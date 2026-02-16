MAXWIN¤«¤é½ãÀµÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÀÇ½¤ò»ý¤ÄÁ°¸å¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àーµ¡Ç½ÉÕ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ëー¥à¥ß¥éーMDR-PRO1-S¤¬ÅÐ¾ì
¥«ーÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥ÉMAXWIN(±¿±Ä¡§¾»ÆÍ¸Â²ñ¼Ò¡¢½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô)¤Ï¡¢½ãÀµÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÀÇ½¤ò»ý¤ÄÁ°¸å¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àーµ¡Ç½ÉÕ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ëー¥à¥ß¥éー¡ØMDR-PRO1-S¡Ù¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
MAXWIN¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://maxwin.jp/promotion/mr-mdr-pro1-s/
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJWRJK19
³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mdr-pro1/
Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mdr-pro1.html
MAXWIN¡¡MDR-PRO1-S
¥ß¥éーËÜÂÎ¤Ï½ãÀµÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¡¢±Õ¾½µ±ÅÙ¤ä¸åÊý±ÇÁü½ÐÎÏµ¡Ç½¤â½ãÀµ¥ß¥éー¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ½¿§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹âµ±ÅÙ2250¥«¥ó¥Ç¥é¤ÎÇú¸÷¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÌÀ¤ë¤µ¼«Æ°Ä´À°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
¥«¥á¥é¤Ï60fps¤ÎÄ¶³ê¤é¤«±ÇÁü¤ò¼Â¸½¡£
½ãÀµÉÊ¤Ç¤ÏºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤Î¾¯¤Ê¤¤Á°¸åÆ±»þ¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àーµ¡Ç½¤âÉÕ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ëー¥à¥ß¥éー¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=OsLSJtYRMX4 ]
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
½ãÀµ¥ß¥éー¸ò´¹
9.6¥¤¥ó¥Á¤ÎµÕÂæ·Á¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¥ß¥éーÉý¡§Ìó25cm¤È½ãÀµÉÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤Ç½ãÀµ¥ß¥éー¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥¢¥«¥á¥é60fps
½ãÀµÉÊ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥éー¤ÈÆ±ÍÍ¤Î60fps»ÅÍÍ¡¢ºÇ¿·¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¸åÊý±ÇÁü½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âµ±ÅÙ2250¥«¥ó¥Ç¥é¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¥â¥Ë¥¿ー¤ÎºÇÂçµ±ÅÙ2250cd/m2¡£½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ¤Ù±Ç¤ê¹þ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ß¥éー²èÌÌ¤ÎÈ¿¼Í¤òºÇÂç¸Â¤Ë·Ú¸º¡£¥áー¥«ー½ãÀµ¼ÖºÜ±Õ¾½¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼Â¸½¡£
ÌÀ¤ë¤µ¼«Æ°Ä´À°µ¡Ç½ÉÕ¤
¸÷ÎÌ¥»¥ó¥µーÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤äÌë´Ö¤Ê¤É¤Ï¼«Æ°Åª¤Ëµ±ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢âÁ¤·¤¹¤®¤Æ¸«¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
½ãÀµÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆ±¼´¥±ー¥Ö¥ë¡õ¥³¥Í¥¯¥¿
¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¥Çー¥¿Å¾Á÷¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¿®¹æ¡ÊLVDSµ¬³Ê¡Ë¤Î°Ù¡¢½ãÀµÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆ±¼´¥±ー¥Ö¥ë¡õÆ±¼´¥³¥Í¥¯¥¿¤òºÎÍÑ¡£
ÅÅÇÈ´³¾ÄÂÐºöºÑ¢¨Åö¼Ò´ð½à
MDR-PRO1-S¤Ï¥Î¥¤¥ºÄã¸ºÀß·×¤ò»Ü¤·¡¢EMC¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£EMC¥Æ¥¹¥È¤È¤Ï¡¢¡ØÅÅ¼§ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅµ¤µ¡´ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤¬¸íÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£
Á°¸åÆ±»þÏ¿²èµ¡Ç½
¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¥«¥á¥é¤È¤â¤Ë1920¡ß1080pixel¡Ê¥Õ¥ëHD¡Ë¤Î2¥«¥á¥éÆ±»þ¹â²òÁüÅÙÏ¿²è¡£Ï¿²»¤âÂÐ±þ¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥éÊ¬Î¥¼°
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤ÏËÜÂÎ¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥á¥é¡¦¥ß¥éー°ìÂÎ·¿¤Çµ¯¤³¤ë¼«Æ°¥Ö¥ìー¥¥»¥ó¥µー¥«¥Ðー¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
HDRµ¡Ç½
Á°¸å¥«¥á¥é¤È¤â¤Ë¡¢µÕ¸÷¤Ë¶¯¤¤HDR¡Ê¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡Ëµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¡¢¼«Æ°Åª¤ËÌÀ°Åº¹¤òÊäÀµ¤·¡¢µÞ·ã¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÇò¤È¤Ó¤ä¹õ¤Ä¤Ö¤ì¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö´Æ»ëÏ¿²è
Ãó¼Ö´Æ»ëÃæ¤Ë¼ÖÎ¾¤Ø¤Î¾×·â¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤ÈÏ¿²è¤ò³«»Ï¡£Ï¿²è¸å¤ÏÃó¼Ö´Æ»ë¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¥â¥Ë¥¿ー¡§9.6 ¥¤¥ó¥Á ¡Ê1920¡ß384 pixels¡Ë
µ±ÅÙ¡§MAX 2250cd/m2
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é²è³Ñ¡§H¡§110¡ë¡¢V¡§55¡ë
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é²òÁüÅÙ¡§1080P @27.5fps
¥ê¥¢¥«¥á¥é²è³Ñ¡§H¡§70¡ë¡¢V¡§38¡ë
¥ê¥¢¥«¥á¥é²òÁüÅÙ¡§1080P @60fps
²èÁüÊäÀµ¡§HDR
¥ê¥¢¥«¥á¥éËÉ¿å¡§IP67
¾×·â¥»¥ó¥µー¡§G¥»¥ó¥µー
Ï¿²è¥âー¥É¡§¥ëー¥×Ï¿²è¡Ê1Ê¬/3Ê¬/5Ê¬¡Ë
µÏ¿Êý¼°¡§¾ï»þÏ¿²è/¥¤¥Ù¥ó¥ÈÏ¿²è/Ãó¼Ö´Æ»ëÏ¿²è¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÏ¿²è¡Ë/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÏ¿²è¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÏ¿²è¡Ë ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§.ts¡ÊÏ¿²è¡Ë¡¢ .jpg¡ÊÀÅ»ß²è¡Ë
µÏ¿ÇÞÂÎ¡§microSD¥«ー¥É 64GB Class10 Æ±º
ÅÅ¸»ÆþÎÏ¡§DC 12V
Æ°ºî²¹ÅÙ¡§-30¡î～80¡î
ÊÝÂ¸²¹ÅÙ¡§-40¡î～85¡î