À¤³¦¤Î¿¶Æ°¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Ë40²¯7000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¡¢CAGR9¡ó¤Ç¿Ê²½¤¹¤ëÍ½ÃÎÊÝÁ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ
¿¶Æ°¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹ÇØ·Ê¤È»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½
À¤³¦¤Î¿¶Æ°¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î18²¯7,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï40²¯7000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë9¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÀßÈ÷ÊÝÁ´ÀïÎ¬¤Î¹âÅÙ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー4.0¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤ÈÀßÈ÷¤Î²ÔÆ¯ºÇÅ¬²½¤¬´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¶Æ°¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¤½¤ÎÃæ³Ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î»ö¸åÊÝÁ´¤ä»þ´Ö´ð½àÊÝÁ´¤«¤é¡¢¾õÂÖ´ð½àÊÝÁ´¡ÊCBM¡Ë¤äÍ½ÃÎÊÝÁ´¡ÊPdM¡Ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¿¶Æ°¥Çー¥¿¤ÏÀßÈ÷¤Î°Û¾ïÃû¸õ¤òÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ëºÇ¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·×²è³°Ää»ß¤Îºï¸º¡¢ÊÝ¼é¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¡¢ÀßÈ÷¼÷Ì¿¤Î±äÄ¹¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤ÎÁí½êÍ¥³¥¹¥È¡ÊTCO¡Ëºï¸º¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÃÎÊÝÁ´¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¥¢µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¿¶Æ°Ê¬ÀÏ
¿¶Æ°¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥×¡¢¥âー¥¿ー¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー¡¢¾øµ¤¥¿ー¥Ó¥ó¡¢¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó¡¢À½»æµ¡¡¢°µ±äµ¡¡¢¹©ºîµ¡³£¡¢¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î²óÅ¾µ¡³£¤Ë¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÈ÷¤ÏÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦½ÅÍ×»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¸Î¾ã¤ÏÀ¸»º¥é¥¤¥óÁ´ÂÎ¤ÎÄä»ß¤äÉÊ¼ÁÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¶Æ°Ê¬ÀÏ¤ÎºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢¼´¼õ¤ÎËàÌ×¡¢ÉÔ¶Ñ¹Õ¡¢¥ß¥¹¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¡¢»õ¼ÖÂ»½ý¤Ê¤É¤Î½é´üÃÊ³¬¤Î°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶Æ°¤òÄê´üÅª¤Þ¤¿¤ÏÏ¢Â³Åª¤ËÂ¬Äê¤·¡¢¼þÇÈ¿ô²òÀÏ¤ä¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÁ°¤ËÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎºÇ¾®²½¤ÈÀ¸»º¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¶¥Áè´Ä¶
ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ï¡¢À®½Ï¤·¤¿À½Â¤´ðÈ×¤È¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿¶Æ°¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½ÃÎÊÝÁ´¤ÎÉ¸½à²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏµÞÂ®¤Ê¹©¶È²½¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Î¹âÅÙ²½¤È¤È¤â¤Ë¾õÂÖ´Æ»ëµ»½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¶¥Áè¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥áー¥«ー¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤¬º®ºß¤¹¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤¬º¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥µーÀºÅÙ¡¢¥Çー¥¿²òÀÏÇ½ÎÏ¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·Èµ¡Ç½¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ê¤É¤¬¶¥ÁèÍ¥°Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
SKF AB
General Electric Company
Meggitt PLC
National Instruments Corporation
Rockwell Automation Incorporated
Honeywell International Incorporated
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Brüel & Kjr (Sound and Vibration Measurement A/S)
Analog Devices, Incorporated
Emerson Electric Co.
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»º¶ÈÊÌ¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤ÈÀ®Ä¹µ¡²ñ
