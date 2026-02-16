¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¥¹¥¯¥é¥íー¥¹»Ô¾ì¤Î2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¸«ÄÌ¤·¡§Äã¥«¥í¥êー´ÅÌ£ÎÁ¼ûÍ×¤¬À½ÉÊºÆÇÛ¹çÀïÎ¬¤òºÆ·ÁÀ®
ÅüÇ¢ÉÂÍÉÂÎ¨¤Î¾å¾º¡¢º½Åüºï¸ºÀ¯ºö¡¢°ûÎÁÀ½ÉÊ¤ÎºÆÇÛ¹ç¤¬¡¢¥¹¥¯¥é¥íー¥¹»Ô¾ì¤ÎÄ¹´üÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤Î¥¹¥¯¥é¥íー¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤ËÌó44²¯2,550Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2020Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨6.6%¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë59²¯2,790Ëü¥É¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë76²¯8,420Ëü¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ï°ÂÄêÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬½ù¡¹¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¿©À¸³è¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿©ÉÊ¾ÃÈñ¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢¸ø½°±ÒÀ¸Í¥Àè»ö¹à¡¢À½ÉÊºÆÇÛ¹çÀïÎ¬¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ò¹¯Í×°ø¤¬´ÅÌ£ÎÁ¼ûÍ×¤òºÆ·ÁÀ®
Îò»ËÅª¤Ë¡¢¥¹¥¯¥é¥íー¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÈîËþ¤ª¤è¤ÓÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÀ¤³¦ÅªÁý²Ã¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤ª¤è¤Ó¸ø½°±ÒÀ¸µ¡´Ø¤¬º½Åüºï¸º»Üºö¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¥áー¥«ー¤Ï¡¢Ì£¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥í¥êー¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹â´ÅÌ£ÅÙ´ÅÌ£ÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¯¥é¥íー¥¹¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¡§
¡¦À¤³¦Åª¤ÊÅüÇ¢ÉÂÍÉÂÎ¨¤Î¾å¾º
¡¦Äã¥«¥í¥êーÂåÂØÉÊ¤Ø¤Î¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×
¡¦²ÃÅü°ûÎÁ¤ÎºÆÇÛ¹ç
¡¦°åÌôÉÊ¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¥±¥¢À½ÉÊ¤Ø¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ÏµÕÉ÷¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¥¯¥êー¥óÉ½¼¨À®Ê¬¤ª¤è¤ÓÅ·Á³´ÅÌ£ÎÁ¡Ê¥¹¥Æ¥Ó¥¢¤äÍå´Á²Ì¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤ÎÓÏ¹¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢°ìÉôÃÏ°è¤ÇÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¥¤¥áー¥¸¤äÀ®Ê¬Æ©ÌÀÀ¤Ï¡¢¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÅü°ûÎÁ¤ÎºÆÇÛ¹ç¤¬Ãæ¿´ÅªÌò³ä
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë°ûÎÁ¤¬ºÇÂç¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î34.6%¤òÀê¤á¤¿¡£¤³¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¹ÈÏ¤Ê»ÈÍÑ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡§
¡¦Ãº»À°ûÎÁ
¡¦Â¨°ûÍÑÃã¤ª¤è¤Ó¥³ー¥Òー
¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー°ûÎÁ
¡¦¥Õ¥ìー¥ÐーÉÕ¤¿å
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä°ûÎÁ
°ûÎÁ¥áー¥«ー¤¬º½ÅüÀÇ¤ä¾ÃÈñ¼Ô´üÂÔ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥¯¥é¥íー¥¹¤Ï¹â¤¤´ÅÌ£¶¯ÅÙ¤ÈÉý¹¤¤»ÀÀÅÙ¾ò·ï¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥í¥êーºï¸ºÀïÎ¬¤ÎÃæ³ËÀ®Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï°ûÎÁÍÑÅÓ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ÎÂ¾ÍÑÅÓ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤è¤êÂ®¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢µ¡Ç½À¿©ÉÊ¤äÆÃ¼ìÇÛ¹çÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤à¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¡Ç½À¿©ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç
º£¸å¤Î¼ûÍ×À®Ä¹¤Ï°Ê²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¡§
¡¦µ¡Ç½À¿©ÉÊ¤ª¤è¤Ó±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤Î³ÈÂç
¡¦ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼ÔÄ¾ÈÎ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÀ®Ä¹
¡¦¥«¥í¥êー´ÉÍý¤ª¤è¤Ó·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê
¡¦°åÌôÉÊÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç
°åÌôÉÊ¥°¥ìー¥ÉÊ¬Ìî¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¿©ÉÊ¥°¥ìー¥É¤è¤êÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥Á¥å¥¢¥Ö¥ë¾ûºÞ¤Ê¤É¡¢º½ÅüÍ³Íè¥«¥í¥êー¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤´ÅÌ£¤¬É¬Í×¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤Î»ÈÍÑ³ÈÂç¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÁÂÖÊÌÆ°¸þ¤ÏÀ½Â¤¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤òÈ¿±Ç
·ÁÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ê´Ëö¤¬2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì¤Î50.1%¤òÀê¤áºÇÂç¥·¥§¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê´Ëö¥¹¥¯¥é¥íー¥¹¤Ï¡¢º®¹ç¤ÎÍÆ°×¤µ¤ÈÅêÍ¿ÎÌÀºÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÎÌ¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢±ÕÂÎ¥¹¥¯¥é¥íー¥¹¤ÏÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤è¤êÂ®¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÕÂÎ·ÁÂÖ¤Ï¡¢¿×Â®¤ÊÍÏ²òÀ¤È¶Ñ°ìÊ¬»¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ûÎÁÀ½Â¤¤ä°ìÉô»º¶ÈÍÑÅÓ¤ÇÍøÅÀ¤ò»ý¤Ä¡£
µ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¤Î¶áÂå²½
À½Â¤Æ°¸þ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¤è¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Ï°Ê²¼¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§
¡¦¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥Èµ»½Ñ
¡¦¹©ÄøºÇÅ¬²½¤Î¤¿¤á¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦Âè4¼¡»º¶È³×Ì¿·¿À½Â¤¼êË¡
