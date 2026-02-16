¹âÂ®¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖCP110L¡×¤ò¿·È¯Çä

Àîºê½Å¹©¤Ï¡¢ºÇÂç²ÄÈÂ¼ÁÎÌ110kg¤Î¹âÂ®¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖCP110L¡×¤ÎÈÎÇä¤ò2026Ç¯2·î16Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖCP110L¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¢¨1¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈÂÁ÷Ç½ÎÏ¤òÍ­¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¤Î¼«Æ°²½¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å·°æ¹â¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀ©Ìó¤Î¤¿¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢110kg²ÄÈÂ¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶È³¦½é¤È¤Ê¤ëÃæ¶õ¼ê¼ó¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Å¬ÍÑ¤¬¼Â¸½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖCP110L¡×¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖCP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¢¨2¤è¤ê¤â¹­¤¤110kg¤«¤é700kg¤Þ¤Ç¤Î²ÄÈÂ¼ÁÎÌ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊªÎ®¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¤Î¼«Æ°²½¼ûÍ×¤ËÉý¹­¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ã¡ÖCP110L¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä

£±¡Ë110kg²ÄÈÂ¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÃæ¶õ¼ê¼ó¹½Â¤

¡¦¼ê¼ó¤ËÃæ¶õ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¶õÆâÉô¤Ë¥Ï¥ó¥É¤Ø¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÀßÃÖ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ¤ÎÇÛÀþ¡¦çßÁõºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê¼ó¼þ°Ï¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¼ê¼óÆâÉô¤òÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¼óÁ´ÂÎ¤Î´³¾ÄÎÎ°è¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£

£²¡Ë¶È³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×

¡¦110kg²ÄÈÂ¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¾®¤ÎÉ¬Í×Å·°æ¹â¡ÊºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡Ë2,242£í£í¡¢ºÇ¾®¤ÎÀû²ó¼´´³¾ÄÈ¾·Â¡Ê453£í£í¡Ë¤ò¼Â¸½¡£

£³¡Ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈÂÁ÷Ç½ÎÏ¡¦²ÄÆ°°è¡¦ºÇÂç¥ê¡¼¥Á

¡¦ÈÂÁ÷Â®ÅÙ¤Î¹âÂ®²½¤Ë¤è¤ê¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê2,200¥±¡¼¥¹¡Ê¥Ï¥ó¥É½ÅÎÌ´Þ¤à60kgÈÂÁ÷»þ¡Ë¤ÎÈÂÁ÷¤ò¼Â¸½¡ÊÆ°ºî¥Ñ¥¿¡¼¥ó¾å¾º400£í£í¡¢¿åÊ¿2,000£í£í¡¢²¼¹ß400£í£í¤Î±ýÉü°ÜÆ°¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£

¡¦¹­ÈÏ¤Ê²ÄÆ°°è¡ÊºÇÂç¾å²¼Æ°ºî2,433mm¡¢ºÇÂç¥ê¡¼¥Á 2,505mm¡Ë¤òÈ÷¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤äÈÂÁ÷ºî¶È¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÑ¤ßÉÕ¤±¡¢¤è¤êÂç¤­¤¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

£´¡ËÅÅÎÏ²óÀ¸µ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ

¡¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ°ºî»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²óÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅÅÎÏ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Â»¼ºÎÌ¤ÎÄã¸º¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦CO₂ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¹âÂ®Æ°ºî¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·Æ°ºî¤¬Â¿¤¤¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£

¡ã¼çÍ×½ô¸µ¡ä

¢¨1¡¡Êª¤ò±¿¤ÖºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ËÀ½ÉÊ¤ä²ÙÊª¤òÀÑ¤ßÉÕ¤±¤ëºî¶È

¢¨2¡¡½¾Íè¤Î¡ÖCP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢180kg¤«¤é700kg¤Þ¤Ç¤Î²ÄÈÂ¼ÁÎÌ¤ò¥«¥Ð¡¼



°Ê¾å


