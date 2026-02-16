¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥À¥¤¥Õ¥¯¤Ë¡ÖRICOH ¥ª¥ó¥×¥ìLLM¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¡×¤òÆ³Æþ
¡Á¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸¡º÷À¤ò¸þ¾å¤¹¤ëDify¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºîÀ®¤ò»Ù±ç¡Á
¡¡¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³Þ°æ Å°¡¢°Ê²¼¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Õ¥¯¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»û°æ Í§¾Ï¡¢°Ê²¼¥À¥¤¥Õ¥¯¡Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à»ö¶ÈÉô ±Ä¶ÈËÜÉôEGÉô¤Ë¡¢¡ÖRICOH ¥ª¥ó¥×¥ìLLM¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢À¸À®AI¥¢¥×¥ê³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDify¡Ê¥Ç¥£¥Õ¥£¡Ë*1¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡ÖDify¡×¤ä¥ê¥³¡¼À½LLM ¡Ê700²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥»¥¥å¥¢¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¡¢Æ³Æþ¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¡ÖRICOH ¥ª¥ó¥×¥ìLLM¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Dify ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦È¼Áö»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖDify»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥Õ¥¯ ¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à»ö¶ÈÉô ±Ä¶ÈËÜÉôEGÉô¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¸þ¤±¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀß·×¤ä¡¢Ç¼Æþ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÂÁ÷Ç½ÎÏ¤Î²þÁ±Äó°Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤Î³èÍÑ¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò°·¤¦¤¿¤á¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖRICOH ¥ª¥ó¥×¥ìLLM¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖDify»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤âÍøÍÑ¤·¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¶¦ÁÏ¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¾ðÊó»ñ»º¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ÒÆâWiki¤ÈÏ¢·È¤·¤¿AI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡× ¤ä ¡ÖÂçÎÌÊ¸½ñ¤ÎÍ×ÅÀ¤òÃê½Ð¤¹¤ëAI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡× ¤òDify¾å¤Ç³«È¯¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¡¢¡ÖNotes¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ëAI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡ÖQ&A¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö±Ä¶È»Ù±çAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Î³«È¯¤â·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¾ðÊó¤Î³èÍÑ¹âÅÙ²½¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò°ìÁØ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¤«¤éºîÀ®¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿AI³èÍÑ¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Dify¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¡¼¥³¡¼¥É¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¼«¤é¤¬AI³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¶µ°é¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´Þ¤áÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£¸å¤â¡¢¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÂÁ©³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶È¼ï¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö»È¤¨¤ë¡¦»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ëAI¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥ª¥Õ¥£¥¹¡¿¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1 Dify ¡Ä LangGenius, Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£ CEO¡§Luyu Zhang¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎLLM¥¢¥×¥ê³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢LLM¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Î¡¼¥³¡¼¥É¤Ç³«È¯¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています(2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円)。
《はたらく》に歓びを  創業以来85年以上にわたり、お客様の《はたらく》に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、《はたらく》の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造の力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
