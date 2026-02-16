Oisix¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¡ÚKit Oisix¡Û¡¡Îß·×ÈÎÇä¿©¿ô¤¬2.5²¯¿©¤òÆÍÇË¡¡Ä²Æâ´Ä¶¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ëー¥ºÂÐ±þ¡¢10Ê¬´°À®¡ÖÄ¶¥é¥¯Kit¡×¥á¥Ë¥åー³ÈÂç¤Ç¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð
¡¡¿©ÉÊ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÅç ¹¨Ê¿¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖOisix¡×¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¡ÖKit Oisix¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü»þÅÀ¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô¤¬2.5²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://www.oisix.com/sc/Kit250million
- 2013Ç¯7·î18Æü¤è¤ê¡ÖKit Oisix¡×ÈÎÇä¤ò³«»Ï
- Ä²Æâ´Ä¶¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¡ÖÄ¶¥é¥¯Kit¡×¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¡¢¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿ä¿Ê
¢£¡Ö¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÆüËÜ¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¹¤á¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿Kit Oisix
¡¡Oisix¤Ç¤Ï2013Ç¯7·î¤«¤é¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¡ÖKit Oisix¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢°ÊÍè¹ñÆâ¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¼Ò²ñÇØ·Ê¤Ë¤è¤ë¥Ëー¥ºÁý²Ã¤Ë¤è¤ê»Ô¾ì¤Ï¿Ä¹¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¡Ö¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¡×Áý²Ã¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»²Æþ´ë¶È¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡ÖKit Oisix¡×¤Ï¡¢½Ð¼Ò²óµ¢¤Ç°ìÁØ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÄ´Íý»þ´Ö¤Î»þÃ»¤ä¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤ÎÀ¸¤´¤ß¤ä¥Õー¥É¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¡×¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖKit Oisix¡×¤ò·ÑÂ³ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð¼Ò²óµ¢¤Ë¤è¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë»þÃ»¥Ëー¥º¤ò¼õ¤±¡¢10Ê¬°ÊÆâ¤Ë´°À®¤¹¤ë¡ÖÄ¶¥é¥¯Kit¡×¥á¥Ë¥åー¤¬¸½ºß¤Ç¤ÏÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î5³ä°Ê¾å¤Ë
¡¡2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÊñÃú¡¦¤Þ¤ÊÈÄ¤ò»È¤ï¤º¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÄ¶¥é¥¯Kit¡×¥á¥Ë¥åー¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£¸½ºßÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤¬10Ê¬°ÊÆâ¤È¤Ê¤ë¥á¥Ë¥åー¤ÏÁ´ÂÎ¤Î5³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤´²ÈÄí¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¥é¥¯¡×¤Ê¾¦ÉÊ¹½À®¤ÇËèÆü¤Î¤´¤Ï¤óºî¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖKit Oisix¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡É¬Í×ÎÌ¤Î¿©ºà¤È¥ì¥·¥Ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤¬10Ê¬¤«¤éºî¤ì¤ë¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¡£2013Ç¯7·î¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¿ô¤Ï2,500°Ê¾å¡£Ä´Íý»þ´Ö¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëè½µ20°Ê¾å¤ÎÏÂÍÎÃæ¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ë¥åー¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤âËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íµ¡ÌîºÚ¤äÆÃÊÌºÏÇÝ¤ÎÌîºÚ¤Ê¤É°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÌîºÚ¤ò5¼ïÎà°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ô¤Ï2.5²¯¿©¡Ê2025Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.oisix.com/sc/kitoisix_intro
¿©ÉÊÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡ÖOisix¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡2000Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿©ºà¤Î¤ß¤ò¿©Âî¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢Íµ¡ÌîºÚ¤äÆÃÊÌºÏÇÝÌîºÚ¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ëºî¤Ã¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¿©ÉÊÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï360,703¿Í¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖOisix¡×¡Ö¤é¤Ç¤£¤Ã¤·¤å¤Üー¤ä¡×¡ÖÂçÃÏ¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀ»ºÊª¡¢¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÄê´üÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò²ñ¼Ò¤Ë¡¢»ö¶È½ê¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Çµë¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢ÉÂ±¡¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¡¢ÊÝ°é±à¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤Çµë¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢Çã¤¤Êªº¤Æñ¼Ô¸þ¤±°ÜÆ°¥¹ー¥Ñー¡Ö¤È¤¯¤·´Ý¡×¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¿©ºà¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖPurple Carrot¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ê¥Æー¥ë¡×¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½·¿¾®Çä¶È¡Ë¤È¤·¤ÆSDGs¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¼õÃíÍ½Â¬¤ä¡¢¤Õ¤¾¤í¤¤ÉÊ¤ÎÀÑ¶Ë³èÍÑ¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¿©ÉÊÇÑ´þ¤¬ºï¸º¤Ç¤¤ë¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Èª¤«¤é¿©Âî¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¥Õー¥É¥í¥¹¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£