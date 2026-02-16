´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¡È¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¡ÉAIÆ±»þÄÌÌõµ¡¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯ X¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
¡¡¥Ý¥±¥Èー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®7-1¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÅÄ ·û¹¬¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¡ÉAIÆ±»þÄÌÌõµ¡¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯ X¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎË¬ÆüµÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤êÌó60～100¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÍøÍÑ¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬°ÆÆâ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯ X¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¶õ¹ÁÍøÍÑ¼Ô¤È°ÆÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂÐÌÌ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¸úÀ¤ä²ÝÂê¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï²¢À¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¾è¤ê·Ñ¤®ÍøÍÑ¤äºÒ³²¡¦ÃÙ±ä»þÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤è¤êÊ£»¨¤ÇÂ¨»þÀ¤Î¹â¤¤°ÆÆâÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¸½¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆÃÄê¸À¸ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯ X¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¿AIÆ±»þÄÌÌõ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖSentio¡Ê¥»¥ó¥Æ¥£¥ª¡Ë¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡È¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¡É¤ÎAIÆ±»þÄÌÌõµ¡¤Ç¤¹¡£Î¾ÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÃ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¯ÏÃ¤ò½Ö»þ¤ËËÝÌõ¡¦É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶õ¹Á°ÆÆâ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀµ³ÎÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â´¶ÅÙ¤Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢Áû²»¤ÎÂ¿¤¤¶õ¹Á´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÄÌÌõ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¶õ¹Á¤Î°ÆÆâ¶ÈÌ³¤È¤¤¤¦¼Â±¿ÍÑ¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯ X¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¼ÂÂÖ¤äÂÐÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ìµ¯ÅÀ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿¸À¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁõ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥±¥Èー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢AIÄÌÌõ¤ò¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶õ¹Á¤äÉÂ±¡¡¢¹ÔÀ¯Áë¸ý¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤ËÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤ÎËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú AIÆ±»þÄÌÌõµ¡¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯X¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¤Ï ¡Û
¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯ X¡×¤Ï¡¢Â¿¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¤ÎAIÆ±»þÄÌÌõµ¡¤Ç¤¹¡£
Î¾ÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ö»þ¤ËËÝÌõ¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ®Î©¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â´¶ÅÙ¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ëÀºåÌ¤Ê²»À¼Ç§¼±¤ä¡¢¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç²èÌÌ¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥»¥ó¥µー¡¢²ñÏÃÍúÎò¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¾Ãµî¤Ç¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÀß·×¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤«¤Ä°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÎÇä³«»Ï»þ´ü¡ä
¡¦ 2026Ç¯¤òÍ½Äê
¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡¦¥×¥é¥ó¡ä
¡¦ ·î³Û¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡§¥Þ¥¤¥¯Í¤ê15,000±ß¡Ê+ÀÇ¡Ë
¡¦ Ç¯³Û¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡§¥Þ¥¤¥¯Í¤ê150,000±ß¡Ê+ÀÇ¡Ë
¡¦ Çã¤¤ÀÚ¤ê¥×¥é¥ó¡§¥Þ¥¤¥¯Í¤ê300,000±ß¡Ê+ÀÇ¡Ë¢¨3Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï90,000±ß¡Ê+ÀÇ¡Ë¡¿Ç¯
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://pocketalk.jp/pt-x
¡Ú AIÆ±»þÄÌÌõ¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯ - Sentio ¡Ê¥»¥ó¥Æ¥£¥ª¡Ë¡×¤È¤Ï ¡Û
AIÆ±»þÄÌÌõ¡ÖSentio¡×¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤¹ 41¸À¸ì¤ò 76 ¸À¸ì¤Î²»À¼¤È¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÌÌõ¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀìÂ°¤ÎÆ±»þÄÌÌõ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤ÎÏÃ¤¬Ê¬¤«¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ URL¡§https://pocketalk.jp/forbusiness/livetranslation
¡Ú AIÄÌÌõµ¡ ¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯S2¡×¤È¤Ï ¡Û
¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯ S2¡×¤Ï 2024 Ç¯ 10 ·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿ºÇ¿·µ¡¼ï¤Ç¡¢91¸À¸ì¤ò²»À¼¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ËËÝÌõ¤·¡¢1 ¸À¸ì¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤Î¤ß¤ËËÝÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¾Íèµ¡¼ï¤è¤ê Wi-Fi ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÄÌ¿®²ÄÇ½¤Ê¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢À¤³¦ 170 °Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢Wi-Fi ¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®µ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î»ýÂ³²ÄÇ½»þ´Ö¤âÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥±¥Èー¥¯ ¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤â¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ð½à¤Ë½àµò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ URL¡§https://pocketalk.jp/device