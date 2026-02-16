fotowa10¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¡Ìó17Ëü·ï¤Î¤´²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿µ°À×¡Öº£¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡õÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«
²ÈÂ²¡¦»Ò¤É¤â¸þ¤±½ÐÄ¥»£±Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öfotowa¡Ê¥Õ¥©¥È¥ï¡Ë(https://fotowa.com/)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ô¥¯¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅËóÂç²ð¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§3416¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¤¥Ç¥«¥á¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾®½Ð¹ä»°¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³·¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØPDAY¡ßfotowa¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¤Õ¤ì¤ë1Æü¡×¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢10Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö10¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://fotowa.com/10th)¡×¤ª¤è¤Ó¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸(https://fotowa.com/brand-message)¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 10¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤È¤ªÃÎ¤é¤»
10¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Öº£¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¡×
fotowa¤Ï½ÐÄ¥»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¤´²ÈÂ²¤ä¼Ò²ñ¤Î¹¬¤»¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¡¢Ç¯´Ö612·ï¤À¤Ã¤¿»£±Æ·ï¿ô¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ºÇÂç¤ÇÌó50ÇÜµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¿ô¤â¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï100Ì¾Ì¤Ëþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÌó1,470Ì¾¡Ê2025Ç¯Ëö»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤È°¦¤ª¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¿Í¤Ë¡¢½ÐÄ¥»£±Æ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢ÃÂÀ¸¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤äÀ®Ä¹¤ÎÀáÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î°ì½Ö¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤´²ÈÂ²¤Ë¤â¡Öfotowa¤Ç¤Ê¤é¤ï¤¬²È¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢Îß·×»£±Æ·ï¿ô¤ÏÌó170,000·ï¡Ê2025Ç¯Ëö»þÅÀ¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢¤½¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Çfotowa¤òÁª¤Ó¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ 10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡PDAY¡ßfotowa¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¤Õ¤ì¤ë1Æü¡×
fotowa¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥¤¥Ç¥«¥á¥é¡ØPDAY¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¤Õ¤ì¤ë1Æü¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö»Ä¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡×ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ëÂÎ¸³·¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤´Íè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤Ë²ÈÂ²¤Î¡Öº£¡×¤òÌ¤Íè¤Ø»Ä¤¹¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¼Ì¿¿¤Ë¤Õ¤ì¤ë1Æü
- ³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～16:00
- ²ñ¾ì¡§ ¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û B1³¬¡Ö¤æ¤é¤®¤Î¹¾ì¡×¡Ê¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×(https://platinumaps.jp/d/atre-kichijoji?culture=ja&floor=B1)¡Ë
- ÆâÍÆ¡§
£±.¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê24ÁÈ¸ÂÄê¡¦ÅöÆü¼õÉÕ¡Ë
£².fotowa¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
£³.²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿Å¸
- »²²ÃÊýË¡¡§ ÅöÆü²ñ¾ì¼õÉÕ¡¦ÀèÃå½ç¡Ê°ìÉôÂÎ¸³¥á¥Ë¥åー¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£±.¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê24ÁÈ¸ÂÄê¡¦ÅöÆü¼õÉÕ¡Ë
»æÀ½¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤ò¼«Í³¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥Õ¥ìー¥à¤òºî¤ëÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²ñÏÃ¤ä¾Ð´é¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿¥Õ¥ìー¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ä¤¯¤ë²áÄø¤â´Þ¤á¤¿²ÈÂ²¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
£².fotowa¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿»£±Æ
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÂÎ¸³Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òfotowa¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬»£±Æ¡£¥×¥í¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¥×¥í¤Î¼ê¤Ç»Ä¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£fotowa¤Î»£±Æ»þ´Ö¤Î³Ú¤·¤µ¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹ÂÎ¸³¤ò¼ÂºÝ¤Ë²ñ¾ì¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦²ÁÃÍ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
£³.²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿Å¸
¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤òfotowa¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¿2ÁÈ¤Î¤´²ÈÂ²¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¤´²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ»µ¤·¡¢¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç»Ä¤·¤¿¤¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ fotowa10¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
fotowa¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¦¤Ë·Áºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Öfotowa10¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://fotowa.com/10th)¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢Îß·×17Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë»£±Æ¼ÂÀÓ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬¶¦¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤äfotowa¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢fotowa¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
- 10¼þÇ¯¤ÎÊâ¤ß¥ß¥åー¥¸¥¢¥à
- ÅÂÆ²Æþ¤ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î¾Ò²ð
- ²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡Ê¥æー¥¶ー¤´²ÈÂ²ÍÍ¤ÎÀ¼¡Ë
- ¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸
- fotowa¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¢¡fotowa 10¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://fotowa.com/10th(https://fotowa.com/10th)
¢£ fotowa¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸
10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢fotowa¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤Ì¤Íè¤Î»Ñ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Öfotowa¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸(https://fotowa.com/brand-message)¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
fotowa¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤â¡¢Á´ÎÏ¤Çµã¤¤¤¿´é¤â¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ö°¦¤ª¤·¤¤²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸«ÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë°¦¾ð¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÊâ¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸À¸ì²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÄ¥»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¹ÎÄê¤·¡¢¡Ö¤³¤Î²ÈÂ²¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡fotowa¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡§https://fotowa.com/brand-message(https://fotowa.com/brand-message)
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
fotowa¤Ï¡¢²ÈÂ²¡¦»Ò¤É¤â¸þ¤±½ÐÄ¥»£±Æ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¤´²ÈÂ²¤È¥×¥í¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤´²ÈÂ²¤Ë¡Ö¤ï¤¬²È¤é¤·¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Öº£¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤È°¦¤ª¤·¤µ¡×¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë»Ä¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤¬²á¤´¤¹¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤òµÏ¿¤·¡¢¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÊõÊª¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¡Öº£¡×¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¾Ð´é¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¤ï¤¬²È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ÈÂ²¡¦»Ò¤É¤â¸þ¤±½ÐÄ¥»£±Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öfotowa¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öfotowa¡×¤Ï¡¢»£±Æ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¿Í¤È¥×¥í¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢²ÈÂ²¡¦»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î½ÐÄ¥»£±Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶âÀß·×¤È¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¹¥¤¤ÊºîÉ÷¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ»£±ÆÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢¥Ë¥åー¥Üー¥ó¡Ê¿·À¸»ù¡Ë¡¢¤ªµÜ»²¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¡¢¼·¸Þ»°¡¢Â´Æþ±à¡¦Â´Æþ³Ø¡¢À®¿Í¼°¡¢·ëº§¼°¤ÎÁ°»£¤ê¡¦¸å»£¤ê¡¢Ä¹¼÷½Ë¤¤¤Ê¤É¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎµÇ°Æü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¡¹¤Î»Ä¤·¤¿¤¤°¦¤ª¤·¤µ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤ï¤¬²È¤ÎÀìÂ°¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úfotowa¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/8963/table/345_1_bd7b49076b1ebfbf123b2aa3da7524e7.jpg?v=202602161051 ]
fotowa¤Î´¶À÷Í½ËÉ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§https://fotowa.com/safety(https://fotowa.com/safety)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡Ì¾¡§¥Ô¥¯¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§3416¡Ë
Àß¡¡Î©¡§2005Ç¯8·î25Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ21－1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ 33³¬ JustCo Shibuya Hikarie
TEL¡§03-5774-2692
»ñËÜ¶â¡§332,437Àé±ß¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅËó Âç²ð
URL¡§https://pixta.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÇºà¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖPIXTA¡×¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ë¡¿Í¸þ¤±½ÐÄ¥»£±Æ¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖPIXTA¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÐÄ¥»£±Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öfotowa¡×¤Î±¿±Ä
»Ò²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒYASUMI WORKS
¡¡¡¡¡¡¡¡PIXTA ASIA PTE. LTD.
¡¡¡¡¡¡¡¡PIXTA VIETNAM CO., LTD.