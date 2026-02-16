¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤Ï¡¢Ì±´Ö»ñËÜ¤È¹â¼§¾ì¼§ÀÐ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤êÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨85%¤ÇµÞ³ÈÂç¤·¡¢¾¦¶È²½¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÃ»½Ì
2025Ç¯¤Ë25²¯¥É¥ë¤¬Åê»ñ¤µ¤ì¡¢³«È¯¤ÎÃæ¿´¤¬¼Â¸³Ï§¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤Ï¸¦µæÃÊ³¬¤«¤é¾¦¶È²½Á°¥¤¥ó¥Õ¥éÃÊ³¬¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏÃ»´üÅª¤Ê»º¶Èµ¡²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²Ê³ØÅªÌÜÉ¸¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇ§¼±¤ÏÊÑ²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñµ¡´Ø¡¢Àè¿Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°´ë¶È¤Ï¡¢³«È¯´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê»ñËÜ¤Èµ»½Ñ»ñ¸»¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¸õÊÑÆ°°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢³ËÍ»¹ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½Ð¤Î¤Ê¤¤´ð´´ÅÅ¸»¤ÎÄ¹´üÅª²ò·èºö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤ËÌó25²¯6,900Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2020Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨85.1%¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ÏÈæ³ÓÅª¾®µ¬ÌÏ¤Ê´ðÈ×¤«¤é¤Î³ÈÂç¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ËÍ»¹ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¸øÅª¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÀ³Î¤Ê¾¦¶ÈÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä»ñËÜ½¸Ìó·¿»º¶È¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
À®Ä¹¤Ïº£¸å¤â·øÄ´¤ËÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢½é´ü¤ÎµÞÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤è¤ê¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë73²¯2,270Ëü¥É¥ë¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë204²¯2,170Ëü¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ½Â¬¤Ï¡¢¼Â¸³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î·ÑÂ³Åê»ñ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¡¢Àè¿ÊÏ§µ»½Ñ¤Î³ÈÄ¥¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¸õ°µÎÏ¤ÈÀ¯ºöÀ°¹ç¤¬´ðÈ×¤ò·ÁÀ®
³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤ÎÎò»ËÅª³ÈÂç¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤Î·üÇ°¤Î¹â¤Þ¤ê¤È²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÀ¤³¦Åª°Ü¹Ô¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¿Ê¸¶»ÒÎÏµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ»ñ¶â¤Î¶¯²½¤È¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢½é´üÃÊ³¬Ï§³«È¯¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹½Â¤ÅªÀ©Ìó¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â³Û¤Ê»ñËÜÅê»ñ¤È³«È¯¥³¥¹¥È¤¬¿×Â®¤Ê¾¦¶È²½¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¼ìºàÎÁ¤ä¹âÅÙµ»½Ñ¿Íºà¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ©Ìó¤Ï¡¢¼Â¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ô¾ì¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¿×Â®¤Ë³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤«¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¼ÁÇÓ½Ð¥¼¥íÌÜÉ¸¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬¼¡ÃÊ³¬¤ò¿ä¿Ê
º£¸å¡¢³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¹ñ²È¥¨¥Í¥ë¥®ーÀïÎ¬¤È¤è¤êÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¯¡£¼Â¼ÁÇÓ½Ð¥¼¥íÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹À¯ÉÜ¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊä´°¤¹¤ëÄ¹´üÅÅ¸»¤È¤·¤Æ³ËÍ»¹ç¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ËÍ»¹ç¤Ï¡¢É÷ÎÏ¤äÂÀÍÛ¸÷¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÅÅÊÑÆ°À¤¬¤Ê¤¤Ï¢Â³È¯ÅÅ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ý¤ÄÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤âÀ¯ºö¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¹ñ¤¬¶¡µë¥ê¥¹¥¯¤äÅÅÎÏÌÖ¤ÎÂÑµ×À¤òºÆÉ¾²Á¤¹¤ëÃæ¡¢³ËÍ»¹ç¤ÏÀïÎ¬µ»½Ñ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¬À©¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢µöÇ§²Ä¤Î²ÝÂê¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ï¡¢°ìÉôÃÏ°è¤ÇÆ³Æþ¥¹¥Ôー¥É¤òÃÙ¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
µ»½Ñ·ÐÏ©¤Ï¤è¤êÌÀ³Î²½
¼§¾ìÊÄ¤¸¹þ¤áÊý¼°¤Ï2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î59.8%¤òÀê¤á¡¢¼çÍ×µ»½Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â²¹Ä¶ÅÅÆ³¼§ÀÐµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÊý¼°¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÀß·×¤¬¤è¤ê¾®·¿²½¤µ¤ì¡¢³ÈÄ¥À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼Â¸³Ï§¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÀê¤á¤¿¡£»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾¦¶È²½Á°ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢»î¸³¥×¥é¥ó¥È¤ÏÍýÏÀÀß·×¤«¤é¼Âµ¡·úÀßÃÊ³¬¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢ÀÇ½¡¢°ÂÁ´À¡¢³ÈÄ¥À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Å¿åÁÇ¡¦»°½Å¿åÁÇÇ³ÎÁ¥µ¥¤¥¯¥ë¤âÃæ¿´µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì¤Î59.1%¤òÀê¤á¡¢2030Ç¯¤Þ¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÑÅÓ¤Ç¤ÏÈ¯ÅÅ¤¬69.5%¤òÀê¤á¡¢ÅÅÎÏÌÖ¸þ¤±Âçµ¬ÌÏÅÅÎÏ¶¡µë¤¬¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÃæ¿´ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
