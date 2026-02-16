¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡õ¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡õ¤¢¤¸¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿SDR¡È¸¦µæÀ¸¡É¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¤Î¿·¶Ê¡Ö¥á¥í¤­¤å¤ó¤Û¤ê¤Ã¤¯¡×MV¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò

¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¡Ö¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¡Ö¤¢¤¸¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢SDR(¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥ì¥³ー¥º)¤Ë¡È¸¦µæÀ¸¡É¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤¬¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Ê¤É¤Î¥°¥ëー¥×¤â½êÂ°¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSTAR PLANET¡×½êÂ°¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¤Î¿·¶Ê¡Ø¥á¥í¤­¤å¤ó¤Û¤ê¤Ã¤¯¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£






¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¡Ö¥á¥í¤­¤å¤ó¤Û¤ê¤Ã¤¯¡×MUSIC VIDEO


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=eDWlNh7Y8HM ]


¡Ø¥á¥í¤­¤å¤ó¤Û¤ê¤Ã¤¯¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡È¥á¥í¤­¤å¤ó¡É¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤ä¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬³Æ¥·ー¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¥À¥ó¥¹¤ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±é½Ð¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Ä»µï¤ß¤æ¤­¡¢ÁêÔÇÀ±²»¡¢»³ËÜÀãºÚ¡¢ÅÄÃæÍÛè½¡¢ºç¸¶¼ùÎ¤¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥«¥í¥Ë¤Î·ªÃ«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤â¤ê¤ä¤¹¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ó¥¬¥í¡¢Â­¹ø¤²¤ó¤­¶µ¼¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸¤¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥­¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥í¥á¥í¤­¤å¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤â¡È¥á¥í¤¤¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£



¤·¤Ã¤Ý¤º¤È¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¥á¥ó¥Ðー¤ÎMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡©


¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¤Î¸ø¼°Tiktok¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¢ö


TikTok: https://www.tiktok.com/@batten_official



¡ã½Ð±é¥­¥ã¥¹¥È¡ä

¡¦¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ


¡¦¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×


¡¦Ä»µï¤ß¤æ¤­


¡¦ÁêÔÇÀ±²»


¡¦»³ËÜÀãºÚ


¡¦ÅÄÃæÍÛè½


¡¦ºç¸¶¼ùÎ¤


¡¦¥«¥«¥í¥Ë ·ªÃ«


¡¦¤â¤ê¤ä¤¹¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ó¥¬¥í


¡¦Â­¹ø¤²¤ó¤­¶µ¼¼


¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤É¤ó¤°¤ê


¡¦¤³¤¦¤¯¤ó


¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë




～¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤È¤Ï～

¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¤Ï¡¢¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¤È¡¢¤¢¤¸¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ò¤µ¤½¤Ã¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¤ò·ëÀ®¢ö


¤·¤Ã¤Ý¤º¤Ï¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ù¤â¤Î¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¹ç½É¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£




¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¢¦


https://www.san-x.co.jp/sumikko/shippos/




¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤º¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð





¢£¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤È¤Ï¡¡

2012Ç¯¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¤ª¤Á¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ò¥­ー¥ïー¥É¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥·¥åー¥ë¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥Èー¥êー¤¬Éý¹­¤¤ÁØ¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¹¤ß¤Ã¤³¤ÎÀÊ¤«¤éËä¤Þ¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤¹¤ß¤Ã¤³¤ÎÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡Ä¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¡×¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▷¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¸«¤ëhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/




¡ü¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª


¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¿ï»þ¹¹¿·Ãæ¡ª
¢§¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·ÄÌ¿®¡ÊSan-X ¥Í¥Ã¥È¡Ë
https://www.san-x.co.jp/sumikko/


¢§¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¸ø¼°X
https://twitter.com/sumikko_335





¢£¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.san-x.co.jp/company/¡Ë

¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¢¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¤Ê¤É¡¢1,000¤òÄ¶¤¨¤ë100¡ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¡¢¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¥åー¥ë¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò°ú¤­¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£







