ÆüËÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤Î¡ÖÄäÂÚ¡×¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡£2026Ç¯5·î¡¢Ãæ¹ñºÇÀèÃ¼¥í¥Ü¥Ã¥È»ë»¡¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ ～À¤³¦¤¬¶ÃØ³¤¹¤ë1.6Ëü¥É¥ë¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÎÌ»º¸½¾ì¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ4ÂçµòÅÀ¤ò½ä¤ë4Æü´Ö～
¥æ¥Ë¥«¥ë¥Äー¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¤ä³«È¯¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÃæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤ÎÎ¢Â¦¤ò»ë»¡¤¹¤ë¡Ö2026Ç¯ Ãæ¹ñºÇÀèÃ¼¥í¥Ü¥Ã¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»ë»¡¥Ä¥¢ー¡×¤ò2026Ç¯5·î12Æü(²Ð)～15Æü(¶â)¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢¿¼圳¡¦¹º½£¡¦¾å³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Huawei¡Ê¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー4¼Ò¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¡£¸Ä¿Í¤ä°ì´ë¶È¤Ç¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤³«È¯¡¦À½Â¤¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÀøÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341907/images/bodyimage1¡Û
¢£ ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÎÁÀ¤¤¡§µÄÏÀ¤è¤ê¤â¡Ö¸½¼Â¡×¤ò¸«¤ë
¸½ºß¡¢À¤³¦¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ï¡Ö¸¦µæ¼¼¤ÎÃæ¡×¤«¤é¡Ö¹©¾ì¤ä²ÈÄí¤Ø¤ÎÂçÎÌÆ³Æþ¡×¤Ø¤È¥Õ¥§ー¥º¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤ï¤º¤«2Ç¯¤Î´ë¶È¤¬¿ôÀéÂæµ¬ÌÏ¤ÎÎÌ»º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤½¤Î¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É´¶¡×¤È¡Ö°Â¤µ¤ÎÈëÌ©¡×¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎÀïÎ¬¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¢£ »ë»¡Àè¤Î¸«¤É¤³¤í¡Ê4Âç´ë¶È¡Ë
Huawei¡Ê¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡Ë¡¿¿¼圳
Ã±¤Ê¤ëÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÆ¬Ç¾¡ÊAI¥Á¥Ã¥×¡Ë¡×¤È¡Ö¿À·Ð¡ÊÄÌ¿®¡Ë¡×¤Î´ðÈ×¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¹ñ²Èµ¬ÌÏ¤ÎÀïÎ¬¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
Unitree¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¥¥êー¡Ë¡¿¹º½£
À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡ÖÌó240Ëü±ß¡Ê16,000¥É¥ë¡Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤òË¬Ìä¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¹âÀÇ½¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤ÇÎÌ»º¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢ÉôÉÊ¤ò¼«¼Ò¤Çºî¤ë¡ÖÆâÀ½²½¡×¤ÎÀ¨¤ß¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤¹¡£
Deep Robotics¡Ê¥Ç¥£ー¥×¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡¿¹º½£
¿Í´Ö¤¬Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤ÊÑÅÅ½ê¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ò»ë»¡¡£¼Â¸³ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Î¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡×¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
Agibot¡Ê¥¢¥®¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡¿¾å³¤
¸µHuawei¤ÎÅ·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÁÏ¶È¤·¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç5,000Âæ¤Î½Ð²Ù¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ä¶ÃíÌÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎAI³Ø½¬µ¡Ç½¤È¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÀ½ÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹ÁÈ¿¥¤ÎÀª¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ä¥¢ー³µÍ×
¡¦ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î12Æü(²Ð) ～ 5·î15Æü(¶â) 3Çñ4Æü
¡¦Ë¬ÌäÅÔ»Ô¡§¿¼圳¡¢¹º½£¡¢¾å³¤
¡¦»²²ÃÈñÍÑ¡§450,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡¦¹Ò¶õ·ôÊÌ¡Ë ¢¨2·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÁá´ü³ä°ú¤¢¤ê
¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡§ÆüËÜÂ¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ5Ì¾¡¢¸½ÃÏÀìÌçÄÌÌõ2Ì¾¤¬Æ±¹Ô¡£°ÜÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¡¢»ë»¡¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·îËö¡ÊÂè°ì¼¡¡Ë¡¢2026Ç¯4·î15Æü¡ÊºÇ½ª¡Ë
¢£¶¦Æ±´ë²è¡¦´Æ½¤
¡¦ÀìÌç²È¥¢¥Æ¥ó¥É¡¦¸½ÃÏ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò»Ô¥öÃ«½Å¹© ¥í¥Ü¥Ã¥È¥Áー¥à
¡¦µ»½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
³ô¼°²ñ¼Ò½ÕÅÄ¥Æ¥Ã¥¯
¡¦¸½ÃÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥é¥Æ¥¯
¡¦¶¦ºÅÃÄÂÎ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥Ñー¥È¥Êー¥º
¢£ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://uniqul-t.com/robot/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥æ¥Ë¥«¥ë¥Äー¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥í¥Ü¥Ã¥È»ë»¡¥Ä¥¢ー»öÌ³¶É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º1-13-10
Email¡§robottour@uniqul-t.com
URL¡§https://uniqul-t.com/robot/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥æ¥Ë¥«¥ë¥Äー¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
