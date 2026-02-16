¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËþÂÅÙ91.2%¤ÎÎ¢Â¦¨¡¨¡»ÍÃ«³Ø±¡¤¬·Ç¤²¤ë¡ØÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤òÀ®¸ù»ØÉ¸¤È¤¹¤ë¶µ°éÍýÇ°
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341896/images/bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò»ÍÃ«³Ø±¡¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¢Ìî¼£É§¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ31¹»¤«¤é300Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÁ´ÂÎ¸¦½¤¤ò2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤ÎËþÂÅÙ91.2%¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÍÃ«³Ø±¡¤ÎÁ´¼Ò°÷¤¬¶¦Í¤¹¤ë¡ÖÀ®¸ù¤ÎÄêµÁ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¡Ö»ÍÃ«³Ø±¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ®¸ù¤ÎÄêµÁ¤ò¤Ï¤¸¤áÁÏ¶È»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÍýÇ°¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¹ÔÆ°´ð½à¤ÎºÆ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÁÏ¶È50Ç¯¤ò´Ó¤¯¡ÖÀ¸ÅÌËþÂ¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
Â¿¤¯¤ÎÍ½È÷¹»¤¬¡Ö³ØÎÏ¸þ¾å¡×¡Ö¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë·Ç¤²¤ëÃæ¡¢»ÍÃ«³Ø±¡¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥¤¥áー¥¸¤â»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤È¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¶µ°é»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®¸ù¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¡Ø»ÍÃ«³Ø±¡¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤òÌä¤¦»ØÉ¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¿¢Ìî¼£É§¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò¶µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤ò°é¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢Ì¤Íè¤òÂ÷¤¹--¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¡Ø¤Ç¤¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î°ì¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ÎÂº¤µ¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸¤è¤ê°úÍÑ
¡Êhttps://www.yotsuyagakuin.co.jp/recruit/top-message/¡Ë
¤³¤Î¹Í¤¨¤ÏÁÏ¶È»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ÂÁ©¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢À¸ÅÌ¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¡ÖËþÂÅÙ91.2%¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¤¹¡£»ÍÃ«³Ø±¡¤ÏÍýÇ°¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ËþÂÅÙÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©¾õ¶·¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯ÅÙ ËþÂÅÙÄ´ºº ³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î～11·î
Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§2025Ç¯¤Î¼ø¶È¤ò°ìÄê´ü´Ö¼õ¹Ö¤·¤¿»ÍÃ«³Ø±¡Á´À¸ÅÌ
·ë²Ì¡§
¹Ö»ÕËþÂÅÙ¡§91.7%
Í½È÷¹»¥µ¥Ýー¥ÈÁ´ÂÎËþÂÅÙ¡§91.2%
¢£¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¨¡¨¡ °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶µ°é¤Ø
¶áÇ¯¡¢µÍ¤á¹þ¤ß¶µ°é¤ä²áÅÙ¤Ê¶¥Áè¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶µ°é¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÍÃ«³Ø±¡¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¶µ°é¤ÎËÜ¼Á¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÊÌÜÊÌÇ½ÎÏÊÌ¼ø¶È¡×¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍ½È÷¹»¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÖË¾Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÊÌÜÊÌ¤Î³ØÎÏ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥¹¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¹ÊÔÀ®¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö55ÃÊ³¬¸ÄÊÌ»ØÆ³¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¢¤ëÊÐº¹ÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏºòÆü¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¡£Ãæ£±¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÅìÂç¹ç³Ê¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥âー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¾®¤µ¤Ê¹ç³Ê¤ò½Å¤Í¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë55ÃÊ³¬¤Î³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿®¤ò°é¤à¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
»ÍÃ«³Ø±¡¤Ï¡¢¡Ö³ØÎÏ¸þ¾å¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸ÅÌ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤ò¤â¤È¤Ë2026Ç¯ÅÙ¤âÁ´¹ñ31¹»¤Ç±¿±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¸ÅÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¿Íºà¡×¡Ö¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿®¤¸¡¢¼«¤é¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤¤¿Íºà¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¶µ°éÍýÇ°¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë³«¹»¤·¤¿³Ø¹»Ë¡¿Í»ÍÃ«³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡ÚÄÌ¿®À©¹â¹»¡Û¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ê³Ø¥³ー¥¹¤Ç¤ÏÍ½È÷¹»»ÍÃ«³Ø±¡¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Í½È÷¹»¡Ö»ÍÃ«³Ø±¡¡×
https://www.yotsuyagakuin.com/
¢§ÄÌ¿®À©¹â¹»¡Ö»ÍÃ«³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡×
https://ygh.ed.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò»ÍÃ«³Ø±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò»ÍÃ«³Ø±¡¤Ï¡¢1974Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¶µ°é»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡¢ÄÌ¿®¹ÖºÂ³«È¯¤ò¼çÍ×»ö¶È¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¶µ°é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¶µ¼¼¤ò»È¤ï¤º¡¢À¸ÅÌ¤ÈÀèÀ¸¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê»ØÆ³¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341896/images/bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò»ÍÃ«³Ø±¡
