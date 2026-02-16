¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È(R)¡× ¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È(R) ¥«¥ë¥Ó¡¼ ¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È(R) Ì£¡×¿·ÅÐ¾ì¡¢2·î25Æü(¿å)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
½é²»¥ß¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬º£Ç¯¤â¼Â¸½¡ª¡Ö3·î9Æü¡Ê¥ß¥¯¤ÎÆü¡Ë¡×¤Ë¡¢ºÆ¤Ó²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¡ª¡©
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤Ä¤±¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È¡×¤¬¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ø¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¡Ù¤È½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È ¥«¥ë¥Ó¡¼ ¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥ÈÌ£¡×¤ò¡¢2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤¿ÉÊ¼ï¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ý¤´¤È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢Ãæ¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ªÊ¢¤â¿´¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¡×¤ËÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È¡×¤È¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡È¥«¥ë¥Ó¡¼ ¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥ÈÌ£¡É¤È¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È ¥«¥ë¥Ó¡¼ ¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥ÈÌ£¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¡È¹ñÌ±Åª¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ø¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¡Ù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤È¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Îºá¤ÊÌ£¡É¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ô¥¶¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¢¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤È¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¡Ù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÌ£¤ÎºÆ¸½¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¶¤Î¥È¥Þ¥È¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Á¡¼¥ºÌ£¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ë¥Ó¡¼¤â¡È´°¥³¥Ô¡É¤ÈÇ§¤á¤ëºÆ¸½Î¨¤Î¹â¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤È¾¡¼ê¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÆó¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤È¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢º£Ç¯¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2·î22Æü¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤Æ4Ì¾¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢°áÁõ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÇ¼ª¤Ä¤½é²»¥ß¥¯¤¬¥Ý¥Æ¥È¤ò¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤¹¤ë¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢3·î9Æü¤Î¡Ö¥ß¥¯¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ç¤â²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¡ª¡©¥³¥é¥ÜÆâÍÆ¤Ï¸ø¼°X¤Ç½ç¼¡È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¤³¦¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤¿ÉÊ¼ï¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ý¤´¤È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
