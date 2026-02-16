¥ä¥×¥ê¡¢LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli MiniApp¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¥¢¥×¥ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°Ã¸¶ÊÝÊ¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥ä¥×¥ê¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli MiniApp¡Ê¥ä¥×¥ê¥ß¥Ë¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥ä¥×¥ê¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç900°Ê¾å¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿É½¸½ÎÏ¡¦±¿ÍÑÀ¤ÈLINE¤¬»ý¤Ä¥êー¥ÁÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ëÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥Îー¥³ー¥É¤Ç¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢LINE ID¤È¼«¼Ò¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¡¦LINE¡¦¥¦¥§¥Ö¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Yappli MiniApp : https://miniapp.yapp.li/
¢£ÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
¶áÇ¯¡¢¥¦¥§¥Ö¡¢¥¢¥×¥ê¡¢SNS¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤äÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¤Ë±è¤Ã¤¿ÂÎ¸³Àß·×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢»Üºö¤ÎÊ£»¨²½¤ËÈ¼¤¦¡Ö±¿ÍÑ¹©¿ô¤ÎÁýÂç¡×¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ä¥×¥ê¤Ï¡¢900·ï°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¼Ò¥¢¥×¥ê³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ä¥×¥ê1¼Ò¤Ç¡Ö¥¢¥×¥ê¡¦¥¦¥§¥Ö¡¦LINE¡×¤òÌÖÍå¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹ÔÆ°Æ³Àþ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÅý¹çÅª¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
LINE¤ä¥¦¥§¥Ö¤ò¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î½é²óÀÜÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¹¤²¡¢ÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¡£¸ÜµÒ¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤òÄã¸º¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó²½¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈLTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli MiniApp¡×¤ÎÆÃÄ¹
1.LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤â¥Îー¥³ー¥É¤Ç¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ
¥ä¥×¥ê¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¥Îー¥³ー¥ÉCMS¤Ë¤è¤ê¡¢LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤Î¹½ÃÛ¤«¤éÆü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥Îー¥³ー¥É¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
½é´üÄó¶¡µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ñ°÷¾Ú·¿¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç·¿¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê
- ¤½¤ÎÂ¾½ç¼¡³«È¯Í½Äê
2.LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤Î±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý
LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ÎKPI¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç²Ä»ë²½¡£¿³ºº´ÉÍý¤ä¥×¥ì¥Ó¥åー³ÎÇ§¤â°ì¸µ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´°È÷¤·¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤äÆü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤ÎÆâÀ½²½¤Èºî¶ÈÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3.APIÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ÂÁõÍ½Äê
¼«¼Ò¤Î¸ÜµÒ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¤Î¹âÅÙ¤ÊAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢LINE ID¤È¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò¼Â¸½¡£É¸½àµ¡Ç½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¡¢¥¦¥§¥Ö¡¢LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë»Üºö¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Àè¹ÔÆ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¥»¥¥ß¥¡¦¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊEC»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ ÅèÆâ°ìµªÍÍ¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤Ë²ñ°÷»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥é¥¤¥È¤Ê¸ÜµÒÁØ¤È¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÊªÍý¥«ー¥É¤Îºï¸º¤È¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤ÈLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Î¼Â¹Ô¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÉôÄ¹ ÉðÆ£·Ã°ìÍÍ ¡Ë
Å¹ÊÞ¡¦EC¡¦¥¢¥×¥ê¡¦LINE¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ÜµÒ¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿²¾²ñ°÷¤Ç¤Ï¡¢ËÜ²ñ°÷¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬Å¸³«¤·¤Å¤é¤¤
¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖYappli MiniApp¡×¤Ë¤è¤ëLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ²ñ°÷ÅÐÏ¿
¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Àþ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¡¢´ûÂ¸¤Î²ñ°÷´ðÈ×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Î¼Â¸½¤ò´üÂÔ
¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤ÈLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ò´ÊÃ±¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½¶¯²½¤ä³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤ò²ÃÂ®¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú³«ºÅ·èÄê¡Û¥ê¥êー¥¹µÇ°¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー
Yappli MiniApp¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤ª¤è¤ÓÀè¹ÔÆ³Æþ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¢¥»¥¥ß¥¡¦¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¾·¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¢¥»¥¥ß¥¡¦¥°¥ëー¥×¤È¸ì¤ë¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎºÇÁ°Àþ ～LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤«¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤«～
Â¿¤¯¤Î¾®Çä¡¦Î®ÄÌ´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷²½¡×¤ä¡Ö¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ÈLINE¤Î»Üºö¤Î»È¤¤Ê¬¤±¡×¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡ËÀïÎ¬¤È¥ê¥êー¥¹Ä¾¸å¤ÎÁ¯ÅÙ¹â¤¤¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
- Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë17:00～19:00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 16:30¡Ë
- ·Á¼°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡Ê¥ä¥×¥êËÜ¼Ò¡Ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
- »²²ÃÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ
- ¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§https://go.yapp.li/seminar_260313
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¹½À®¡Û
- Session 1¡§LINE¥ä¥Õー ¡ß Yappli¡ÖLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤«¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤«¡×
- - ÅÐÃÅ¼Ô LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò ±ü Î¼²ð »á ¡¿ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê °æ³¬ µþÂÀ
- Session 2¡§¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¢¥»¥¥ß¥¡¦¥°¥ëー¥×¤ËÊ¹¤¯¡¢LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤ªµÒÍÍ¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«
- - ÅÐÃÅ¼Ô ¥»¥¥ß¥¡¦¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ÅèÆâ °ìµª »á ¡¿ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó ÉðÆ£ ·Ã°ì »á Â¾
- ¸òÎ®²ñ¡Ê²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢´ë¶È¤È¸ÜµÒ¡¦½¾¶È°÷¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Îー¥³ー¥É¥¢¥×¥ê³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼¡À¤ÂåWeb¹½ÃÛ¡ÖYappli WebX¡×¡¢LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê³«È¯¡ÖYappli MiniApp¡×¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡ÖYappli MobileOrder¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×1,000¼Ò°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Yappli¡§https://yapp.li/
- UNITE by Yappli¡§https://unite.yapp.li/
- Yappli WebX¡§https://webx.sites.yappli.com/
- Yappli MiniApp : https://miniapp.yapp.li/
- Yappli MobileOrder¡§https://yappli-fc.co.jp/
ËÜ¼Ò¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1¡¡½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー41³¬
¥¨¥ê¥¢»Ù¼Ò ¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåËÌ´Û£¸³¬(Âçºå)¡¢Signature Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥££¸³¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°Ã¸¶ ÊÝÊ¸
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¡ÖYappli¡×¡ÖYappli CRM¡×¡ÖYappli WebX¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL ¡§https://yappli.co.jp