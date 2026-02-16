¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖCP110L¡×¤ò¿·È¯Çä
¹âÂ®¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖCP110L¡×
Àîºê½Å¹©¤Ï¡¢ºÇÂç²ÄÈÂ¼ÁÎÌ110kg¤Î¹âÂ®¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖCP110L¡×¤ÎÈÎÇä¤ò2026Ç¯2·î16Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCP110L¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¢¨1¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈÂÁ÷Ç½ÎÏ¤òÍ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¤Î¼«Æ°²½¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å·°æ¹â¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀ©Ìó¤Î¤¿¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢110kg²ÄÈÂ¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶È³¦½é¤È¤Ê¤ëÃæ¶õ¼ê¼ó¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Å¬ÍÑ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖCP110L¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
£±¡Ë110kg²ÄÈÂ¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÃæ¶õ¼ê¼ó¹½Â¤
¡¦¼ê¼ó¤ËÃæ¶õ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¶õÆâÉô¤Ë¥Ï¥ó¥É¤Ø¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÀßÃÖ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ¤ÎÇÛÀþ¡¦çßÁõºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê¼ó¼þ°Ï¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¼ê¼óÆâÉô¤òÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¼óÁ´ÂÎ¤Î´³¾ÄÎÎ°è¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë¶È³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
¡¦110kg²ÄÈÂ¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¾®¤ÎÉ¬Í×Å·°æ¹â¡ÊºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡Ë2,242£í£í¡¢ºÇ¾®¤ÎÀû²ó¼´´³¾ÄÈ¾·Â¡Ê453£í£í¡Ë¤ò¼Â¸½¡£
£³¡Ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈÂÁ÷Ç½ÎÏ¡¦²ÄÆ°°è¡¦ºÇÂç¥ê¡¼¥Á
¡¦ÈÂÁ÷Â®ÅÙ¤Î¹âÂ®²½¤Ë¤è¤ê¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê2,200¥±¡¼¥¹¡Ê¥Ï¥ó¥É½ÅÎÌ´Þ¤à60kgÈÂÁ÷»þ¡Ë¤ÎÈÂÁ÷¤ò¼Â¸½¡ÊÆ°ºî¥Ñ¥¿¡¼¥ó¾å¾º400£í£í¡¢¿åÊ¿2,000£í£í¡¢²¼¹ß400£í£í¤Î±ýÉü°ÜÆ°¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
¡¦¹ÈÏ¤Ê²ÄÆ°°è¡ÊºÇÂç¾å²¼Æ°ºî2,433mm¡¢ºÇÂç¥ê¡¼¥Á 2,505mm¡Ë¤òÈ÷¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤äÈÂÁ÷ºî¶È¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÑ¤ßÉÕ¤±¡¢¤è¤êÂç¤¤¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£´¡ËÅÅÎÏ²óÀ¸µ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ°ºî»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²óÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅÅÎÏ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Â»¼ºÎÌ¤ÎÄã¸º¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦CO₂ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¹âÂ®Æ°ºî¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·Æ°ºî¤¬Â¿¤¤¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼çÍ×½ô¸µ¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2716/128280/128280_web_1.png
¢¨1¡¡Êª¤ò±¿¤ÖºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ËÀ½ÉÊ¤ä²ÙÊª¤òÀÑ¤ßÉÕ¤±¤ëºî¶È
¢¨2¡¡½¾Íè¤Î¡ÖCP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢180kg¤«¤é700kg¤Þ¤Ç¤Î²ÄÈÂ¼ÁÎÌ¤ò¥«¥Ð¡¼
°Ê¾å
