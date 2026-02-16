¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¥ó¡¦ÅìµÞ¡¦ÅìµÞ¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬²°³°¶õ´Ö¤ÎÎÃ¤·¤µ¤È¾Ê¥¨¥Í¤òÆ±»þ¼Â¸½¡¢¿·¤¿¤Ê½ëÇ®ÂÐºö¤Î¸¡¾Ú
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î4¼Ò¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÃ¦ÃºÁÇ¡¦¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥óÅÔ»Ô³«È¯¿ä¿Ê»ö¶È¢¨1¤Î¤â¤È¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ë¤ª¤±¤ë²°³°¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¢¨2¤ò2025Ç¯7·î¡Á9·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£²°³°¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¡×¤ËÎÃ¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤ÎÁý²ÃÊ¬¤òÎÐ²½¤Ê¤É¤Î¾Ê¥¨¥Íµ»½Ñ¤ÇÊä¤¦¡¢²÷Å¬¤µ¤È¾Ê¥¨¥Í¤ÎÎ¾Î©¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î30Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥À¥¤¥¥ó¡¦ÅìµÞ¡¦ÅìµÞ¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬²°³°¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡Û https://www.daikin.co.jp/press/2025/20250630
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¶áÇ¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë²Æ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿¿²Æ¤ÎÆüÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²°³°¤Ç°ÂÁ´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££´¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¶èÎ©ËÌÃ«¸ø±à¡¢Shibuya Sakura Stage¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±àBE STAGE¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ë½ëÇ®ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥À¥¤¥¥ó¤Î²°³°¥¨¥¢¥³¥ó¡Ö¥¢¥¦¥¿¡¼¥¿¥ï¡¼¡×¤ä¥ß¥¹¥ÈÅù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¼³°µ¡¶áÊÕ¤ÎÎÐ²½¤Ë¤è¤ë¶õÄ´µ¡¤Î±¿Å¾¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤ä¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶õÄ´¤Î¾Ê¥¨¥Í±¿ÍÑ¤ÎÅÅÎÏºï¸º¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¾ÃÈñÁý¤ÎÁê»¦¤ò¿Þ¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÁý¤ä¤µ¤º¤Ë¡¢³¹¤Ê¤«¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú·ë²Ì
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²°³°¤Î²÷Å¬¤µ¡×¤È¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ÊÀáÅÅ¡Ë¡×¤òÎ¾Êý¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¼Â¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â¾Ú¡¡§²÷Å¬¤Ê²°³°¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¹½ÃÛ¡Û
ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤â°ì»þÅª¤ËÎÃ¤á¤ë¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î¸ø±à¡Ê½ÂÃ«¶èÎ©ËÌÃ«¸ø±à¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à BE STAGE¤Ê¤É¡Ë¤ä¹¾ì¡ÊShibuya Sakura Stage¡Ë¤Ê¤É5²Õ½ê¤Ë¡¢²°³°¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖOUTER TOWER¡×¤È¥ß¥¹¥ÈÅù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òÂ¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¾Àâ¡§²°³°¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤Î²þÁ±¤Ê¤é¤Ó¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÊÑ²½¤¬È¯À¸¤·¡¢¹ó½ë¤Ë¤è¤ë³¹¤Î²óÍ·ÀÄã²¼¤äÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë
·ë²Ì¡§
¡¦ÎÃ¤·¤µ¡ÊÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¡Ë¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±
Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡Ë¡×¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿·ë²Ì¡¢½ÂÃ«¶èÎ©ËÌÃ«¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢²°³°ÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÁ°¤Î´ü´Ö¡Ê7·î20 Æü¡Á25Æü¡Ë¤Ï¡Ö¸·½Å·Ù²ü°Ê¾å¡ÊWBGT28°Ê¾å¡Ë¡×¤Î¾õ¶·¤¬Ìó80¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀßÃÖ¸å¤Î´ü´Ö¡Ê7·î26Æü¡Á31Æü¡Ë¤Ë¤ÏÌó4¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÌÃ«¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎWBGT¥Ç¡¼¥¿
¡¦¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤ä¾¦¶È³èÆ°¤Ø¤ÎÎÉ¤¤±Æ¶Á
¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÍøÍÑ¤ÎÁý²Ã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë½ÂÃ«¶èÎ©ËÌÃ«¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢²°³°¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¶á¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬ºÇÂç¤Ç2.2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä¸Ä¿ô¤â105%¤Ë¿¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¸ú²Ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î94%¤¬¡ÖÎÃ¤·¤¤¡×¡¢71%¤¬¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Ê£¿ô¤¢¤ì¤Ð³°½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢²Æ¤Î³°½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¡²óÅú¼Ô¿ô¡§97¿Í¡¿½÷À69¡ó¡¦ÃËÀ31¡ó¡Ë
¡¦ÂÚºßÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤Î¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀßÃÖ¤¬¸ú²ÌÅª
Æü±¢¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¼þÊÕ¤ä²°³°¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¿Í¤¬¤â¤È¤â¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÎÃ¤·¤µ¤Î¼Â´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ä²óÍ·À¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍèµÒ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì
¡Ú¼Â¾Ú¢¡§¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ºÇÅ¬²½¡Û
¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¤ÇÁý¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¡ÊÁý¥¨¥Í¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÀáÅÅ¸ú²Ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ó¥ë²°¾å¤Ç¤ÎÎÐ²½¤ä¶õÄ´¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¤Ê¤É¤Ç¾Ê¥¨¥Í»Üºö¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¾Àâ¡§¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÁý¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬¤ò¡¢¼þÊÕ¤Î·úÊª¤Î¾Ê¥¨¥Í»Üºö¡Ê²°¾åÎÐ²½¡¦¶õÄ´¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¡Ë¤ÇÁê»¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¡£
·ë²Ì¡§
¡¦¥Ó¥ë¤Î¾Ê¥¨¥ÍÂÐºö
²°¾å¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¼þÊÕ¤Î¡Ö°òÎÐ²½¡×¢¨3¤ä¥´¡¼¥ä¤ò»È¤Ã¤¿²°¾åÎÐ²½¤Ë¤Æ¡¢ºÇÂç5¡îÄøÅÙ¤Î¼þÊÕ²¹ÅÙ¤ÎÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼¼³°µ¡¤ÎµÛ¹þ¶õµ¤²¹ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¶õÄ´¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥à¥À¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ö±¿ÍÑ²þÁ±¡×¤¬Âç¤¤Ê¸ú²Ì
²¹ÅÙ¤Î²áÅÙ¤Ê¾å¤²²¼¤²¤ä¾Ã¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤°±¿ÍÑ²þÁ±¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿郄ÌÚ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ³ÆþÁ°¤Î2023Ç¯¡Ê7·î¡Á9·î¡Ë¤ÈÆ³Æþ¸å¤Î2025Ç¯Æ±»þ´ü¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7%¤Î¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì¤¬´ÑÂ¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¢¨4¡£
¢¨3¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆü·úÀß·×¤È½»Í§¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¡¢¶õÄ´¼¼³°µ¡¤Î¼þ¤ê¤Ë°ò¤ÎÍÕ¤òÈËÌÐ¤µ¤»¡¢ÍÕ¤Ë¤è¤ëÆü±¢¸ú²Ì¤È¾ø»¶ºîÍÑ¤Ë¤è¤êµ¡´ï¼þÊÕ¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¶õÄ´ÅÅÎÏ¤ÎÄã¸º¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ê2016Ç¯ÆÃµö¼èÆÀºÑ¡Ë¡£
¢¨4¡¡2024Ç¯¤Ï¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÅ¹ÊÞ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¶õÄ´µ¡¤ÎÄä»ß»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢2023Ç¯¤È2025Ç¯¤òÈæ³Ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¼³°µ¡°òÎÐ²½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÐ²½¤·¤¿Îã¡ÊÆüËÜ¶¶´ÝÁ±ÅìµÞ¥Ó¥ë²°¾å¡Ë
¡ÚÁí¹çÅª¤ÊÀ®²Ì¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ëÁý¥¨¥ÍÎÌ¡Ê11,816 kWh¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÐ²½¤ä±¿ÍÑ²þÁ±¤Ë¤è¤ë·úÊª¤Î¾Ê¥¨¥ÍÎÌ¡Ê25,000 kWh¡Ë¤¬Âç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì¡×¤Ç¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤È²÷Å¬À¤ÎÎ¾Î©¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¥ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Æ¼Ò¡¢¤ª¤è¤ÓSHIBUYA GREEN SHIFT PROJECT¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å¤â³¹¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤òÄÏ¤ó¤ÀºÇÅ¬¤Ê¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¹½ÃÛ¤ä¡¢·úÊª¤Ø¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö³¹Á´ÂÎ¤Î²÷Å¬À¤È¾Ê¥¨¥Í¡×¤Î»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê·ë²ÌÊó¹ð¤Ï¡ØWHITE PAPER¡Ù¤È¤·¤ÆÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SHIBUYA GREEN SHIFT PROJECT - WHITE PAPER
➤WHITE PAPER
SHIBUYA GREEN SHIFT PROJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥¤¥¥ó¤Ï¡¢½ÂÃ«¶è¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀ¤³¦ºÇÁ°Àþ¤Î¼Â¸³ÅÔ»Ô¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢2024Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÂçºåÂç³Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¼Ò²ñ¼Â¸³¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡ÖSHIBUYA GREEN SHIFT PROJECT¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇÅÔ»Ô¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é³¹¤ò¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢ÎÐË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¾Ú¡¢Äó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÂÃ«¶è¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³È¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ÏÅìµÞ¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õÄ´µ¡¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¶õÄ´¤Î±¿ÍÑ¡¢½ëÇ®ÂÐºö¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½ÂÃ«¤Î³¹¤Ê¤«¤Ø¤Î¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¡¢²°¾åÎÐ²½Åù¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Î²ÃÂ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤Î³èÆ°¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤â¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://fds.or.jp/cnud_pj/shibuya-green-shift-project/
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥¤¥¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Ë130°Ê¾å¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢170°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶õÄ´¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤ÏÁ´À¤³¦¤ÇÌó10Ëü¿Í¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë¶õÄ´»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤¸õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¼Æâ¤Î¶õµ¤´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤È¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦¤Î¶õÄ´Âæ¿ô¤¬2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¶õÄ´¤Î»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁýÂç¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¥ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç²÷Å¬¡¦·ò¹¯¤Ê¶õµ¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¶õµ¤¤ÇÅú¤¨¤ò½Ð¤¹²ñ¼Ò¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥À¥¤¥¥ó¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤äÊ¸²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.daikin.co.jp
ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
213¼Ò7Ë¡¿Í¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤»þÂå¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò»ö¶È¤Îº¬´´¤ËÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢ Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅìµÞÀþ±èÀþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯£³·î¤ËºöÄê¤·¤¿¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤ò²þÄê¤·¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2040¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë³¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò¤¦¤´¤«¤¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¹ÔÆ°¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÉéÃ´´¶¤Ê¤¯ÁªÂò¤Ç¤¡¢Ã¯¤â¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÈÃÏ°è´Ä¶¤ÎºÆÀ¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2040¡×¤Ç¤Ï´Ä¶ÌÜÉ¸¤ò¹¹¿·¡¦¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.tokyu.co.jp/company/
´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2040¡§https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-tokyucorp-s3/pdf/Environmental_Vision_2040.pdf
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµÞ±èÀþ¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Ë¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥º¥Á¥§¡¼¥ó¡×¡Ê20¥µ¥¤¥È¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅìµÞ¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2040¡×¤ËÂ§¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±»ö¶È³èÆ°Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¼Ò²ñ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§ https://www.tokyu-rec.co.jp/
ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤äºÆ¥¨¥Í»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³«È¯ÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ö¶È¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤òºÆ¥¨¥Í¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É´Ä¶¤ØÇÛÎ¸¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤Êý¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡¢¿·¤·¤¤²á¤´¤·Êý¤òÁÏÂ¤¡¦Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖGREEN UP¡õCOOL DOWN PROJECT¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Á´¼ÒÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë´Ä¶·Ð±Ä¡¢ÆÃ¤ËÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤¤¤¦½ÅÅÀ²ÝÂê¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§ https://www.tokyu-land.co.jp/
GREEN UP&COOL DOWN PROJECT¡§https://www.greenup-cooldown.jp/
