¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
freee¿Í»öÏ«Ì³¡¢2026Ç¯4·î³«»Ï¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤ËÂÐ±þÍ½Äê¡¡¼«Æ°·×»»¡¦ÌÀºÙÈ¿±Çµ¡Ç½¤ÇÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëfreee¿Í»öÏ«Ì³¤Ï¡¢2026Ç¯4·îÊ¬¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤è¤êÄ§¼ý¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¾¯»Ò²½ÂÐºö¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯4·îÊ¬¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤ÎÄ§¼ý¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»Ù±ç¶â¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤ÇÀÞÈ¾¤·¤ÆÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶È¤ÎÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÄ§¼ý¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¼êÆ°¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤ËÎÁÎ¨¤ò³Ý¤±¤Æ·×»»¤·¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëºî¶È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·×»»¹©¿ô¤ÎÁý²Ã¤äÆþÎÏ¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¸íÄ§¼ý¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001228302.pdf
¢£¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×¤Î¼«Æ°·×»»µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤Ø¤Î¼«Æ°È¿±Ç¤ò¼Â¸½
freee¿Í»öÏ«Ì³¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤Èµ¬Äê¤ÎÎÁÎ¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿¤«¤é¹µ½ü¤¹¤Ù¤»Ù±ç¶â³Û¤ò¼«Æ°¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£»»½Ð¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¡¢µëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿ÌÀºÙ¤Î¹µ½üÍó¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×¤È¤·¤Æ¼«Æ°È¿±Ç¤µ¤ì¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¶â¤ÎÄ§¼ý¤òÅ¬ÀÚ¤ËÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¶â³ÛÄ´À°¤ä³Æ¼ïË¡ÄêÄ¢É¼¤Ø¤Î½ÐÎÏ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·À©ÅÙ¤Î»Ù±ç¶â¤ÎÄ§¼ý³«»Ï¤ËÈ¼¤¦·×»»Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢µëÍ¿³ÎÄê¤Þ¤Ç¤Î¿×Â®¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¿·À©ÅÙÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¤Ï¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¤«¤éÇ¯ËöÄ´À°¡¦Ï«Ì³¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ï¢Â³¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òÏ¢·È¤·¡¢Å¾µ¤ä¼êºî¶È¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¤ä¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.freee.co.jp/hr/
iOSÈÇ¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1037197002
AndroidÈÇ¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.freee.team
¢£¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼21F
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡¿ÀÎÏ ¼ÂÍ³²Ö
Tel&SMS: 090-3384-7282 E-mail: pr@freee.co.jp
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§
https://www.freee.co.jp/hr/
iOSÈÇ¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¡§
https://apps.apple.com/jp/app/id1037197002
AndroidÈÇ¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.freee.team