤ë»ö¶È¤òÁ´¹ñ785Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ä´ë²è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò²ñ¼Ò³µÍ×¡Ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ¡§ ÀÄÌÚÃ£Ìé
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ Âçºå»ÔËÌ¶èÄáÌîÄ®3ÈÖ10¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ »ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¡¢ÂðÇÛÊÛÅö
HP ¡§¡¡https://www.hokkahokka-tei.jp/
¡Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ ¸ø¼°SNS¡Ó
¡¦Instagram ¡§ https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/
¡¦X¡¡¡§ https://x.com/HokkahokkaP
¡¦YouTube ¡§ https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy
¡¦TikTok ¡§ https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii