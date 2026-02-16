¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥±¥Ï¥ä»áÅÐÃÅ¡ª¡ÖAI¥¢¥Ë¥á¡¢·ë¶É¤É¤¦²Ô¤°¡©ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë90Ê¬¡×¡ÖAI¥¢¥Ë¥á¡£ºî¤ì¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤¿¤¬¡¢²Ô¤²¤ë¿Í¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©¡×´ë¶È°Æ·ï¤«¤éIPÁÏ½Ð¤Þ¤Ç2026Ç¯¤ÎAIÆ°²è¥·ー¥ó¤ò¥êー¥É¤¹¤ë2¿Í¤¬ËÜ²»ÂÐÃÌ¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341894/images/bodyimage1¡Û
¥¤¥±¥Ï¥ä»á ¡ß ËÌÂ¼¾¡Íø»á¡Ê#SOZOÈþ½Ñ´Û¡Ë
¡ÖAI¥¢¥Ë¥á¡¢·ë¶É¤É¤¦²Ô¤°¡©ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë90Ê¬¡×³«ºÅ·èÄê
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:30¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¡ÊÅìµþÅÔ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÂ¼¾¡Íø¡Ë¤Ï¡¢AI¥¢¥Ë¥á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼ý±×²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÖAI¥¢¥Ë¥á¡¢·ë¶É¤É¤¦²Ô¤°¡©ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë90Ê¬¡× ¤ò¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:30¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢AI¥¢¥Ë¥áÎÎ°è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥±¥Ï¥ä»á¤È¡¢#SOZOÈþ½Ñ´Û/#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌÂ¼¾¡Íø»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öºî¤ì¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤¿¤¬¡¢²Ô¤²¤ë¿Í¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ò¼çÂê¤Ë¡¢¼õÂ÷¡¦¶µ°é¡¦IP³èÍÑ¤Ê¤É¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¿¥¤¥ºÆ³Àþ¤ò90Ê¬¤ÇµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅÇØ·Ê¡ä
À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ÏÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢
Ã±È¯¼õÃí¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤
²Á³ÊÀß·×¤¬Æñ¤·¤¤
·ÑÂ³°Æ·ï²½¡¦»ö¶È²½¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÌ³ÌÌ¤ÎÇº¤ß¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍýÁÛÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¡ÖÇä¾å²½¤ÎÀß·×¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¡ä
¡¦ËÜ²»ÂÐÃÌ¡§AI¥¢¥Ë¥á»Ô¾ì¤Î¸½¼Â¡¢Ã±²Á¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¼ºÃí²óÈò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¼ÂÁ©»ëÅÀ¡§¼õÂ÷¥â¥Ç¥ë¡¿¶µ°é¥â¥Ç¥ë¡¿IP¥â¥Ç¥ë¤Î¼ý±×¹½Â¤¤òÈæ³Ó
¡¦»²²Ã¼Ô²ÁÃÍ¡§»ëÄ°¸å¤Ë¡È¼«Ê¬¤Î¼ý±×²½¥ëー¥È¡É¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤ëÀß·×
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§AI¥¢¥Ë¥á¡¢·ë¶É¤É¤¦²Ô¤°¡©ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë90Ê¬
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:30
³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¢£¥¤¥±¥Ï¥ä»á¡Êµ¯¶È²È¡¦Åê»ñ²È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡Ë
X¡§ https://x.com/IHayato
AI¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥µー / ÆüËÜºÇÂçµéNFT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCryptoNinja¡ÙÁÏÀß¼Ô¡£
Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô80Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏAI¥¢¥Ë¥á¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¥¯¥ê¥×¥È¥Ë¥ó¥¸¥ã¤È¤¤¤¦IP¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¡¢AI¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¡¢Åê»ñ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë²è¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°Ãæ¡£
¢£ËÌÂ¼¾¡Íø»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿#SOZOÈþ½Ñ´Û¡Ë
´ë¶È¸þ¤±AI¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä
´ë¶È¸þ¤±AI¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹ #SOZO¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸À®AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡ÊDiscord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¥Úー¥¸¡§Peatix¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡ÊURL¡Ë
https://sozo0221.peatix.com/
¡ãÁÛÄê»²²Ã¼Ô¡ä
¡¦Æ°²èÀ¸À®AI¥È¥ì¥ó¥É¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¡¹
¡¦AI¥¢¥Ë¥á¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¡¦´ë¶È°Æ·ï¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤À©ºî»ö¶È¼Ô¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹
¡¦À¸À®AI³èÍÑ¤ò¿·µ¬»ö¶È²½¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
¡¦¶µ°é¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ËAI¥¢¥Ë¥á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¼ÂÁ©¼Ô
¡ã¼çºÅ¥³¥á¥ó¥È¡ÊËÌÂ¼¾¡Íø¡Ë¡ä
¡ÖAI¥¢¥Ë¥á¤Ï¡Èºî¤ì¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ï»ö¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÇä¾å¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤È¡¢º£¤¹¤°Æ°¤±¤ë¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼¡¤Î°ìÊâ¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¤ª¤è¤Ó#SOZOÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢AI¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¡¦³Ø½¬¡¦È¯¿®¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¼ÂÁ©µ¡²ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¡¢
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä»ö¶È¼Ô¤Î¼ý±×²½»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ
¥¤¥±¥Ï¥ä»á ¡ß ËÌÂ¼¾¡Íø»á¡Ê#SOZOÈþ½Ñ´Û¡Ë
¡ÖAI¥¢¥Ë¥á¡¢·ë¶É¤É¤¦²Ô¤°¡©ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë90Ê¬¡×³«ºÅ·èÄê
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:30¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¡ÊÅìµþÅÔ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÂ¼¾¡Íø¡Ë¤Ï¡¢AI¥¢¥Ë¥á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼ý±×²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÖAI¥¢¥Ë¥á¡¢·ë¶É¤É¤¦²Ô¤°¡©ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë90Ê¬¡× ¤ò¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:30¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢AI¥¢¥Ë¥áÎÎ°è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥±¥Ï¥ä»á¤È¡¢#SOZOÈþ½Ñ´Û/#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌÂ¼¾¡Íø»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öºî¤ì¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤¿¤¬¡¢²Ô¤²¤ë¿Í¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ò¼çÂê¤Ë¡¢¼õÂ÷¡¦¶µ°é¡¦IP³èÍÑ¤Ê¤É¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¿¥¤¥ºÆ³Àþ¤ò90Ê¬¤ÇµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅÇØ·Ê¡ä
À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ÏÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢
Ã±È¯¼õÃí¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤
²Á³ÊÀß·×¤¬Æñ¤·¤¤
·ÑÂ³°Æ·ï²½¡¦»ö¶È²½¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÌ³ÌÌ¤ÎÇº¤ß¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍýÁÛÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¡ÖÇä¾å²½¤ÎÀß·×¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¡ä
¡¦ËÜ²»ÂÐÃÌ¡§AI¥¢¥Ë¥á»Ô¾ì¤Î¸½¼Â¡¢Ã±²Á¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¼ºÃí²óÈò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¼ÂÁ©»ëÅÀ¡§¼õÂ÷¥â¥Ç¥ë¡¿¶µ°é¥â¥Ç¥ë¡¿IP¥â¥Ç¥ë¤Î¼ý±×¹½Â¤¤òÈæ³Ó
¡¦»²²Ã¼Ô²ÁÃÍ¡§»ëÄ°¸å¤Ë¡È¼«Ê¬¤Î¼ý±×²½¥ëー¥È¡É¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤ëÀß·×
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§AI¥¢¥Ë¥á¡¢·ë¶É¤É¤¦²Ô¤°¡©ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë90Ê¬
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:30
³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¢£¥¤¥±¥Ï¥ä»á¡Êµ¯¶È²È¡¦Åê»ñ²È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡Ë
X¡§ https://x.com/IHayato
AI¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥µー / ÆüËÜºÇÂçµéNFT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCryptoNinja¡ÙÁÏÀß¼Ô¡£
Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô80Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏAI¥¢¥Ë¥á¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¥¯¥ê¥×¥È¥Ë¥ó¥¸¥ã¤È¤¤¤¦IP¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¡¢AI¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¡¢Åê»ñ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë²è¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°Ãæ¡£
¢£ËÌÂ¼¾¡Íø»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿#SOZOÈþ½Ñ´Û¡Ë
´ë¶È¸þ¤±AI¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä
´ë¶È¸þ¤±AI¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹ #SOZO¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸À®AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡ÊDiscord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¥Úー¥¸¡§Peatix¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡ÊURL¡Ë
https://sozo0221.peatix.com/
¡ãÁÛÄê»²²Ã¼Ô¡ä
¡¦Æ°²èÀ¸À®AI¥È¥ì¥ó¥É¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¡¹
¡¦AI¥¢¥Ë¥á¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¡¦´ë¶È°Æ·ï¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤À©ºî»ö¶È¼Ô¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹
¡¦À¸À®AI³èÍÑ¤ò¿·µ¬»ö¶È²½¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
¡¦¶µ°é¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ËAI¥¢¥Ë¥á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¼ÂÁ©¼Ô
¡ã¼çºÅ¥³¥á¥ó¥È¡ÊËÌÂ¼¾¡Íø¡Ë¡ä
¡ÖAI¥¢¥Ë¥á¤Ï¡Èºî¤ì¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ï»ö¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÇä¾å¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤È¡¢º£¤¹¤°Æ°¤±¤ë¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼¡¤Î°ìÊâ¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¤ª¤è¤Ó#SOZOÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢AI¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¡¦³Ø½¬¡¦È¯¿®¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¼ÂÁ©µ¡²ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¡¢
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä»ö¶È¼Ô¤Î¼ý±×²½»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø