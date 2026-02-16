Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë»º¸å24»þ´Ö¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÊì»Ò»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢ÌÜÉ¸300Ëü±ß¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï¡ª
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Ôー¥×¥ë¥º¡¦¥Ûー¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÍý»öÄ¹¡§¿ÀÃ« ÍÎÊ¿¡¢°Ê¡ÖPHJ¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖREADYFOR¡×¤Ë¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î±ó³ÖÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÊì»Ò·ÑÂ³¥±¥¢Ï¢·È¶¯²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»ÜÈñÍÑ¤òÊç¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÌ¿¤òº¸±¦¤¹¤ë»º¸å24»þ´Ö¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÊì»Ò¤ÎÌ¿¤ò·Ò¤°µ¤¤Å¤¤ÈÈ½ÃÇ¤ò¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£300Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ËÜÆü2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç»Ù±ç¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡§https://readyfor.jp/projects/2026phjc(https://readyfor.jp/projects/2026phjc)¡Ë
¢£ÇØ·Ê¤ÈPHJ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
½Ð»ºÄ¾¸å¤«¤é»º¸å¿ôÆü´Ö¡¢ÆÃ¤ËºÇ½é¤Î24»þ´Ö¤ÏÆÍÁ³¤ÎÂçÎÌ½Ð·ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬ºÇ¤â¹â¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤ÎÆâÀï¤È¥Ý¥ë¡¦¥Ý¥ÈÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ï°ìÅÙ´°Á´¤ËÊø²õ¤·¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Êì»ÒÊÝ·ò¤ÏÀÈ¼å¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËPHJ¤Î»ö¶ÈÃÏ¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×½£¥½¥È¥Ë¥¯¥àÊÝ·ò¹ÔÀ¯¶è¤Ç¤ÏÊÝ·ò¥»¥ó¥¿ー¡Ê°åÎÅ»ÜÀß¡Ë¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»º¸å¤Î´Ñ»¡¤ä¥±¥¢¤¬½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
PHJ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¤ÊÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¤Ê»º¸å¡×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±¤«¤é½Ð»º¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»º¸å¤Î½÷À¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢Êì»Ò°ìÂÎ¤È¤·¤¿ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤·ÑÂ³¥±¥¢¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¸å¤ÎÊì»Ò¤È½õ»º»Õ
½Ð»º¸å¤ËÊÝ·ò¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤Çµ¢Âð
¢£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤³èÆ°·ÑÂ³¤Î´íµ¡
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢PHJ¤Î³èÆ°¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¿ÍÆ»±ç½õÅà·ë¤ä²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Î»Ù±çºï¸º¤È¤¤¤¦À¤³¦¾ðÀª¤Î·ãÊÑ¤ä¡¢¸øÅªÊä½õ¶â¡¦Ì±´Ö½õÀ®¶â¤Ø¤Î¿½ÀÁÃÄÂÎ¤ÎÁý²Ã¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢PHJ¤¬¿½ÀÁ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢°Æ·ï¤¬ÉÔºÎÂò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢»ö¶È¤ÎÍ½»»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¤Î°ÜÅ¾¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¿ô¤òÈ¾¸º¤·¡¢³èÆ°·ÑÂ³¤ÎÆ»¤òÉ¬»à¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¡¢À¯¼£¤ä¾ðÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Öµß¤¨¤ë¤Ï¤º¤ÎÌ¿¡×¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î³èÆ°¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ³§ÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ·Ò¤¬¤ê¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÂó¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÌ¿¤òº¸±¦¤¹¤ë»º¸å24»þ´Ö¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÊì»Ò¤ÎÌ¿¤ò·Ò¤°µ¤¤Å¤¤ÈÈ½ÃÇ¤ò¡×
¡¦URL¡§https://readyfor.jp/projects/2026phjc
¡¦ÌÜÉ¸¶â³Û¡§300Ëü±ß
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë10»þ～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ¡¡
¡¦»ñ¶â»ÈÅÓ¡§¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î±ó³ÖÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÊì»Ò·ÑÂ³¥±¥¢Ï¢·È¶¯²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»ÜÈñ
¡¦·Á¼°¡§´óÉÕ¶â¹µ½ü·¿ / All in·Á¼°
¢¨All-in·Á¼°¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤ÎÃ£À®¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù±ç¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·Á¼°¤Ç¤¹¡£
¥Ôー¥×¥ë¥º¡¦¥Ûー¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊPHJ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤ÁÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Ôー¥×¥ë¥º¡¦¥Ûー¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊPHJ¡Ë¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¹ñºÝNGO ¡ÖProject HOPE¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡Ê2006Ç¯¤ËÆÈÎ©¡Ë¡¢¡Ö¶µ°é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Î©»Ù±ç¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÊì¤È»Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÊÝ·ò¡¦°åÎÅ¤Î¶µ°é¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ù±ç³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Ë»öÌ³½ê¤òÃÖ¤¡¢ÇÀÂ¼ÃÏ¤òµòÅÀ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ä»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PHJ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Î©»Ù±ç¡×¤Ç¤¹¡£ÊÝ·ò¿Íºà¤Ø¤Î¸¦½¤¤ä¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ø¤Î¶µ°é¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¤è¤ê¤è¤¤ÊÝ·ò´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£