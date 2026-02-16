¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¬¿·¥³¥ó¥Ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª2·î16Æü(·î)¤è¤ê¡Ö¤«¤­¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡×¤¬È¯Çä¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô

¡¡»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö»ö¶È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤«¤­¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ë²è¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡¡¤«¤­¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö

¡¡¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÇÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤È¡¢¤«¤­¤¢¤²¤¬¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤«¤­¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡×¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¸ú¤¤¤¿¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤¿¤ì¤ÇßÖ¤á¤¿ÆÚÆù¤È¶Ì¤Í¤®¤Ë¡¢²¼Ì£¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÁÆ¤­¤¶¤ß¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¥À¥Ö¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¤¤ó¤²¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌîºÚ¤«¤­¤¢¤²¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÍÈ¤²¤¿¤µ¤¯¤µ¤¯¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2¤Ä¤Î¤ª¤«¤º¤¬¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¼«Ëý¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¿æ¤­¾å¤²¤¿¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£




¡¡ÉûºÚ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­¤Î¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ä¡¢¤ª¸ýÄ¾¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£



¡ü ¤«¤­¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡§690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¡¡¥À¥Ö¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤È¡¢¤µ¤¯¤µ¤¯¤ÎÌîºÚ¤«¤­¤¢¤²¤¬¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£


¡¡2¤Ä¤Î¤ª¤«¤º¤¬¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¼«Ëý¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¿æ¤­¾å¤²¤¿¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£





¤«¤­¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö

¢¨À¾ÆüËÜÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»ÅÍÍ¤È²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨½©ÅÄ¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢»³Íü¸©¡¢´ØÅìÃÏÊý¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡ÊÃ¢¤·¡¢Ã¸Ï©Åç½ü¤¯¡Ë¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢¼¢²ì¸©¡¢Ãæ¹ñ¡¦»³±¢ÃÏÊý¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Î³ÆÅ¹¤ÇÈ¯Çä¡£


¢£ ¡ÚÃêÁª¤Ç50Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¤«¤­¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤Û¤Ã¤«¥í¥´Æþ¤ê¥í¥óT¡×¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª



¤«¤­¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤Û¤Ã¤«¥í¥´Æþ¤ê¥í¥óT¡×¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª

¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)～28Æü¡ÊÅÚ¡Ë


¡¦±þÊçÊýË¡¡§¡Ö¤«¤­¤¢¤²¡õ¤·¤ç¤¦¤¬¾ÆÊÛÅö¡×¡Ê¤ª¤«¤º¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¤ËÅ½ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þÊç¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¦ÅöÁª¾ÞÉÊ¡§¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¥í¥´Æþ¤ê¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä


¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡§ÃêÁª¤Ç50Ì¾¤µ¤Þ


¢¨¥í¥óT¤Î¾ÞÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£


¢¨¤ªÊÛÅö1ÉÊ¤Ë¤Ä¤­1²ó±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¢¨·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï3·îÃæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¡¤Û¤ó¤ï¤ê¤ÈÅòµ¤¤ÎÎ©¤Á¾å¤ë¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿æ¤­¤¿¤Æ¤´¤Ï¤ó¡£¤½¤ì¤¬¡È¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Î©¤Á´ó¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤â¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î³¹¤ÎÂæ½ê¡×¤Ç¤¹¡£


¡¡¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Ï¡¢1976Ç¯¤Ëºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¡¢2026Ç¯¤ÇÁÏ¶È50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¤¿¤Î¤·¤µ¡¢¤Þ¤´¤³¤í¡×¤ò¹þ¤á¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¡¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ë­¤«¤ÊÌÀÆü¤ò¤Ä¤¯¤ë»ö¶È¤òÁ´¹ñ785Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ä´ë²è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ò²ñ¼Ò³µÍ×¡Ó


ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ¡§ ÀÄÌÚÃ£Ìé


ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ Âçºå»ÔËÌ¶èÄáÌîÄ®3ÈÖ10¹æ


»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ »ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¡¢ÂðÇÛÊÛÅö


HP ¡§¡¡https://www.hokkahokka-tei.jp/






¡Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ ¸ø¼°SNS¡Ó


¡¦Instagram ¡§ https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/


¡¦X¡¡¡§ https://x.com/HokkahokkaP


¡¦YouTube ¡§ https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy


¡¦TikTok ¡§ https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii