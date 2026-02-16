¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿¹¤ÎÀï»Î¥Ü¥Î¥í¥ó¡¡Âè20²ó³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ù¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾¶¶¤Ï¡¢½ÅÅÀ²ÝÂê¤Ë¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¹¤ÎÀï»Î¥Ü¥Î¥í¥ó¡¡Âè20²ó³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¦ÃÄÂÎ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»³¨ËÜ¡Ø¿¹¤ÎÀï»Î¥Ü¥Î¥í¥ó¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò¡¢2005Ç¯¤Î³«»ÏÅö½é¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ø¤Î¿Æ¤·¤ß¤ò¿¼¤á¤ë³èÆ°¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂè20²ó³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥Î¥í¥ó¤È¤ï¤¿¤·¤Î¤¹¤¤Ê¤·¤¼¤ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿20¼þÇ¯µÇ°¾Þ¤ò¿·Àß¤·¡¢¸Ä¿Í¾Þ·×8ÉôÌç¤ÈÃÄÂÎ¾Þ¤Ç¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¼ø¾Þ¼°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÈÃÄÂÎ¾Þ¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤100±ß¤ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óµÇ°ºâÃÄ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢·×795ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢79,500±ß¤ò°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óµÇ°ºâÃÄ¤Ë´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß¤À¤·Â³¤±¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´Ë¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥Ü¥Î¥í¥ó¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò°é¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇÍ¥½¨¾Þ¡Û
Æì Çµ¡¹¹á¤µ¤ó¡Ê12ºÍ¡Ë¡¡ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÎ®É¹¤Î²¼¤Ï¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¡¡
Î®É¹¤Î²¼¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬³è¤³è¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°÷¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÉÁ¤¹þ¤ß¤Ë¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Îº¬µ¤¤ä·ÑÂ³ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃÄÂÎ¾Þ¡Û
µÜºê¸©¡¡¼·¤Ä¤ÎÀ±ÍÄÃÕ¼Ë¤Î³§¤µ¤ó
3ºÍ¤«¤é6ºÍ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¥Ü¥Î¥í¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè20²ó³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¡Æþ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û¡Ø¿¹¤ÎÀï»Î¥Ü¥Î¥í¥ó¡Ù¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤ÏË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2005Ç¯6·î¤è¤ê¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»³¨ËÜ¡Ø¿¹¤ÎÀï»Î¥Ü¥Î¥í¥ó¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¡¦ÌµÎÁÇÛÉÛ¤Ë¶¨»¿¡¦¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¹ÔÆü¡§¶ö¿ô·î15Æü
È¯¹ÔÉô¿ô¡§Ëè¹æÌó50ËüÉô
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔËÜÅ¹¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞÅù
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¼èºà¡¦¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥àÍÑURL¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
Âè20²ó³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¡Æþ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://bonolon.jp/concour/
