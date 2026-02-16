³ô¼°²ñ¼ÒSOZONEXT ¡ß »°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥× ³ô¼°²ñ¼ÒShareTomorrow ¡È¥µ¥¦¥Ê¤òÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¹¤ëÎ¹¡É ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡ÖVacationHUB¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×»ÏÆ°
½ÉÇñÂÎ¸³¤Î´ë²è³«È¯¤ÈÃÏ°è»ñ¸»¤ÎºÆÊÔ½¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Î¹¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹³ô¼°²ñ¼ÒSOZONEXT¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÍ·µÙÃÏ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ ¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡É HUBHUB¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒShareTomorrow¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖVacationHUB¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SOZONEXT¤Ï¡¢IoT/ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂßÊÌÁñ¡¦¥ô¥£¥é¤Î´ë²è³«È¯¤«¤é±¿±Ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤± ¡ÈÍ¾Çò¤Î¤¢¤ëÂÚºß¶õ´Ö¡É ¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂßÊÌÁñÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖVacationGO¡×¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê°ìÅïÂß¤·»ÜÀß¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¡¦ÃÏ°èÊ¸²½¡¦·úÃÛ¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢HUBHUB²ñ°÷34,000Ì¾Ä¶¤Ë¸þ¤±¡¢SOZONEXT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖVacationGO¡×·ÇºÜ»ÜÀß¤ÎÃæ¤«¤é¡¢HUBHUB¤¬Ç§Äê¤·¤¿¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤ÊÌÁñ¤ò¸·Áª¤·¡¢LINE¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÃÊÌ³ä°ú¤ä²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)
Âè£±²óÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü) ～ 5·î31Æü(Æü)
¢£ HUBHUB¤È¤Ï
ÅÔ»Ô¤ÎÍ·µÙÃÏ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÃç´Ö¤È¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÈëÌ©´ðÃÏ¡É
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·¿¤ÎÍ¾²Ë¶õ´Ö
HUBHUB¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒShareTomorrow¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤¬Ãç´Ö¤Èµ¤·Ú¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¤äBBQ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤Í¾²Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¤¤¤Ä¤â¤ÎÃç´Ö¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡ÈÈëÌ©´ðÃÏ¡É
¡¦ Í§¿Í¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¡¦Æ±Î½¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç»È¤¨¤ë¡È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î±äÄ¹¡É
¡¦ ³¹¤ÎÍ·µÙÃÏ¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿»ÜÀß¤ò½¸¤á¤Æ¤Ä¤¯¤ë¿·¤·¤¤Í¾²Ë¶õ´Ö
¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»öµ¢¤ê¤ËÆ±Î½¤Èµ¤·Ú¤Ë¥µ¥¦¥Ê¡¢Í§¿Í¤È³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈBBQ¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç°ìÆü¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹µÙÆü¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¡ÈÍ¾²Ë¤Î¼Á¡É¤ò¹â¤á¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï34,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ VacationHUB¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
¡ÈÆü¾ï¤Î¥µ¥¦¥Ê¡É ¤«¤é ¡ÈÎ¹Àè¤Î¥µ¥¦¥Ê¡É ¤Ø
ÅÔ»Ô·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿·¤·¤¤Î¹¤ÎÁªÂò»è
HUBHUB²ñ°÷¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à ¡ÈÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥µ¥¦¥Ê¥æー¥¶ー¡É¡£
¼¡¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢¤È¤È¤Î¤¦»þ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤ÎÂßÊÌÁñ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎ©ÃÏ¤ä¶õ´Ö¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â ¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Å¤¯¤ê¡É ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢
¡¦ HUBHUB¤ÎÇ®ÎÌ¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¼ûÍ×
¡¦ VacationGO¤ÎÍ¾Çò¤¢¤ëÂÚºß¶õ´Ö
¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤½ÉÇñ¼ûÍ×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ Purpose¡ÊÌÜÅª¡Ë
1¡¥HUBHUB²ñ°÷¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¡¦ÍøÍÑÌÜÅª¤Î³ÈÄ¥
¡¦ ÅÔ»ÔÉô¤ÎÆü¾ïÍøÍÑ¤«¤é¡Ö½ÉÇñ ¡ß ÃÏÊý ¡ß ÂÎ¸³¾ÃÈñ¡×¤ØÍ¶Æ³
¡¦ ¥µ¥¦¥Ê¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡ÈÈóÆü¾ï¤ÎÎ¹¡É¤òÄó°Æ
2¡¥ÂßÊÌÁñ¤Î²ÔÆ¯¸þ¾å¤È²ÁÃÍ¸þ¾å
¡¦ Ê¿Æü¡¦´×»¶´ü¤Ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÍèË¬ÍýÍ³¤òÉÕ²Ã
¡¦ ½ÉÇñ¤ò¡ÈÌÜÅª·¿¡É¤ØÅ¾´¹¤·¡¢²ÔÆ¯Î¨¤ÈÃ±²Á¤ò¸þ¾å
3¡¥¥µ¥¦¥Ê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤Á÷µÒ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
¡¦ ¥µ¥¦¥Ê ¢ª ½ÉÇñ ¢ª ºÆË¬ ¤Î½Û´Ä¤òÁÏ½Ð
¡¦ Á´¹ñ¤Î¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤½ÉÇñ»ÜÀß¤Ø¤ÎÅ¸³«
¢£ HUBHUBÇ§Äê¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡Ê½é²óÇ§Äê3»ÜÀß¡Ë
Á´¹ñ¤Î¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤ÂßÊÌÁñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢HUBHUB¤¬½é¤á¤Æ¸ø¼°Ç§Äê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î3»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤òÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¹¤ëÎ¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¡¢HUBHUB²ñ°÷¤¬µá¤á¤ë ¡È¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢¤È¤È¤Î¤¦»þ´Ö¡É ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¸·Áª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥µ¥¦¥ÊÀßÈ÷¤Î¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¶õ´ÖÀß·×¡¦ÂÚºßÂÎ¸³¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢½é²óÇ§Äê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ ¡ÈÆÃÊÌ¤Ê3¸®¡É ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. Ë±¿÷¡Ê¤Û¤¦¤¹¤¦¡Ë¡ÃÀÅ²¬¸©¡¦°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô
¡ÈÆüËÜÄí±à ¡ß ¿Å¥µ¥¦¥Ê ¡ß ¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¡É
¼«Á³¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¤¤ÎÀ»ÃÏ¡É
¡¦ ¿Å¥¹¥Èー¥Ö¼°¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê
¡¦ ¹Âç¤ÊÆüËÜÄí±à¤È³°µ¤Íá¥¹¥Úー¥¹
¡¦ ºÇÂç15Ì¾¤ÎÂç¶õ´Ö¤Ç¥°¥ëー¥×Î¹¹Ô¤Ë¤âºÇÅ¬
¡¦ ÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÍá¼¼¡¢BBQ¡¢À±¶õ´Ñ¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³
¢ª Ãç´Ö¤È¡È¥µ¥¦¥Ê¤òÃæ¿´¤Ë²á¤´¤¹Î¹¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë»ÜÀß
£². SunVILLA EASTEND¡ÃÀéÍÕ¸©¡¦Ä¸»Ò»Ô
¡È³¤ ¡ß ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ÏªÅ·É÷Ï¤ ¡ß ¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¡É
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÁá¤¤Æü¤Î½Ð¤È¤È¤â¤Ë¤È¤È¤Î¤¦¡¢³¤ÊÕ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥ê¥¾ー¥È
¡¦ ³¤¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ÏªÅ·É÷Ï¤
¡¦ ¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¡õ¿åÉ÷Ï¤¤Ç ¡È³¤É÷¤È¤È¤Î¤¤¡É
¡¦ ÇÈ²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤Î³°µ¤Íá¤ÏÍ£°ìÌµÆó
¡¦ Ê²¤²Ð¡¦BBQ¡¦Î®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤Ê¤É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âËÉÙ
¢ª ¡È³¤ ¡ß ¥µ¥¦¥Ê¡É ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÈóÆü¾ï¤òµá¤á¤ëÁØ¤Ë»É¤µ¤ë»ÜÀß
£³. Sea Saw¡ÃÀéÍÕ¸©¡¦¤¤¤¹¤ß»Ô
¡È¸ÅÌ±²È ¡ß ¥É¥Ã¥°¥é¥ó ¡ß ¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¡É
²ÈÂ²¡¦Ãç´Ö¡¦¥Ú¥Ã¥È¤È³Ú¤·¤à¡ÈÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¤È¤Î¤¦¡ÉÂÚºß
¡¦ ¿·Àß¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê
¡¦ ¹¤¤Äí¤È¥Æ¥é¥¹¤Ç³°µ¤Íá
¡¦ ¥Ú¥Ã¥ÈÀìÍÑ¥×ー¥ë¡¦¥É¥Ã¥°¥é¥ó´°È÷
¡¦ ºÇÂç15Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¸ÅÌ±²È¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¢ª ¡È¥µ¥¦¥Ê ¡ß ¥Ú¥Ã¥È ¡ß ¥°¥ëー¥×Î¹¹Ô¡É¤È¤¤¤¦¿·»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ë»ÜÀß
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥µ¥¦¥Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤äÂÚºß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç ¡ÈÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¹¤ëÎ¹¡É ¤ÎÁ´¹ñÅª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤ä¹Ù³°¤Ç½¸µÒ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¡×¡¢¡Ö½ÉÇñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò ¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÌÜÅªÃÏ¡É ¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤»ÜÀß¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¡¢BBQ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÉÕ²Ã¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Ï¡¢Ê¿Æü¡¦´×»¶´ü¤Î²ÔÆ¯²þÁ±¤ä¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿º¹ÊÌ²½¤ËÄ¾·ë¤·¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÊÔ½¸¤¹¤ë ¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤Í¾²ËÊ¸²½¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í´ë¶È¡¦½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤È¤Î¶¨¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î½ÉÇñÃÏ¤Ë¿·¤·¤¤ÌÜÅª·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒShareTomorrow¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ShareTomorrow¤Ï¡ÖÀ¸³è¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÁª¤Ó¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Å»ö¡¢½»¤Þ¤¤¡¢Çã¤¤Êª¡¢µÙÆü‧Í¾²Ë¤Î¤¹¤´¤·Êý¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Çº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿ÍÍÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê»ö¶ÈÁÏÂ¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ShareTomorrow
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®3ー2ー1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ»³ ÂçÊå
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§2021Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯‧¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼ÒSOZONEXT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÉÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿IT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÉÔÆ°»ºÊ¬Ìî¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖInnTouch¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ã¥Á¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î½¸µÒ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡¢Ìµ¿Í/¾Ê¿Í±¿±Ä´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ëIoTµ¡´ï³«È¯¡¢ÉÔÆ°»º¼è°úµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»Ù±çÅù¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»ÜÀß±¿±Ä´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
