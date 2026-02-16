¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¡ÖG-MDR¡×ºÎÍÑ´ë¶È¤¬³ÈÂç
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âìß·µ®»Ö¡¢°Ê²¼BBSec¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¡ÖG-MDR(R)¡ÊGlobal Managed Detection and Response Services¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ôー¡¦¥·ー¡¦¥¨ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼PCA¡ËÍÍ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£G-MDR(R)¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òÅý¹ç¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê¸¡½Ð¤ÈÂÐ±þ¡ÊÊ¬ÀÏ¡¦¸¡ÃÎ¡¦¼×ÃÇ¤ÈÉõ¤¸¹þ¤á¡¦Èï³²Ä´ºº¡¦Èï³²ÂÐ±þ»Ù±ç¡Ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¾ðÊóÄÌ¿®¶È³¦¤Ç¤â¹â¤Þ¤ë¡Ö»ß¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤È¡ÖÏ¢º¿¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¡×
¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ï¹âÅÙ²½¡¦¹ªÌ¯²½¤·¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶ÈÂÖ¤òÌä¤ï¤ºÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IPA¡Ê¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£10Âç¶¼°Ò 2025¡ÊÁÈ¿¥¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¹¶·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ä°ÑÂ÷Àè¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¡×¡ÖÊ¬»¶·¿¥µー¥Ó¥¹Ë¸³²¹¶·â¡ÊDDoS¹¶·â¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢¾ï»þ´Æ»ë¤È¿×Â®¤Ê½éÆ°ÂÐ±þ¤Î½ÅÍ×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÌó7³ä¤ÇÁÈ¿¥Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤¦¤ÁÌó7³ä¤Ç¼è°úÀè¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤À¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥É¥ß¥Î¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥µー¥Ó¥¹Ää»ß¡Ê²ÄÍÑÀ¡Ë¤È¡¢°ÑÂ÷¡¦¼è°ú¤òÄÌ¤¸¤¿±Æ¶Á¤ÎÏ¢º¿¡Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡Ë¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ï¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¶È³¦¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¡§24»þ´Ö365Æü±¿ÍÑ¤È¡¢´ûÂ¸ÂÐºö¤ÎÅý¹ç´Æ»ë¥Ëー¥º
G-MDR(R)¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤òÅý¹çÅª¤Ë´Æ»ë¡¦Áê´ØÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ã±ÂÎ´Æ»ë¤Ç¤Ï¸¡½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¶¼°Ò¤ÎÁá´ü¸¡ÃÎ¤È¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¤Ç´Æ»ë¡¦±¿ÍÑ¤òÃ´¤¤¡¢Ê¿»þ¤Î¶¼°ÒÊ¬ÀÏ¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥È¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤«¤éÍ»ö¤ÎÂÐ±þ»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
G-MDR(R) | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¡Ú¥Ôー¡¦¥·ー¡¦¥¨ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊPCA¡ËÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«1-2-21 PCA¥Ó¥ë
»ñËÜ¶â¡§8²¯9040Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥½¥Õ¥È¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
¡Ê»²¹Í¡ËÏ¢·ëÇä¾å¹â¡§162²¯37É´Ëü±ß
¡ÚBBSec¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
BBSec¤Ï¡¢2000Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Èー¥¿¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Î²Ä»ë²½¤ä¿ÇÃÇ¤«¤é»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐ±þ¡¢24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¡¢Éý¹¤¤¾ðÊó¼ý½¸ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¡×¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¡×¡ÖAI»þÂå¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤È¤é¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò°°Õ¤¢¤ë¹¶·â¼Ô¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£