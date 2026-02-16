C&W¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥Áー¥à¤ò¶¯²½¡¦³È½¼¤·¡¢ÊÆ¹ñ¥·¥«¥´¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÛÃÖ¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÉÔÆ°»ºÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡¢ÆüËÜËÜ¼Ò¡§ÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®¡¢°Ê²¼¡ÖC&W¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¤Î³¤³°Å¸³«¤È¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÅê»ñ¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤òÂçÉý¤Ë³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÊÆ¹ñ¥·¥«¥´µòÅÀ¤ËÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Åìµþ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î°Õ»×·èÄê¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤È¹âÅÙ¤Ê¸½ÃÏ¥µ¥Ýー¥È¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿·ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡¢¸½ÃÏÄ´À°¡¢µòÅÀÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¼è°ú»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÄó¶¡¤·¡¢Æü·Ï´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¡×¤ä¡Ö¸½ÃÏ»ö¾ð¤ÎÊ£»¨¤µ¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹¶¯²½¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
C&W¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥íー¥«¥ëÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Æü·Ï´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¼è°ú¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤Ç¤Ï¡¢
³¤³°µòÅÀ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¾ðÊó¼èÆÀ
¸½ÃÏ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¯²½
Åê»ñÀïÎ¬¡¦»ñ¶âÄ´Ã£¡¦»ñ»º¼èÆÀ¡¦»ñ»º´ÉÍý¤Þ¤Ç¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó»Ù±ç
¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
C&WÆüËÜÂåÉ½ ¥¿¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥½¥ó¤Ï¤³¤Î¥Áー¥àÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£²ó¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢C&W¤Ï¡ÈÅö¼Ò¤¬¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー»Ù±çµ¡Ç½¤ÎÂçÉý¤Ê³È½¼¤ò¿Ê¤á¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³¤³°Å¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÆüËÜ¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤ª¤è¤Ó»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎÆ°¤¤¬°ìÃÊ¤È³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¡¦»ñ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¼ûÍ×¤¬°ú¤Â³¤¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀìÌç¥Áー¥à¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢C&W¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÎÉ¤Î¥íー¥«¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÂÎÀ©µÚ¤Ó¿·Ç¤¿Í»ö
¹â»³ ÍµÇ·¡ÊHiroyuki Takayama¡Ë
¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー»ö¶ÈÉôÌçÄ¹¡ÊÅìµþ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¡§ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°µòÅÀ»Ù±ç¡¢³¤³°Åê»ñ»Ù±ç
[Î¬Îò]
20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¼è°ú¤Ë½¾»ö¤·¡¢Æü·Ï´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¡¦Å±Âà¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤òÄó¶¡¡£¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔÂç³ØÂ´¶È¡¢¥·¥«¥´Âç³Ø¥Öー¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¸ø½°±ÒÀ¸Âç³Ø±¡¥×¥í¥°¥é¥à½¤Î»¡£
ÅÄÃæ ²íÂç¡ÊMasahiro Tanaka¡Ë
¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー»ö¶ÈÉôÌç¡¡¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÊÊÆ¹ñ¥·¥«¥´¡Ë
¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¡§¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢ÊÆ¹ñ¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅê»ñ²È»Ù±ç
[Î¬Îò]
2026Ç¯1·îÃåÇ¤¡£ÊÆ¹ñ¥·¥«¥´¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ²È¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÅê»ñ°Æ·ï¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ Á°¿¦¤Î¤ß¤º¤Û¿®Â÷¶ä¹Ô¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É»ö¶È³«È¯¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¡¢Èóµï½»¼Ô¥×¥íÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î¥Î¥ó¥ê¥³ー¥¹¥íー¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÆ°»º¾Ú·ô²½¡¢Åê»ñÊª·ïÃç²ð¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¡£¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ß¤º¤ÛÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä¡¢CBRE¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢JLL¡ÊÃæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¡Ë¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁí¹çÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥Ðー¥¯¥ìー¹»Â´¶È¡¢¥Îー¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£Î©Âç³Ø¥Á¥ã¥Ú¥ë¥Ò¥ë¹»¤Ë¤ÆMBA¼èÆÀ¡£ÉÔÆ°»º¾Ú·ô²½¶¨²ñÇ§Äê¥Þ¥¹¥¿ー¡£
Éðµï ËãÍø»Ò¡ÊMariko Takei¡Ë
¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー»ö¶ÈÉôÌç ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÊÅìµþ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¡§Æü·ÏÅê»ñ²È¤Î³¤³°Åê»ñ»Ù±ç
[Î¬Îò]
2025Ç¯8·îÃåÇ¤¡£Æü·ÏÅê»ñ²È¤ÎÅê»ñ¥Ëー¥º¤Ë´ð¤Å¤¡¢³¤³°¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿°Æ·ïÁÏ½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÊ£¿ô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»º´ÉÍý¡¦Åê»ñÀïÎ¬¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ñ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è¤Ç¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤Ø¤Î½õ¸À¤äÉÔÆ°»º¼èÆÀÀïÎ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤º¤ÛÉÔÆ°»º¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Êµì¥·¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¯¥êー¥É¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢CBRE¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó/¥Ë¥åー¥·¥Æ¥£¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢20Ç¯°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔÂç³ØÂ´¶È¡£
¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ò¥®¥ó¥º¡ÊStephen Higgins¡Ë
¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥»ー¥ë¥¹ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÊÅìµþ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¡§³¤³°Åê»ñ²È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¡¦³ÈÂç»Ù±ç
[Î¬Îò]
2025Ç¯10·îÃåÇ¤¡£³¤³°Åê»ñ²È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ª¤è¤Ó»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ °ÊÁ°¤ÏC&W¥Ù¥È¥Ê¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÇäÇãÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÅê»ñ°Æ·ï¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Ê½Ð¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦»º¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¡£»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ15Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÇÌî¹À»ÊÏº¡ÊKojiro Shiino¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÉôÌçÄ¹¡ÊÅìµþ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¡§ÆüËÜ´ë¶È¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦ÉÔÆ°»ºÀïÎ¬ºöÄê»Ù±ç¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ÉÍý¡¢CREÀïÎ¬
[Î¬Îò]
2025Ç¯11·îÃåÇ¤¡£ÆüËÜ´ë¶È¸ÜµÒ¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦ÉÔÆ°»ºÀïÎ¬ºöÄê¡¦¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£·úÀß¶È³¦¤Ç¤Î18Ç¯´Ö¤ÎË¡¿Í±Ä¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ë¤Æ¹ñÆâ³°Ìó120µòÅÀ¤ÎÅýÇÑ¹ç¤ò¼çÆ³¡£CBRE¤ª¤è¤ÓJLL¤ÇÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±ÉôÌç¤ÎÀßÎ©¤Ë»²²è¡¢JLL¤Ç¤ÏÉôÌçÅý³ç¤Î·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢´ë¶ÈÉÔÆ°»º¡ÊCRE¡ËÀïÎ¬¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£