¡Ö·ÙÈ÷²ñ¼ÒÃµ¤·¤Î¼ê´Ö¤ÈÉÔ°Â¡×¤ò¥¼¥í¤Ø¡£·ÙÈ÷²ñ¼ÒÃµ¤·¤ÎÈó¸úÎ¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡¢°ì³ç¼õÂ÷·¿·ÙÈ÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö·ÙÈ÷Plus¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥É¥×¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ÊÅÄ µÁÍº¡Ë¤Ï¡¢·ÙÈ÷¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤Ë¡¿Í¤Þ¤¿¤Ï¸Ä¿Í¤Î·ÙÈ÷°ÍÍê¤ò°ì³ç¤Ç¼õÂ÷¤¹¤ë·ÙÈ÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö·ÙÈ÷Plus¡×¤ò2026Ç¯2·î16Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ·ÙÈ÷¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î·ÙÈ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
¸½ºß¡¢·úÀß¸½¾ì¡¢Æ»Ï©¹©»ö¡¢ÄÌ¿®¹©»ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î¼êÇÛ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÅÅÏÃ¤äFAX¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¼êË¡¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£·ÙÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤È¥ê¥¹¥¯¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÙÈ÷²ñ¼Ò¡¦·ÙÈ÷°÷¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Û
- Â¾¤ÎÃÏ°è¤Î·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ë¥Ä¥Æ¤¬¤Ê¤¤
- ÈËË»´ü¤Ë¤ªÊú¤¨¤Î·ÙÈ÷²ñ¼Ò¿ô¼Ò¤ËÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÅÅÏÃ¤¹¤ë¤¬Ë»¤·¤¯¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤é¤ì¤ë
¡Ú»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Û
- °ÍÍêÆâÍÆ¤òÅÔÅÙÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡ÚÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡Û
- ·ÙÈ÷°÷¤Î¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¤ä¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ
¡Ú²Á³ÊÈæ³Ó¤¬º¤Æñ¡Û
- Áê¾ì¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ç¡¢¶ÛµÞ¤Î¾ì¹ç¤Ï¸À¤¤ÃÍ¤Ç¤ÎÈ¯Ãí¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡ÚµÞ¤ÊÊÑ¹¹¤Ë¼å¤¤¡Û
- ¡ÖÆÍÁ³¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¡Ö¿Í¿ôÊÑ¹¹¡×¤Ê¤É¤ÎµÞ¤ÊÄ´À°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤
·ÙÈ÷¼êÇÛ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê´Ö¤Ï¡¢¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÃø¤·¤¯Äã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥É¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¾åµ¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢½¾Íè¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÊÑ¤¨¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê·ÙÈ÷¼êÇÛ¤ò°ì³ç¤Ë¼õÂ÷¤¹¤ë·ÙÈ÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö·ÙÈ÷Plus¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ·ÙÈ÷Plus¤Î5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
- ºÇÃ»Íâ¡¹Æü¤Î¥¹¥Ôー¥ÉÇÛÃÖ
µÞ¤Ê¸½¾ìÈ¯À¸»þ¤Ç¤âºÇÃ»¤ÇÍâ¡¹Æü¤Î·ÙÈ÷°÷ÇÛÃÖ¤ò¼Â¸½¡£¶ÛµÞ»þ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅÐÏ¿¤Î¤ß¤À¤±¤Ç¤âÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î·ÙÈ÷°÷¤òÇÛÃÖ
·ÙÈ÷Plus¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¿³ºº´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ë·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î¤ß¡£°Â¿´¤·¤Æ¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¡ßÁ´¹ñÅ¸³«
Á´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÊý¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¸½¾ì¾õ¶·¤äÆÃÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿ÃÏ¸µ·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿°Â¿´¤Î·ÙÈ÷¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡ÊÅÅÏÃ¡¦LINE¡Ë
ÅÅÏÃ¤äLINE¤Ë¤è¤ëÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬½¼¼Â¡£µÞ¤Ê°ÍÍê¤äÊ£»¨¤Ê¸½¾ì¤ÎÁêÃÌ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
- ÅÐÏ¿¡¦ÍøÍÑÎÁ¤Ï¡Ö´°Á´ÌµÎÁ¡×
·ÙÈ÷¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÅÐÏ¿ÎÁ¤äÀ®Ìó¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Ê¤¯¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
(·ÙÈ÷²ñ¼ÒÍÍ¤ÏÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¢¤ê)
¢£·ÙÈ÷Plus¤Ç¶ñ¸½²½¤¹¤ë¡¢·ÙÈ÷¶È³¦¤Î¡Ö»°ÊýÎÉ¤·¡×
·ÙÈ÷Plus¤Ï¡¢·ÙÈ÷¤Ë´Ø¤ï¤ë»°¼Ô¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ·ÙÈ÷¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ
- - ¡Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡§
ÅÐÏ¿¤Î¤¢¤ë·ÙÈ÷²ñ¼ÒÁ´¤Æ¤¬µ®Êý¤Î¤ªÊú¤¨·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£·ÙÈ÷°ÍÍê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤òÃµ¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- - µÞ¤Ê¸½¾ì¤Ë¤âÂÐ±þ¡§
ÅÐÏ¿¤«¤éºÇÃ»Íâ¡¹Æü¤ÎÇÛÃÖ¤¬²ÄÇ½¡£¹©´ü¤ÎÃÙ±ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Ê¤É¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
- Á´¹ñ¤Î·ÙÈ÷²ñ¼Ò
- - ±Ä¶È¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡§
¼«¼Ò¤Î±Ä¶È³èÆ°°Ê³°¤Ë¡¢·ÙÈ÷Plus¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·µ¬°Æ·ï¤äÂçµ¬ÌÏ°Æ·ï¤Î°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
- - ²ÔÆ¯Î¨¤ÎºÇÂç²½¡§
ÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¸½¾ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²ÔÆ¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ÙÈ÷°÷¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£·ÙÈ÷°÷¤ÎµëÍ¿°ÂÄê²½¤¬¿Þ¤ì¡¢¿ÍºàÎ®½ÐËÉ»ß¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- - ¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¡§
ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¿Í°÷ÇÛÃÖ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¼ý±×À¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¸½¾ì¤Î·ÙÈ÷°÷
- - °ÜÆ°¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡§
ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤¿¤á¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë¶á¤¤¸½¾ì¤ØÇÛÃÖ²ÄÇ½¡£°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- - °ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤Î³ÎÊÝ¡§
°ÂÄêÅª¤Ë°Æ·ï¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÅÐÏ¿¤Ï´ÊÃ±¡ª¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ÙÈ÷¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¡¢·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥Ã¥È·ÙÈ÷¡¦¾ïÃó·ÙÈ÷¤Ê¤É¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶ÛµÞ»þ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Î¤´ÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢À§Èó¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ÙÈ÷¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://keibiplus.com/contact1
·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://keibiplus.com/contact2
¢£¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥É¥×¥é¥¹·ÙÈ÷»ö¶ÈÉô¡§072-818-9740¡ÊÊ¿Æü10:00~18:00¡Ë¢¨ÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯
¢¨ÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤ë¤È¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ö·ÙÈ÷¤Î¤´°ÍÍê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡×1ÈÖ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò ±ÊÅÄ µÁÍº¤Î¥³¥á¥ó¥È
·ÙÈ÷¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢ËÜÍè¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Î·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ë¥Ä¥Æ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÈËË»´ü¤Ë¤ªÊú¤¨¤Î·ÙÈ÷²ñ¼Ò¿ô¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¡ÖµÞ¤ÊÊÑ¹¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉéÃ´¤¬¡¢¸½¾ìÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Î»þ´Ö¤ÈÀº¿ÀÅªÍ¾Íµ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë ¡Ö·ÙÈ÷Plus¡× ¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡É¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î°ì³ç¼õÂ÷·¿·ÙÈ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤òÃµ¤·²ó¤ëÉ¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·ÙÈ÷¼êÇÛ¤Î¾ï¼±¤ò¡¢¤³¤³¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡§·ÙÈ÷Plus
¥ê¥êー¥¹Æü¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î16Æü
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡§µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢ÆàÎÉ¡¢¼¢²ì¤Î´ØÀ¾·÷¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡Á´¹ñ¤Ø³ÈÂçÃæ
ÅÐÏ¿ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§·ÙÈ÷¤ò°ÍÍê¤¹¤ë´ë¶ÈÍÍ¡§ÌµÎÁ¡Ê·ÙÈ÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§·ÙÈ÷²ñ¼ÒÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÍÎÁ¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÊÌÅÓ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÊýË¡¡§ÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¼õÉÕ
- ¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://keibiplus.com/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥É¥×¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö·ÙÈ÷¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢2024Ç¯10·î¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë·ÙÈ÷»ö¶È¤Ø»²Æþ¡£½¾Íè¤Î¡Ö¿Í¼ê°ÍÂ¸·¿¡×¤«¤é¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ·¿¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ê¡¢5Ç¯¤Ç50µòÅÀ¡¢6,000¿ÍÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹µÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥É¥×¥é¥¹
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ±ÊÅÄ µÁÍº
½»½ê¡§¢©573-0126 ÂçºåÉÜËçÊý»ÔÄÅÅÄÀ¾Ä®3ÃúÌÜ18－8 ¹á½»¥Ó¥ëÄÅÅÄ3³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯5·î¡Ê·ÙÈ÷»ö¶È³«»Ï2024Ç¯10·î～¡Ë
»ñËÜ¶â¡§6,643Ëü8,409±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ÙÈ÷¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯·ÙÈ÷¶ÈÌ³
URL¡§https://gadoplus.com/
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥É¥×¥é¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@gadoplus.com