TESS¥°¥ëー¥×¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÍÍ ²¼¿åÆ»²ÏÀî¶ÉÅÔÃÞ¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ë¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅµ¤¤Î¶¡µë¤ò³«»Ï
¡¡¥Æ¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ °ì¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âºê ÉÒ¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥Æ¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¡Ë¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§»³Ãæ ÃÝ½Õ¡¢°Ê²¼¡Ö²£ÉÍ»Ô¡×¡Ë¤Î²¼¿åÆ»²ÏÀî¶ÉÅÔÃÞ¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡ÖÅÔÃÞ¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ë¸þ¤±¤Ë¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¥â¥Ç¥ë¢¨£±¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«²È¾ÃÈñ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅµ¤¤Î¶¡µë¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ»ö¶È¡×¡Ë¤ò2026Ç¯£²·î¤«¤é³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔÃÞ¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー
ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à
¢£ËÜ»ö¶È¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬¹Ô¤¦¡ÖÅÔÃÞ¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ーºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÆ³Æþ»ö¶È¡×¤Î¼õÂ÷¸õÊä¼Ô¤Ë¥Æ¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÁªÄê¢¨£²¤µ¤ì¡¢2025Ç¯£¸·î¤ËÆ±»Ô¤ÈËÜ»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨Äê½ñ¤òÄù·ë¤·¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¥Æ¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¡¢ÅÔÃÞ¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー¤Î²°º¬¾å¤Ë¼«²È¾ÃÈñ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½êÍ¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅµ¤¤Î¶¡µë¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯ÅÅÍÆÎÌ¤Ï792.5kW¡¢Ç¯´ÖÁÛÄêÈ¯ÅÅÎÌ¤ÏÌó100ËükWh¤È¤Ê¤ê¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ÎÁ´ÎÌ¤òÆ±»ÜÀß¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ±»ÜÀß¤ÎÇ¯´ÖÅÅÎÏ¼ûÍ×ÎÌ¤ÎÌó5.4¡ó¤òÏÅ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CO2ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¯´ÖÌó418t-CO2¢¨£³¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¼ûÍ×²È¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅµ¤¤ÎÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë´Ø¤ï¤ë½é´üÅê»ñ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÊÑÆ°¤äÇ³ÎÁÌäÂê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄêÅÅ¸»¤Î³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼çÎÏÅÅ¸»²½¡×¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅ°Äì¡×µÚ¤Ó¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥¹¥Þー¥È²½¡×¤Î£³¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒËÜ»ö¶È¤Î³µÍ×¡Ó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/131_1_3a6dd4b29bf2a6c0e981c15e35b1e55e.jpg?v=202602161051 ]
¡Ú¥Æ¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/131_2_4dc83158c8fbc05e824e0e12ac9d0f32.jpg?v=202602161051 ]
¢¨£± ¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¥â¥Ç¥ë¡§
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼«²È¾ÃÈñ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½êÅù¤Î½êÍ¡¦°Ý»ý´ÉÍýÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢
¡¡Åö³ºÈ¯ÅÅ½êÅù¤«¤éÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤ò¼ûÍ×²È¤Ë¶¡µë¤¹¤ë·ÀÌóÊý¼°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£² ¤´»²¹Í¡§¡Ú¥ª¥ó¥µ¥¤¥È PPA¡Û¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÅÔÃÞ¿åºÆÀ¸¥»¥ó¥¿ー¤ËÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ò
¡¡Æ³Æþ¤¹¤ë»ö¶È¤Î¼õÂ÷¸õÊä¼Ô¤Ë¥Æ¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÁªÄê¡Ê2025Ç¯£³·î14Æü¸øÉ½¡Ë
¡¡https://ssl4.eir-parts.net/doc/5074/tdnet/2580549/00.pdf
¢¨£³ ÅÅµ¤»ö¶È¼ÔÊÌÇÓ½Ð·¸¿ôÂåÂØÃÍ0.000416t-CO2/kWh¤Ç»»½Ð
¡¡»²¹Í¡§´Ä¶¾Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ÖÅÅµ¤»ö¶È¼ÔÊÌÇÓ½Ð·¸¿ô°ìÍ÷¡ÊÎáÏÂ£¸Ç¯Äó½ÐÍÑ¡Ë¡×
¡¡https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient.pdf
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Æ¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¡¦IR¥Áー¥à
https://www.tess-hd.co.jp/contact/
¢¨Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¦»þº¹½Ð¶Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£