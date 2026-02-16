¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´ðÁÃ²Ê³Ø¤«¤éÀèÃ¼»º¶È¤Þ¤Ç¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¬ÀÏ¤Î´ðÈ×¡§»ç³°²Ä»ëÊ¬¸÷·×À¤³¦»Ô¾ì¤Î¿¼²½¤È2032Ç¯¤Ø¤ÎÊÑ³×Í½Â¬
³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Info Research¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢Ê¬ÀÏ²Ê³Ø¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹ÁõÃÖ¤ÎÆ°¸þ¤òÂª¤¨¤¿ºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö»ç³°²Ä»ëÊ¬¸÷·×¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁõÃÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¿ä°ÜÊ¬ÀÏ¤òÄ¶¤¨¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢´Ä¶¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢ºàÎÁ³«È¯¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»º¶È¤Î¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¡ÊQC¡Ë³èÆ°¤Îº¬Äì¤ò»Ù¤¨¤ëUV-VisÊ¬¸÷·×»Ô¾ì¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¼«Æ°²½¤ÎÄ¬Î®¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤ÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤äÀïÎ¬Åê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¤¿¿¼¤¤Æ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
UV-VisÊ¬¸÷Ë¡¤Ï¡¢Ê¬»Ò¤ä²½¹çÊª¤¬»ç³°¡¦²Ä»ë¸÷ÎÎ°è¤Ç¼¨¤¹ÆÃ°ÛÅª¤ÊµÛ¼ý¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¡¢ºÇ¤âÈÆÍÑÅª¤«¤ÄÉÔ²Ä·ç¤ÊÊ¬ÀÏ¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»º¶È·Êµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤ÎÁíÂÎ¡¢´Ä¶¡¦°åÌôÉÊµ¬À©¤Î¶¯²½¡¢¤½¤·¤Æ¹âÅù¶µ°é¡¦´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤êº¬¸»Åª¤«¤Ä»ýÂ³À¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¯¥í¥È¥ì¥ó¥É¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÁÏÌô¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸Åª¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÄêÎÌ¤ä¡¢À¤³¦¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤ë¿å¼Á±øÀ÷Êª¼Á¡Ê¾Ë»À±ö¡¢Ë§¹áÂ²²½¹çÊªÅù¡Ë¤Îµ¬À©ÃÍ¸¡ºº¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âUV-VisÊ¬¸÷·×¤òÉ¬¿Ü¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬»Ô¾ì¤Î·øÏ´¤Ê´ðÈ×¼ûÍ×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÄêµÁ¤È¿Ê²½¡§¥Ù¥ó¥Á¥È¥Ã¥×¤«¤é¡ÖÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¡×Ê¬ÀÏ¥Îー¥É¤Ø
»ç³°²Ä»ëÊ¬¸÷·×¡ÊUV-Vis Spectrophotometer¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥ëÍÏ±Õ¤¬ÆÃÄê¤ÎÇÈÄ¹¤Î¸÷¤ò¤É¤ì¤À¤±µÛ¼ý¤¹¤ë¤«¤òÂ¬Äê¤·¡¢Êª¼Á¤ÎÆ±Äê¤äÄêÎÌ¤ò¹Ô¤¦ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸¶Íý¤Ï¡¢´ðÄì¾õÂÖ¤«¤éÎåµ¯¾õÂÖ¤Ø¤ÎÅÅ»ÒÁ«°Ü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢¥À¥Ö¥ë¥Óー¥àÊý¼°¡Ê»²¾È¸÷Ï©¤òÀß¤±¸÷¸»ÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤òÊäÀµ¡Ë¤¬¹âÀºÅÙ¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¸¦µæ¡¦QCÍÑÅÓ¤Î¼çÎ®¤òÀê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¡¢¾®·¿¡¦Äã¥³¥¹¥È¤Ê¤¬¤éÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Óー¥àÊý¼°¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ä¸½¾ìÊ¬ÀÏ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÈÀÜÂ³À¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢¥ê¥âー¥ÈÁàºî¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë²òÀÏ¡¦¥Ôー¥¯Ê¬²òÇ½¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Ü¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·Èµ¡Ç½¤¬¡¢½¾Íè¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥íー¥ó¡×¤À¤Ã¤¿Ê¬¸÷·×¤ò¡Ö¥¹¥Þー¥È¥é¥Ü¡×¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿À¸À®¥Îー¥É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¸ÜµÒ¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î¼çÍ×ÆÃÄ¹¡§À®½Ï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆó¶Ë²½¡×¤È¡Ö¥µー¥Ó¥¹²½¡×
Åö»Ô¾ì¤ÏÀ®½ÏÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤ÇÌÀ³Î¤Ê¡ÖÆó¶Ë²½¡×¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢Agilent Technologies¡¢Thermo Fisher Scientific¡¢Shimadzu Corporation¡¢Danaher¡Ê´ú²¼¤ÎHach/BioTekÅù¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÊ¬ÀÏ·×´ï¥áー¥«ー¤¬¡¢¹âÅÙ¤Ê¸¦µæÍÑÁõÃÖ»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥Ýー¥È¤Ç»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾å°Ì5¼Ò¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢54%°Ê¾å¡Ë¡£Â¾Êý¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¡¦·±ÎýÍÑ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü¾ïÅª¤ÊQCÍÑÅÓ¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·øÏ´¡¢¤«¤ÄÄã²Á³Ê¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥áー¥«ー¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥µー¥Ó¥¹²½¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ç¤¹¡£Ã±ÂÎ¤ÎÁõÃÖÈÎÇä¤«¤é¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹·ÀÌó¡ÊÍ½ËÉÊÝÁ´¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¢ÀÇ½ÊÝ¾Ú¡Ë¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¡Ê¥»¥ë¡¢¥é¥ó¥×¡Ë¡¢¤½¤·¤Æµ¬À©ÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Çー¥¿´°Á´À¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ø¤È½Å¿´¤¬°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¼çÍ×¥áー¥«ー¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×´ðÈ×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
