HVC KYOTO 2026¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï
ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢¥¸¥§¥È¥í¡§µþÅÔËÇ°×¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー½êÄ¹ ¶â°æÁ±É§¡Ë¡¢µþÅÔÉÜ¡ÊÃÎ»ö À¾ÏÆÎ´½Ó¡Ë¡¢µþÅÔ»Ô¡Ê»ÔÄ¹ ¾¾°æ¹§¼£¡Ë¡¢µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢KRP¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀõÌî¹×ÃË¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHVC KYOTO2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó¸¦µæ¼Ô¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡Ê¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¡§2·î16Æü～3·î22Æü¡Ë¡£¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤Î»ö¶ÈÄó·È¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HVC KYOTO¡ÊHealthcare Venture Conference KYOTO¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤ä¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿ーÅù¤«¤é¤Ê¤ëHVC¥Ñー¥È¥Êー¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
HVC KYOTO¤Ç¤Ï¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥·ー¥É¤ò´Þ¤à¥·ー¥É¤«¤é¥¢ー¥êー´ü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤äÀ®Ä¹¤Ë»ñ¤¹¤ëÀÜÅÀµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Demo Day¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á¡¢¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È»ö¶ÈÄó·ÈÀè¤ä¶¦Æ±¸¦µæÀè¡¢½Ð»ñÀè¤òÃµº÷¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎDemo Day¤Ï2026Ç¯7·î13Æü¡¢7·î14Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Demo Day½ªÎ»¸å¤â¡¢ÆÃ¤ËµþÅÔ¤Ç¸¦µæ¤¬À¹¤ó¤ÊºÆÀ¸°åÎÅÎÎ°è¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¡¦Ë¡µ¬À©¡¦¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¡¢¸²Ãø¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë²áµîºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢»ö¶È¿ÊÄ½¤ä·Ð¸³¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥·¥çー¥±ー¥¹Åù¤Î¥Ý¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÃÎ¸«¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥¨¥ó¥È¥êー¸å¡¢¿³ºº¤ò·Ð¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Demo Day³«ºÅÁ°
¡Ê£±¡Ë»ö¶È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
±Ñ¸ì¥Ô¥Ã¥Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¡¢³¤³°»Ô¾ì¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç³ÆÉôÌç¤Î»ö¶È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï»²²ÃÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡¦BiotechÉôÌç¼Â»ÜÍ½Äê¡¡1²óÌÜ¡§4·î13¡¢14Æü¤Î²¿¤ì¤«1Æü¡¢2²óÌÜ¡§5·îÃæ½Ü¤ÇÄ´À°Ãæ
¡¦MedTechÉôÌç¼Â»ÜÍ½Äê 1²óÌÜ¡§4·î13¡¢14Æü¤Î²¿¤ì¤«1Æü¡¢2²óÌÜ¡§5·îÃæ½Ü¤ÇÄ´À°Ãæ
¢¨¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ö¶È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»²²Ã»þ¤Î¹ñÆâÎ¹Èñ¤Ï¼ÂÈñ»Ùµë¡Ê¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¡£
£²¡¥Demo DayÅöÆü¡Ê2026Ç¯7·î13Æü¡¢7·î14Æü³«ºÅ¡Ë
¡Ê£±¡Ë¸ÄÊÌ¾¦ÃÌ²ñ¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー
»ö¶ÈÄó·ÈÀè¤ä¶¦Æ±¸¦µæÀè¡¢½Ð»ñÀè¤òÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¸ÄÊÌ¾¦ÃÌ²ñ¤È¡¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¿¼¤á¤ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÊ»ÀßÅ¸
¼«¼Ò¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦À½ÉÊ¤ò¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤Ë¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á
»ö¶È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤ÎQ&A¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤ä°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Demo DayÉû¾Þ¡ÊºòÇ¯¼ÂÀÓ¡Ë
¡¡¡¦JETRO¾Þ¡§³¤³°Å¸³«»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¦KSII¾Þ¡§KSII¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥ÀèÅª»Ù±ç
¡¡¡¦INPIT¾Þ¡§IPÀïÎ¬¤Î»Ù±ç
¡¡¡¦IT-Farm¾Þ¡§XTC JAPAN ÅÐÃÅ¸¢
¡¡¡¦ATR¾Þ¡§KGAP+ Batch 14 »²²Ã¸¢
¡¡¡¦ÅìµÞÉÔÆ°»º¾Þ¡§
¡¡¡¡¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¸¢Íø¡Ê1Ç¯´Ö¡Ë
¡¡¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡§
¡¡¡¡SLUSH±ýÉüÅÏ¹Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¢½ÉÇñÈñµÚ¤Ó¸½ÃÏ»Ù±çµ¡´Ø¤È¤ÎÌÌÃÌµ¡²ñÄó¶¡
¡¡¡¦KRP¾Þ¡§¶¦Íµ¡´ïÉÕ¤¥·¥§¥¢¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥Ü¡Ö¥¿ー¥ó¥ー¥é¥Ü·òÅÔ¡×µÚ¤Ó
¡¡¡¡¥µー¥Ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖKRP BIZ NEXT¡×¤ÎÌµ½þÍøÍÑ¸¢¡Ê£¶¥ö·îÊ¬¡Ë¡¡
¡¡¡¦µþÅÔ»ÔÄ¹¾Þ¡§¸¦µæ½õÀ®Êä½õ¶â300Ëü±ß
¡Ê£´¡Ë´ðÄ´¹Ö±é
³¤³°¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎDemo Day»²²Ã»þ¤Î¹ñÆâÎ¹Èñ¤Ï¼ÂÈñ»Ùµë¡Ê¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¡£
£³¡¥Demo Day³«ºÅ¸å
¡Ê£±¡Ë»ö¶È²½»Ù±ç¥ì¥¯¥Á¥ãー
³¤³°»Ô¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦»ñËÜÀïÎ¬¡¦ÃÎºâÀïÎ¬¡¦¿ÍºàÀïÎ¬Åù¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬
¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀèÇÚµ¯¶È²È¤ä¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ÔÀ¯Åù¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¡¦Ë¡µ¬À©¡¦¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Æ¡¢ÃÎ¸«¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥·¥çー¥±ー¥¹
¸²Ãø¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë²áµîºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢»ö¶È¿ÊÄ½¤ä·Ð¸³¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÃÎ¸«¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥ó¥È¥êー³µÍ×£±¡¥ÂÐ¾Ý
ÁÏÌô¡¦¥Ð¥¤¥ª¡¦°åÎÅµ¡´ï¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹Åù¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¥·ー¥É¤«¤é¥¢ー¥êー´ü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤ª¤è¤Ó¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼ÂÍÑ²½¤·¤¿¤¤µ¯¶È»Ö¸þ¤Î¹â¤¤¸¦µæ¼Ô
£²¡¥¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
£³¡¥¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¾ÜºÙ
¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢hvckyoto@krp.co.jp¤Þ¤Ç¥áー¥ëÅºÉÕ¤ÇÁ÷ÉÕ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£HVC KYOTO³µÍ×£±¡¥¼çºÅ¡§
¥¸¥§¥È¥í¡¢µþÅÔÉÜ¡¢µþÅÔ»Ô¡¢µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
£²¡¥¶¦ºÅ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊKSII¡Ë¡¢µþÅÔÂç³ØÀ®Ä¹ÀïÎ¬ËÜÉô ¡¢µþÅÔÂç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
£³¡¥¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー/¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡§
¡Ê£±¡Ë¥êー¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¾®Ìø ÃÒµÁ¡¡
¡ÊµþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ÀèÃ¼°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊiACT¡Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¼¼¡¡¼¼Ä¹¡¡ÆÃÄê¶µ¼ø¡Ë
¡Ê£²¡ËHVC KYOTO 2025¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー/¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー°ìÍ÷¡Ê»²¹Í¡Ë
£´¡¥¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È
¥Ñー¥È¥Êー¤ÏDemo Day¡Ê¸ÄÊÌ¾¦ÃÌ¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¡¦¥Ô¥Ã¥Á¡¦Q&A¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦Ê»ÀßÅ¸¡Ë¡¦¤½¤Î¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î»ö¶ÈÄó·È¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¡¢½Ð»ñÅù¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
HVC KYOTO 2026¡¡¥Ñー¥È¥Êー¡Ê2·î13ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤Ç¤ÎÂ®Êó¡Ë
¡ãBiotech/MedTech¡ä
¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.astrazeneca.co.jp/)¡¢Âè°ì»°¶¦³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.daiichisankyo.co.jp/rd/auth.html?returnurl=/rd/open_innovation/)¡¢¥¨ー¥¶¥¤³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.eisai.co.jp/innovation/open_innovation/index.html)¡¢¥Þ¥ë¥Û³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.maruho.co.jp/)¡¢ÆüËÜ¥Ùー¥ê¥ó¥¬ー¥¤¥ó¥²¥ë¥Ï¥¤¥à³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.boehringer-ingelheim.com/jp/partnering/human-health-partnering/partnering-interests)¡¢¥íー¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.rohto.co.jp/)¡¢¥·ー¥á¥ó¥¹¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.siemens-healthineers.com/jp)¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ñºÝÅÅµ¤ÄÌ¿®´ðÁÃµ»½Ñ¸¦µæ½ê(https://www.kgap.jp/)¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWuXi AppTec Japan(https://wuxiapptec-japan.com/)
¡ãVC/CVC¡ä
DCI¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDG Daiwa Ventures(https://dg-daiwa-v.com/)¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Æ¥£ー¥Õ¥¡ー¥à¡¢JIC ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥°¥íー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·ÄØæ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö(https://www.keio-innovation.co.jp/)¡¢µþÅÔÂç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(https://lotte-hd.com/bio-cvc/japanese/)¡¢»°°æ²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò(https://jp.mitsuichemicals.com/jp/special/cvc_general/index.htm)¡¢RDiscovery³ô¼°²ñ¼Ò(https://rdiscovery.com/jp/)¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅçÄÅÀ½ºî½ê(https://www.shimadzu.co.jp/research_and_development/cvc/index.html)¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþÂç³Ø¥¨¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º(https://www.ut-ec.co.jp/)
¢£HVC KYOTO 10Ç¯´Ö¤Îµ°À×
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»º¶È¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2016Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ëËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤â10´üÌÜ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï194·ï¡ÊÁÏ¶ÈÁ°¤Î°Æ·ï´Þ¤à¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ºÎÂò¸å»ñ¶âÄ´Ã£³Û¤ÏÎßÀÑ830²¯±ß¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡¦¸ø³«¾ðÊó¡¦¹ñÆâ´ë¶È¸Â¤ê¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢³¤³°µòÅÀ³«Àß¡¦Âç·¿»ö¶ÈÄó·È¡¦J-startupÇ§Äê¡¦AMED»ö¶ÈºÎÂò¤Ê¤É¡¢²áµîÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¼çºÅ¤ÎÂè£·²óÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£»ñ¶âÄ´Ã£¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¿ôÅù¤Î¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÏ¢·ÈÂÎÀ©ºî¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯3·î¡¢ÆÃµöÄ£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖIP BASE AWARD¡×¤Ç¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¡Ö¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯9·î¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¤Î¹ñºÝÁÈ¿¥IASP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖInspiring Solutions Programme¡×¤ÇÀ¤³¦3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÅù¡¢HVC¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯¤È¤Ï¡§
Á´¹ñ½é¤ÎÌ±´Ö±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¤È¤·¤Æ1989Ç¯¤Ë³«Àß¡£µþÅÔÉÜ¡¦µþÅÔ»Ô¤Î»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ510ÁÈ¿¥¡¦6,000¿Í¤¬½¸ÀÑ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥é¥ÜÄÂÂß¡¢Âß²ñµÄ¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¯¶È²È°éÀ®¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢ÁÏÈ¯¡£～Paving for New Tomorrow～¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸òÎ®¤ÎÉñÂæ¡¢»ö¶È´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£