¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¡¢²Ã¸ÅÀî»Ô¤È¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¿Æ»Ò¿©°é¡×¤ä¡ÖÃÏ°èº§³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¦¤É¤ó¶µ¼¼³«ºÅ
¡¡¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ø¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO °ÀÅÄ µ®Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¡×¡Ë¤ÎÁÏ¶ÈÃÏ¤ÏÊ¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï²Ã¸ÅÀî»Ô¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢²Ã¸ÅÀî»ÔÆâ¤Î»ÜÀß¤Ë¤Æ¿Æ»Ò¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡¢1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤É¤óDEº§³è¡×¤È¤·¤Æ¡¢²Ã¸ÅÀî»Ô¤³¤É¤âÀ¯ºö²Ý¤ÎÊý¡¹¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤òÂ¥¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1·î17Æü¤Ï²Ã¸ÅÀî»ÔÆâ¤Î¤´²ÈÂ²¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ÖÊý»ùÆ¸´Û¤Ë¤Æ¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï7ÁÈ15Ì¾¤Î¤´²ÈÂ²¤¬»²²Ã¤µ¤ì¡¢Ê´¤«¤é¤¦¤É¤ó¤ò¤Ä¤¯¤ëÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¸ÅÀî»Ô¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¿Æ»Ò¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤âÇ®¿´¤Ë¤¦¤É¤ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¤Ä´Íý¤¹¤ë»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÍè¾ì¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ1·î18Æü¤Ï²Ã¸ÅÀîÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸©Æâºß½»¤ÎÆÈ¿ÈÃË½÷¤ÎÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë·ëº§³èÆ°¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²Ã¸ÅÀî»Ô¤È¶¦ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë·ëº§³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤äÃÏ°è³èÀ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤ÄÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï18Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¤¦¤É¤ó¤ò°ì½ï¤Ë¤³¤Í¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²Ã¸ÅÀî»Ô¤³¤É¤âÉô¤³¤É¤âÀ¯ºö²Ý¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¸©Æâ¤Ç¤ÎÂ¾¤Îº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´ë²è¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«±þÊç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ìÏ«ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂô»³¤Î¤´±þÊç¤òÄº¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ø´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¤¦¤É¤ó¡Ù¸ú²Ì¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èóº£¸å¤â¤´°ì½ï¤Ë³èÆ°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ò¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â²Ã¸ÅÀî¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¡Û
²Ã¸ÅÀîÃæ±û»ÔÌ±ÉÂ±¡ »ÔÌ±¤ÎÊý¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¦¤É¤óÌµ½þÄó¶¡
¡¡»ÔÆâ¤ÎÊý¡¹¤¬¸òÎ®¤·¡¢¤Þ¤¿Í½ËÉ¤ò´Þ¤áÉÂµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢²Ã¸ÅÀîÃæ±û»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2025Ç¯11·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤ËÌó400¿©¤Î¤¦¤É¤ó¤òÌµ½þ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ ²³¹©Ë¼¤Ë¤Æ»ÔÌ±¤ÎÊý¸þ¤±¤¦¤É¤ó¶µ¼¼³«ºÅ
¡¡²Ã¸ÅÀî»ÔÆâ¤Ë¤Ï¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ ²³¹©Ë¼¡×¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î16Æü¤Ï²Ã¸ÅÀî»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾ã³²Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È½ê¡Ö²Ã¸ÅÀî¤Ï¤°¤ë¤Þ¤Î²È¡×¤Î³§¤µ¤Þ17Ì¾¤ò¤´¾·ÂÔ¤·¡¢¤Þ¤¿Æ±Æü2²óÌÜ¤ÏÆ¯¤¯½¾¶È°÷Ìó16Ì¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢´ë¶È»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢CSV³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡£¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Þ´¶¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡¢ËÜÇ½¤¬´¿¤Ö¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î¡È¿´¤Î¹¬¤»¡É¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡È¿´¤Î´¶Æ°¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉµá¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜÈ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¡¼¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô
TEL¡§03-4221-8900 ¡¡E-mail¡§tori-pr@toridoll.com ¡¡https://www.toridoll.com/
¡¡¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢´ë¶È»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢CSV³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
