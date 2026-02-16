¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¨¡¨¡¡ÖOTTOCAST P3 Pro¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡¢Åß¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¼ÖÆâÂÎ¸³
OTTOCAST P3 Pro ¤Ç¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¡ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë
2·î¤Ï´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢
½µËö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¶á¾ì¤Ø¤Î¾®Î¹¹Ô¡¢Æü¾ï¤ÎÄÌ¶Ð¤Ê¤É¡¢
¼Ö¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²°³°¤Ç¤ÎÄ¹»þ´ÖÂÚºß¤¬Æñ¤·¤¤Åß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢
¡Ö°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¤É¤¦²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤«¡×
¡ÖÆ±¾è¼Ô¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤«¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½ÂÂÚÃæ¤Ç¤âÂà¶þ¤»¤º¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢
½õ¼êÀÊ¤ä¸åÀÊ¤ÎÆ±¾è¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¼ÖÆâ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´Ä¶¤Î¿Ê²½¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢
Android ÅëºÜ¤Î¼ÖºÜ¥¹¥Þー¥ÈÃ¼Ëö
¡ÖOTTOCAST OttoAibox P3 Pro¡× ¤Ç¤¹¡£
¢£ ´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë¾ðÊó
ÄÌ¾ï²Á³Ê 54,799±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¤Î¤È¤³¤í¡¢
¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï ÆÃÊÌ²Á³Ê 41,799±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Amazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0G34X4KVP
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§9XEW93II
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç
Amazon¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢¾åµ¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ò¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢
¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤äÆü¾ï¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¡¢
¤è¤ê²÷Å¬¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341331/images/bodyimage1¡Û
¢£ OttoAibox P3 Pro ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
1¡¢¥¢¥×¥ê¼«Í³ ¡ß ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ç¡¢¼ÖÆâ¥¨¥ó¥¿¥á¤¬Ìµ¸Â¤Ë
Google Play ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢YouTube¡¢Prime Video¡¢Spotify ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¼«Í³¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë²ÄÇ½¡£
Ê¬³ä²èÌÌ¡Ê5:5¡¿7:3¡¿3:7¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ê¥Ó¤òÉ½¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è»ëÄ°¤â¼Â¸½¡£
HDMI ½ÐÎÏ¤Ë¤è¤ë¸åÀÊ¥â¥Ë¥¿ー¤È¤Î²èÌÌ¶¦Í¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Á°ÀÊ¤«¤é¸åÀÊ¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³ ¡ß AI ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÇÁàºî¤Ï¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë
½é²óÀßÄê¸å¤Ï¼«Æ°ÀÜÂ³¡£ÌÌÅÝ¤Ê¥±ー¥Ö¥ëÁàºî¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎÇØÌÌ¥Ü¥¿¥ó¤Ç CarPlay / Android Auto ¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÀÚÂØ¡£
AI ²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Å·µ¤³ÎÇ§¤ä¥¢¥×¥êÁàºî¤â¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
AI µ¡Ç½¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¢¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ ¡ß °µÅÝÅª¤Ê°ÂÄêÀ
Qualcomm 6225 ¥Á¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á°À¤ÂåÈæÌó 35¡ó¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£
8GB RAM + 128GB ¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÊºÇÂç 512GB ³ÈÄ¥ÂÐ±þ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¥¢¥×¥êÆ±»þµ¯Æ°¤Ç¤â²÷Å¬¡£
²èÌÌ¥Õ¥êー¥º¡¦ºÆµ¯Æ°¡¦ÀÜÂ³ÀÚ¤ì¤Ê¤É¤òËÉ¤°Àß·×¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¢ÆüËÜÆÃ²½¥Ê¥ÓÂÐ±þ ¡ß OTA ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
QZSS ÂÐ±þ¤Î¹âÀºÅÙ GPS ¤òÅëºÜ¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê¥Ê¥Ó°ÆÆâ¤ò¼Â¸½¡£
Google ¥Þ¥Ã¥×¡¢Yahoo! ¥«ー¥Ê¥Ó¡¢NAVITIME ¤Ê¤É¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¡£
OTA ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¾ï¤ËºÇ¿·µ¡Ç½¡¦ºÇ¿·´Ä¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5¡¢OttoDrive OS 3.0 ÅëºÜ¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÂÎ¸³
¼«¼Ò³«È¯¤Î OttoDrive OS 3.0 ¤òÅëºÜ¡£
Áàºî¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¥¹¥ï¥¤¥×¤ä¥¿¥Ã¥×Ãæ¿´¤ÎÄ¾´¶Áàºî¤ò¼Â¸½¡£
²èÌÌ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¡¢¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
6¡¢µ»Å¬Ç§¾Ú¼èÆÀ ¡ß °Â¿´¤Î¹ñÆâ¥µ¥Ýー¥È
µ»Å¬Ç§¾Ú¼èÆÀºÑ¤ß¡ÊÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§201-250143¡Ë¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤È 1 Ç¯ÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¡£
ÍÀþ CarPlay / Android Auto ÂÐ±þ¼ÖÎ¾¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§Ottocast OttoAibox P3 Pro¡Ê¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È ¥Ôー¥¹¥êー ¥×¥í¡Ë
ÂÐ±þµ¡Ç½¡§Apple CarPlay¡¿Android Auto ÂÐ±þ¼ÖÎ¾¸þ¤± AI Box
ÅëºÜOS¡§Android 13
ÀÜÂ³Êý¼°¡§USB Type-A¡¿USB Type-C
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§54,799±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§41,799±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§9XEW93II
¹ØÆþURL¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0G34X4KVP
Í¸ú´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¤Ë¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¼«Í³¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¡£
Ottocast OttoAibox P3 Pro ¤¬¡¢
2·î¤Î¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤ò¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§OTTOCAST CORPORATION LIMITED
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§OTTOCAST CORPORATION LIMITED
