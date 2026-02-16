¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡õ¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡õ¤¢¤¸¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿SDR¡È¸¦µæÀ¸¡É¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¤Î¿·¶Ê¡Ö¥á¥í¤¤å¤ó¤Û¤ê¤Ã¤¯¡×MV¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¡ª
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¡Ö¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¡Ö¤¢¤¸¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢SDR(¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥ì¥³ー¥º)¤Ë¡È¸¦µæÀ¸¡É¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤¬¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Ê¤É¤Î¥°¥ëー¥×¤â½êÂ°¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSTAR PLANET¡×½êÂ°¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¤Î¿·¶Ê¡Ø¥á¥í¤¤å¤ó¤Û¤ê¤Ã¤¯¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¡Ö¥á¥í¤¤å¤ó¤Û¤ê¤Ã¤¯¡×MUSIC VIDEO
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=eDWlNh7Y8HM ]
¡Ø¥á¥í¤¤å¤ó¤Û¤ê¤Ã¤¯¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡È¥á¥í¤¤å¤ó¡É¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤ä¸ÄÀË¤«¤Ê¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬³Æ¥·ー¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¥À¥ó¥¹¤ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±é½Ð¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Ä»µï¤ß¤æ¤¡¢ÁêÔÇÀ±²»¡¢»³ËÜÀãºÚ¡¢ÅÄÃæÍÛè½¡¢ºç¸¶¼ùÎ¤¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥«¥í¥Ë¤Î·ªÃ«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤â¤ê¤ä¤¹¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ó¥¬¥í¡¢Â¹ø¤²¤ó¤¶µ¼¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸¤¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥í¥á¥í¤¤å¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤â¡È¥á¥í¤¤¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤Ý¤º¤È¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¥á¥ó¥Ðー¤ÎMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡©
¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¤Î¸ø¼°Tiktok¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¢ö
TikTok: https://www.tiktok.com/@batten_official
¡ã½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¡ä
¡¦¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ
¡¦¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×
¡¦Ä»µï¤ß¤æ¤
¡¦ÁêÔÇÀ±²»
¡¦»³ËÜÀãºÚ
¡¦ÅÄÃæÍÛè½
¡¦ºç¸¶¼ùÎ¤
¡¦¥«¥«¥í¥Ë ·ªÃ«
¡¦¤â¤ê¤ä¤¹¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ó¥¬¥í
¡¦Â¹ø¤²¤ó¤¶µ¼¼
¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤É¤ó¤°¤ê
¡¦¤³¤¦¤¯¤ó
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
～¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤È¤Ï～
¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¤Ï¡¢¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¤È¡¢¤¢¤¸¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ò¤µ¤½¤Ã¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤ò·ëÀ®¢ö
¤·¤Ã¤Ý¤º¤Ï¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ù¤â¤Î¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¹ç½É¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
https://www.san-x.co.jp/sumikko/shippos/
¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¢£¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤È¤Ï¡¡
2012Ç¯¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¤ª¤Á¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥·¥åー¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥Èー¥êー¤¬Éý¹¤¤ÁØ¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¹¤ß¤Ã¤³¤ÎÀÊ¤«¤éËä¤Þ¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¹¤ß¤Ã¤³¤ÎÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡Ä¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¡×¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▷¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¸«¤ëhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/
¡ü¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¿ï»þ¹¹¿·Ãæ¡ª
¢§¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·ÄÌ¿®¡ÊSan-X ¥Í¥Ã¥È¡Ë
https://www.san-x.co.jp/sumikko/
¢§¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¸ø¼°X
https://twitter.com/sumikko_335
¢£¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.san-x.co.jp/company/¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¢¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¤Ê¤É¡¢1,000¤òÄ¶¤¨¤ë100¡ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¡¢¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¥åー¥ë¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.