¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú21LIVE¡ÛÇÛ¿®¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª¡ØÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿Íµ¤¤Î¾Ú¡Ù2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ËÌÃ«Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÆ£ »°ÃÎ»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë¡ÛURL: https://21.live ¤Ç¤Ï¡¢2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡ØÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿Íµ¤¤Î¾Ú¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341436/images/bodyimage1¡Û
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡¿¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://21.live/
21LIVE¡á¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬¡¢¥³¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¸ÅÂå¿ôÈë½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö21¡×¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÖLIVE¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÛ¿®¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬21LIVE¡ª
¡ÀÃíÌÜÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¸°¤Ï¡ÖÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡¿
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
21LIVE¤Ç¤Ï¡¢2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¡ØÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿Íµ¤¤Î¾Ú¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£·î¤Î³ÎÄê¥é¥ó¥¯¤¬¸ø¼°¥é¥¤¥Ðー¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤ÅÙ¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
10Ëü¥Üー¥Àー°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ¡×¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕÍ¿¡£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾å¤ÇÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢ÃíÌÜÅÙ¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï21LIVE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÇÛ¿®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢®¢®ÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¢®¢®
ÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»ëÄ°¥ê¥¹¥Êー¿ô¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢¥Ïー¥È¡¢¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤Ë±þ¤¸¤Æ²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ»ëÄ°¼Ô¿ô¤ä»ëÄ°¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´é½Ð¤·ÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬20¡ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥Üー¥Ê¥¹¤â¡ª¢¨¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑOK
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341436/images/bodyimage2¡Û
¡ÚÃíÌÜ¤Î¥×¥é¥¤¥º¡Û
¡ã21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ä
¢¡¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì
¡¦21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥·ー¥µー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(¾®)
¢¡¥é¥ó¥¥ó¥°2～3°Ì
¡¦21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î½÷¿À¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¢¡¥é¥ó¥¥ó¥°4～5°Ì
¡¦21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥«ー¥É¥Õ¥©¥ë¥Àー
¢¡¥é¥ó¥¥ó¥°6～10°Ì
¡¦¥ê¥¢¥ë21¥«ー¥É¡Ê5¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¡ã¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ¥Ð¥Ã¥¸¡ä
¡þ50Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃ£À®
¡Ú¥´ー¥ë¥ÉÈÇ¡Û¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ
¨¦1～3°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¥Ê¥ó¥Ðー¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¡ª
¡þ20Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃ£À®
¡Ú¥·¥ë¥ÐーÈÇ¡Û¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ
¡þ10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃ£À®
¡Ú¥Ö¥í¥ó¥ºÈÇ¡Û¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341436/images/bodyimage3¡Û
¨¬¨¬¨¬¨¬¡À ³«ºÅ´ü´Ö ¡¿¨¬¨¬¨¬¨¬
2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿Êý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥óCM½Ð±é¡¿¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤³¤¦¡ÊRound1¡¿Áí¹ç¡Ë¡¿21Special Day¡Ë
¢¨´é½Ð¤·ÇÛ¿®¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÁ°¤Î²èÌÌ¤Ç¡Ø´é½Ð¤·ÇÛ¿®¡Ù¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï21LIVE¤ÎWebÈÇ¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
¢§21LIVE ¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://app.adjust.com/g8txqjr
¢§21LIVE WebÈÇ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://21.live/?b=pre1
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341436/images/bodyimage4¡Û
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§ 21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://21.live/?b=pre1
¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡§ https://app.adjust.com/g8txqjr
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡§ info@21.live ¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
Instagram ¡§ https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ¡¡¡§ https://www.facebook.com/21LIVE.info
X¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/21live_info
YouTube ¡§ https://www.youtube.com/@21live61
¡Ú±¿±Ä¸µ¡Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
U¡¡R¡¡L ¡§https://m-tt.jp/
¡Ú·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
21LIVE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
U¡¡R¡¡L ¡§https://fenterprise.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341436/images/bodyimage1¡Û
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡¿¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://21.live/
21LIVE¡á¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬¡¢¥³¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¸ÅÂå¿ôÈë½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö21¡×¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÖLIVE¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÛ¿®¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬21LIVE¡ª
¡ÀÃíÌÜÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¸°¤Ï¡ÖÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡¿
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
21LIVE¤Ç¤Ï¡¢2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¡ØÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿Íµ¤¤Î¾Ú¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£·î¤Î³ÎÄê¥é¥ó¥¯¤¬¸ø¼°¥é¥¤¥Ðー¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤ÅÙ¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
10Ëü¥Üー¥Àー°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ¡×¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕÍ¿¡£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾å¤ÇÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢ÃíÌÜÅÙ¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï21LIVE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÇÛ¿®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢®¢®ÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¢®¢®
ÇÛ¿®¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»ëÄ°¥ê¥¹¥Êー¿ô¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢¥Ïー¥È¡¢¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤Ë±þ¤¸¤Æ²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ»ëÄ°¼Ô¿ô¤ä»ëÄ°¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´é½Ð¤·ÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬20¡ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥Üー¥Ê¥¹¤â¡ª¢¨¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑOK
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341436/images/bodyimage2¡Û
¡ÚÃíÌÜ¤Î¥×¥é¥¤¥º¡Û
¡ã21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ä
¢¡¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì
¡¦21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥·ー¥µー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(¾®)
¢¡¥é¥ó¥¥ó¥°2～3°Ì
¡¦21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î½÷¿À¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¢¡¥é¥ó¥¥ó¥°4～5°Ì
¡¦21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥«ー¥É¥Õ¥©¥ë¥Àー
¢¡¥é¥ó¥¥ó¥°6～10°Ì
¡¦¥ê¥¢¥ë21¥«ー¥É¡Ê5¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¡ã¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ¥Ð¥Ã¥¸¡ä
¡þ50Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃ£À®
¡Ú¥´ー¥ë¥ÉÈÇ¡Û¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ
¨¦1～3°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¥Ê¥ó¥Ðー¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¡ª
¡þ20Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃ£À®
¡Ú¥·¥ë¥ÐーÈÇ¡Û¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ
¡þ10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÃ£À®
¡Ú¥Ö¥í¥ó¥ºÈÇ¡Û¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー¤Î¾Î¹æ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341436/images/bodyimage3¡Û
¨¬¨¬¨¬¨¬¡À ³«ºÅ´ü´Ö ¡¿¨¬¨¬¨¬¨¬
2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿Êý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥óCM½Ð±é¡¿¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤³¤¦¡ÊRound1¡¿Áí¹ç¡Ë¡¿21Special Day¡Ë
¢¨´é½Ð¤·ÇÛ¿®¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÁ°¤Î²èÌÌ¤Ç¡Ø´é½Ð¤·ÇÛ¿®¡Ù¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï21LIVE¤ÎWebÈÇ¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
¢§21LIVE ¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://app.adjust.com/g8txqjr
¢§21LIVE WebÈÇ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://21.live/?b=pre1
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341436/images/bodyimage4¡Û
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§ 21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://21.live/?b=pre1
¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡§ https://app.adjust.com/g8txqjr
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡§ info@21.live ¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
Instagram ¡§ https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ¡¡¡§ https://www.facebook.com/21LIVE.info
X¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/21live_info
YouTube ¡§ https://www.youtube.com/@21live61
¡Ú±¿±Ä¸µ¡Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
U¡¡R¡¡L ¡§https://m-tt.jp/
¡Ú·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
21LIVE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
U¡¡R¡¡L ¡§https://fenterprise.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø