¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ìô¶É¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¤«¤¿¤Á ー ¼ª¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤ÌôºÞ»Õ¡¢Ç¯´Ö1Ëü²ó¤ÎÉþÌô»ØÆ³¤òÃ£À® ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Ê¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥ÈÌô¶É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÌô¶É½©ÄÅÅ¹¡×¤Ï¡¢¼ª¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤ÌôºÞ»Õ¡¦ÉðÃæ¸µµ¨»á¤¬¡¢Ìô¤ÎÀâÌÀ¡ÊÉþÌô»ØÆ³¡Ë¤ò1Ç¯´Ö¤Ç1Ëü²óÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î～2026Ç¯2·î¡¢¼ÒÆâ½¸·×¡Ë¡£
·îÊ¿¶ÑÌó900²ó¡¢1ÆüÊ¿¶ÑÌó45²ó¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏ°è¤ÎÌô¶É¤È¤¤¤¦¡ÖÆü¾ï¤Î¾ì¡×¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìô¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤ÌôºÞ»Õ¡§ÉðÃæ»á¡Ê»£±Æ ¤í¤¦¼Ì¿¿²È¡§ã·Æ£ÍÛÆ»¡Ë
¢£ ¾ã¤¬¤¤¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¡×¤Ê¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤¬Äê¤á¤é¤ì¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÛÍÑ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÌç¿¦¤È¤·¤ÆÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë»öÎã¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬ÀÜµÒ¤ò¤¹¤ë¡£
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬°åÎÅ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤Î»Ñ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½©ÄÅÅ¹¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ìô¶É¤È¤¤¤¦¼ÂÁõ
½©ÄÅÅ¹¤¬·Ç¤²¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê¼êÏÃ¡ËÌô¶É¡×¡£
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤òÀß·×¤¹¤ë¡£
¸Ä¿Í¤ËÅ¬±þ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
¡¦É®ÃÌ
¡¦»Øº¹¤·¥Üー¥É
¡¦²»À¼Ê¸»úÊÑ´¹ÁõÃÖ¡Ö¥³¥È¥Ð¥ë¡×(¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿³ô¼°²ñ¼Ò)
¡¦ÂÐÏÃ»Ù±çµ¡´ï¡Öcomuoon¡×(¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò)
¡¦¼êÏÃ¥Öー¥¹
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼êÏÃ½¬ÆÀ
¡ÖÅÁ¤ï¤ë¹©É×¡×¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÌô¶É¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢Ç¯´Ö1Ëü²ó¤È¤¤¤¦Æü¾ïÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥ÈÉðÃæ¸µµ¨¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£ »áÌ¾¡§ÉðÃæ ¸µµ¨¡Ê¤¿¤±¤Ê¤« ¤â¤È¤¡Ë
¢£ ½êÂ°¡§¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÌô¶É ½©ÄÅÅ¹
¢£ ¿¦¼ï¡§ÌôºÞ»Õ
¢£ ·ÐÎò¡§À½Ìô´ë¶È4Ç¯¶ÐÌ³¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¡¢Âç¼êÊÝ¸±Ä´ºÞÌô¶É¤Ë¤Æ17Ç¯¶ÐÌ³¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ê¤¤À¤³¦¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È»Ö¤·¡¢2025Ç¯3·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
¢£ »ñ³ÊÅù¡§¸¦½¤Ç§ÄêÌôºÞ»Õ¡¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡ー¥Þ¥·¥¹¥È
¢£ À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Î¾¼ª¤È¤â110dB¤ÎÄ°ÎÏ¾ã³²¤¬¤¢¤ë¡Ø¼ª¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤ÌôºÞ»Õ¡Ù
¡ÚÇ¯´Ö1Ëü²óÃ£À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤ÌôºÞ»Õ¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ËÀÜµÒ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤äµ¡´ï¤ò¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ªÌô¤ÎÀâÌÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä°ÎÏ¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¹©É×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÄê°Ê¾å¤Î¿ô¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤ËÀÜµÒ¶È¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë°ÂÁ´¤È°Â¿´¤òÆÏ¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸«Á÷¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Áー¥à¤Ç°é¤Æ¤¿¡ÈÅÁ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ÉÇÛÎ¸¤«¤éÀß·×¤Ø
¡ÈÅÁ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¸½¾ì
¡ÖÉðÃæ¤µ¤ó¤¬½©ÄÅÅ¹¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÉðÃæ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼ª¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤ÌôºÞ»Õ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Áë¸ý¤Ç¤ÎÅÁ¤¨Êý¤òÀ°¤¨¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ®ÃÌ¤ä»ë³ÐÅª¤Ê°ÆÆâ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉðÃæ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥¯¤äiPad¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ëÆ³Æþ¤ò¼«¤éÄó°Æ¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´Ä¶¤ò¼çÂÎÅª¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
ËÜÂ¿»á¡Ê±¦¡Ë¤ÈÉðÃæ»á¡Êº¸¡Ë¡£Æü¾ï¶ÈÌ³¤«¤é¼êÏÃ¤ò³Ø¤Ó¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Êý¤Ø¤ÎÀÜµÒ¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½¾ì¤Î¡ÖÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤À®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉðÃæ¤µ¤ó¤Ï¼Ò¸òÅª¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤È¥Áー¥à¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤ÏÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖÌô¤ÎÀâÌÀ¡ÊÉþÌô»ØÆ³¡ËÇ¯1Ëü²ó¡×¤Ï¡¢ÉðÃæ¤µ¤óËÜ¿Í¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÅÁ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê½©ÄÅÅ¹¥êー¥Àー¡§ËÜÂ¿»á¡Ë
ËèÆü¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÉðÃæ¤µ¤ó¤¬¡¢Ìô¤ÎÀâÌÀ¡ÊÉþÌô»ØÆ³¡Ë¤ò1Ç¯´Ö¤Ç1Ëü²ó¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢É½¾ð¤ä¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ®ÃÌ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë°Â¿´¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö»Øº¹¤·¥Üー¥É¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ýー¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¼êÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ´Ö¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆ±¤¸¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÌô¶É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê½©ÄÅÅ¹Ä´ºÞ»öÌ³¡§ºûÀî»á¡Ë
¡Ö»Ø¤µ¤·¥Üー¥É¡×
Ç¯´Ö1Ëü²ó¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¸½¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÀß·×¤·¤¿·ë²Ì¡É¤Ç¤¹¡£
¢£ È¯¿®¤â¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ
½©ÄÅÅ¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡£¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ìô¶É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥êー¥ëÆ°²è¤ä¥¹¥Èー¥êー¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ìô¶É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½©ÄÅÅ¹¤Ç¤ÏInstagram¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÅö»ö¼Ô¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Å¹Æâ¤Î¹©É×¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¯¿®¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¿´¤ÎÆ°¤¤¬¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯¿®¤â¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¢£ ÂÎ¸³¤Î¾ì¤ò¤Ò¤é¤¯
½©ÄÅÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖVIBONE nezu 3¡×¤Î»îÄ°²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÁõÃå¤·¡¢ÁõÃå´¶¤ä²»¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»îÄ°²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹üÅÁÆ³¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¼ÀÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¡¦Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½¥ê¥Ã¥É¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖVIBONE nezu 3¡×
»îÄ°²ñ ³µÍ×
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯3·î27Æü(¶â) 16:00～21:00 (¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©)¡¡
¢£ ²ñ¾ì¡§¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÌô¶É ½©ÄÅÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÀ¶À¥»ÔÌî±ö5ÃúÌÜ299-4¡Ë
¢£ »²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°Í½ÌóQR¥³ー¥É¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§mainichi_akitsu@mainichi-y.co.jp
¼çºÅ¡§¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÌô¶É½©ÄÅÅ¹¡¿¶¦ºÅ¡§¥½¥ê¥Ã¥É¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
»îÄ°²ñ»öÁ°Í½ÌóQR¥³ー¥É
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÌô¶É ½©ÄÅÅ¹
¡¦½»½ê¡§¢©204-0004¡¡ÅìµþÅÔÀ¶À¥»ÔÌî±ö5-299-4
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 042-497-2271(#)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¡10¡§00～19¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Ð¡¦ÌÚÍËÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡§00～21¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
Ç¯´Ö1Ëü²ó¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ä¥Ê¥ê¤Ï½©ÄÅÅ¹¤ò¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¡¢¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤Î¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¹½Â¤¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢³èÌö¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¾ÚÌÀ¤ò¡¢¸½¾ì¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«³Ø¡¦¼èºà¡¦Ï¢·È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈÌô¶É¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÌô¶É¡×¤È¤Ï
¥³¥ó¥»¥×¥ÈÌô¶É¤È¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÌô¶É¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢1¤Ä¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌô¶É¤Ç¤¹¡£
