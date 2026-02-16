¥µ¥ß¥Ã¥È¡¢¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¡É¤Ø¸þ¤±ÆüÇÛ¥Á¥ë¥É¾¦ÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ò2Æü°Ê¾å¤Ë±äÄ¹
¡¡¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥µ¥ß¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡×¤ò124Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥ß¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÉô½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÉþÉô Å¯Ìé¡¢°Ê²¼¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊÀ½Â¤¤«¤éÅ¹ÊÞÇÛÁ÷¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüÇÛ¥Á¥ë¥É¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÈ¯Ãí¤«¤éÇ¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¡×¤ò2Æü°Ê¾å¤Ë±äÄ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«»Ï¤è¤ê3¤«·î¤¬·Ð¤Á¡¢¥áー¥«ー¡¦ÊªÎ®¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê±¿ÍÑ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÇÛ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢È¯Ãí¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã»¤¤¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÇÇ¼ÉÊ¤¹¤ë¾¦½¬´·¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¼ÉÊ¤¬ÍâÆü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥áー¥«ー¤Ç¤Ï¡¢¼õÃí¿ôÎÌ¤Î³ÎÄêÁ°¤Ë¸«¹þ¿ô¤ÇÀ½Â¤¤äÇÛÁ÷¼êÇÛ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢À½Â¤¡¦ÊªÎ®¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ä¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¿©ÉÊÎ®ÄÌ¶È³¦¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ï½¾Íè¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤¬1Æü¡¦2Æü¡¦3Æü¤ÎÆüÇÛ¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤ó¤¸¤ÆÆý¶È¥áー¥«ー1¼Ò¤È¡¢¡Ö¥êー¥É¥¿¥¤¥à1Æü¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò2Æü¤Ë±äÄ¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤äÅ¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥êー¥É¥¿¥¤¥à1Æü¡×¤Î¼è°úÀèÆüÇÛÉÊ¥áー¥«ー24¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯11·î¤è¤ê¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ò2Æü¤Ë±äÄ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüÇÛ¾¦ÉÊ¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤¬2Æü°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥áー¥«ー¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥âÍÍ
°ÊÁ°¤Ï¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤ÎÈ¯ÃíÊ¬¤â´Þ¤á¡¢¼õÃí¤·¤¿ÅöÆü¤Î¸á¸å¤Ëºî¶È¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤¬2Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍâÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ëºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºî¶È¤ÎÊ¿½à²½¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ï½¾Íè¡¢70¡óÍ½Â¬¤Ç»öÁ°¤ËÀ½Â¤¤·¡¢È¯Ãí¿ôÎÌ³ÎÄê¸å¤ËÉÔÂÊ¬¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»öÁ°À½Â¤ÎÌ¤ò90¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¡¢»þ´Ö¡¦¾¦ÉÊ¤Î¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛÁ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢½Ð²Ù¤¬ÍâÆü¤Ë¤Ê¤êÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë½ÐÈ¯¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½Ð²Ù¾ì¤Îº®»¨¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ïÊØ¤äÆÃÇäÁýÊØ¤ÎÇÛÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ß¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÊªÎ®Éô¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¡¸¶ÅÄÂç°ì
¡Ö¾¦ÉÊ¤òÈ¯Ãí¤·¤¿ÍâÆü¤ËÅ¹ÊÞ¤ËÇ¼ÉÊ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤«¤éÂ³¤¯¾¦½¬´·¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÊªÎ®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥áー¥«ーÍÍ¤ÎÊªÎ®¡ÊÇ¼ÉÊ¼ÖÎ¾¤Î¼êÇÛ¡Ë¤ä¡¢À½Â¤¡Ê¸«¹þ¤ßÀ½Â¤¤Ë¤è¤ëÇÑ´þ¥í¥¹Åù¡Ë¤Ë¤âÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖAI¼ûÍ×Í½Â¬·¿¼«Æ°È¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¾¦½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÊªÎ®¡×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ò¡Ö1Æü¡×¤«¤é¡Ö2Æü¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¡¢¼è¤ê°·¤¤²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎGOGREEN¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥ß¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò£µ¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Àë¸À¤Ç¤¹¡£¡Ö¿©¤È·ò¹¯¤ò¼´¤È¤·¤¿·ò¹¯Ä¹¼÷¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡ÖÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¶¦À¸¡×¡Ö2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËCO2ÇÓ½ÐÎÌ¼Â¼Á¥¼¥í¤Ø¡×¡ÖÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ä´Ã£¡¦ÍøÍÑ¤Î¿ä¿Ê¡×¡ÖÃ¯¤â¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¦¤ª¼è°úÀèÍÍ¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¥áー¥«ー¡¦ÊªÎ®¤Î³Æ¼ÒÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¡×¤Î°Ý»ý¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£