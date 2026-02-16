Æ°Êª°åÎÅ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥êー¥ÀーZpeer¡Ê¥º¥Ô¥¢¡Ë¡¢°¦¸¤¡¦°¦Ç¤Î´ØÀá¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ ¡Ö¥°¥ê¥³¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡×¡¢Áª¤Ù¤ë¡È¤ª¤ä¤Ä¡É¤È¡È¥Á¥å¥¢¥Ö¥ë¡É¥¿¥¤¥×¤Î¼è°·³«»Ï
Æ°Êª°åÎÅ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥êー¥ÀーZpeer¡Ê¥º¥Ô¥¢¡Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¡¦°¦Ç¤Î´ØÀá¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¡Ö¥°¥ê¥³¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯10·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥×¡×¤Ë°ú¤¤Ä¤Å¤¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¡Ö¥Á¥å¥¢¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×¡×¤Î¼è°·¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¥³¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥¹¤È¤Ï
¡Ö¥°¥ê¥³¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½Ã°å»Õ¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¥Õー¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼ÒÀ½¤Î±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£ ´ØÀá¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ®Ê¬¤òÊäµë¤·¡¢°¦¸¤¡¦°¦Ç¤Î·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤òÆâÂ¦¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯10·î¡¢MSD¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ø¥ë¥¹¼Ò¤«¤é¤ÎÈÎÇä¸¢·Ñ¾µ¤ËÈ¼¤¤¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥°¥ê¥³¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤«¤éÀ®Ê¬¤äÇÛ¹ç¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¡Ö¥°¥ê¥³¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤ª¤ä¤Ä¡É¤È¡È¥Á¥å¥¢¥Ö¥ë¡É¡¢Áª¤Ù¤ë£´¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¸¤ÍÑ¤ÏÂÎ½Å¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥×¤Î2µ¬³Ê¡Ê13kg°Ê²¼ÍÑ¡¢14kg°Ê¾åÍÑ¡Ë¤È¡¢¥Á¥å¥¢¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×¡¢ÇÍÑ¤Ï¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥×¤Î·×4¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþÊýË¡
¥°¥ê¥³¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥¹¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡Ë
URL: https://animato.pet/products/72
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒZpeer¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒZpeer¡Ê¥º¥Ô¥¢¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÀôÄ®11-7 ¥»¥í¥ó¥Ó¥ë7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹Ìî ½ÓºÈ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2013Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Æ°Êª°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Ù¥Ã¥È¥Ô¥¢¡×¤Î±¿±Ä¡¢Æ°Êª°åÎÅ´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§ https://zpeer.info/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒZpeer ¹ÊóÃ´Åö¡¡
Email¡§support@zpeer.info