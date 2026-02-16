¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ãå¤»ÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤´ÅöÃÏ¥³¥é¥Ü¥Ù¥¢¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ »°Åç¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¡×»°Åç¿©ÉÊ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢2/16¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä
´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦²·Çä¤ò¹Ô¤¦¡¢ANA¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒFUJISEY¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¸ý¹À»Ò¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢»°Åç¿©ÉÊ¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¥·¥êー¥º¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ »°Åç¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¡Ù¤ò¡¢»°Åç¿©ÉÊ¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢2·î£±6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»°Åç¿©ÉÊ¤Î¿Íµ¤¤Õ¤ê¤«¤±¡Ö¤æ¤«¤ê(R)¡×¡Ö¤·¤²¤(R)¡×¡Ö¤Ò¤í¤·(R)¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¥³¥é¥Ü¥Ù¥¢½é¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341810/images/bodyimage1¡Û
¢£ »°Åç¿©ÉÊ¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ù¥¢¡ª¡Ö¤æ¤«¤ê(R)¡×¡Ö¤·¤²¤(R)¡×¡Ö¤Ò¤í¤·(R)¡×Ãå¤»ÂØ¤¨£Ô¥·¥ã¥ÄÉÕ¤
¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¡×¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ¡×¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡È¤¯¤Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡É¤Ç¤¹¡£¤´ÅöÃÏÀ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤Ë³ÆÃÏ°è¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï340¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÃÏ¤Î´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ù¥¢¤â¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢2025Ç¯¤Ï¡¢¤ï¤«¤µÀ¸³è¡ÊµþÅÔÉÜ¡ËÅù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ù¥¢¤òÈ¯Çä¡¢¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀÖ¤·¤½¤Õ¤ê¤«¤±¡Ö¤æ¤«¤ê(R)¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë»°Åç¿©ÉÊ¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥Ù¥¢¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°Åç¿©ÉÊ¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÎÌ¾Á°¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊÌ¾¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¡Ø¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ »°Åç¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤«¤ê(R)¡×¡Ö¤·¤²¤(R)¡×¡Ö¤Ò¤í¤·(R)¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤»ÂØ¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¤»ÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤´ÅöÃÏ¥³¥é¥Ü¥Ù¥¢¤Ï¡¢½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢À§Èó¡¢Ãå¤»ÂØ¤¨¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341810/images/bodyimage2¡Û
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ø¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ »°Åç¤Î¤Õ¤ê¤«¤± ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS¡Ù
Çò¤¤¤´ÈÓ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ù¥¢¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¡Ö¤æ¤«¤ê(R)¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤·¤²¤(R)¡×¡Ö¤Ò¤í¤·(R)¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤âÉÕÂ°¡£ÂÎ¢¤Ë¤Ï»°Åç¿©ÉÊ¤Î¥í¥´¤È»°Åç¿©ÉÊ¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ë¹Åç¤Î¸©Ì¾¤ò»É½«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯2·î16Æü(·î)10»þ¤è¤ê¡¢»°Åç¿©ÉÊ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û4,620±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó H260mm¡ßW200mm (ºÂ¤é¤»¤¿¾õÂÖ)
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341810/images/bodyimage3¡Û
¢£ ÈÎÇä¾ðÊó
¡ü»°Åç¿©ÉÊ¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://www.mishimashop.jp/
2026Ç¯4·î¤è¤êÈÎÏ©³ÈÂçÍ½Äê¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï»°Åç¿©ÉÊ¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://www.mishimashop.jp/¡Ë¤ª¤è¤Ó
¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.fujisey.com/gotouchibear/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯¹Ô»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ »°Åç¿©ÉÊ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1949Ç¯¡¢¹Åç»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£
°ÊÍè¡¢ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÈÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤äº®¤¼¤´¤Ï¤ó¤ÎÁÇ¤òÃæ¿´¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤·¤½¤Î¹á¤êË¤«¤ÊÄêÈÖ¤Õ¤ê¤«¤±¡Ö¤æ¤«¤ê(R)¡×¡¢¤ï¤µ¤Ó¤Î¿ÉÌ£¤¬»É·ãÅª¤Ê¡Ö¤·¤²¤(R)¡×¡¢¹ÅçºÚ¤Î»Ý¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¤Ò¤í¤·(R)¡×¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ç¿©Âî¤Ë¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341810/images/bodyimage4¡Û
