¹âµé²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»Ô¾ì¤òÊÑ³×¤¹¤ë¼¡À¤Âå²Ã¹©µ»½Ñ¡§¥½¥Õ¥ÈÀ®·Á¥¨¥Ã¥¸¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ¡À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾2026-2032
³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Info Research¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢²È¶ñ¡¦ÆâÁõ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤ÊÉ½ÌÌ²Ã¹©µ»½Ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥½¥Õ¥ÈÀ®·Á¥¨¥Ã¥¸¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ¡¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Ä¾Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê£»¨¤Ê¶ÊÀþ¥¨¥Ã¥¸¤Ë¤â¹âÉÊ¼Á¤Ê²½¾Ñ±ï¼è¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥½¥Õ¥ÈÀ®·Á¥¨¥Ã¥¸¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ¡¤Î»Ô¾ì¤ò¡¢Çä¾å¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤È³Æ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¼ÁÅªÊ¬ÀÏ¤â¼Â»Ü¤·¡¢ÌÚ¹©µ¡³£¥áー¥«ー¡¢²È¶ñ¥áー¥«ー¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥áー¥«ー¡¢Åê»ñ²È¤Ê¤É¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¾Íè¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹âµé²½¡¦¸ÄÀ²½»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¡¢½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÆâÁõ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÎÄÉµá¤Ï¡¢²È¶ñÉôÉÊ¤Î»Å¾å¤²ÉÊ¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×µá¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÄ¾Àþ²Ã¹©¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¶ÊÌÌ¤äÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥ÈÈâ¡¢¥Ç¥¹¥¯¡¢ÃªÈÄ¤Ê¤É¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥½¥Õ¥ÈÀ®·Á¥¨¥Ã¥¸¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Î½ÅÍ×À¤ÏÈôÌöÅª¤ËÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÅö³º»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×ÊÑÁ«¤È¾ÍèÍ½Â¬¤ò¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¾ÜºÙ¤ËÄó¼¨¤·¡¢¶È³¦¤ÎÅ¸Ë¾¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÄêµÁ¤Èµ»½ÑÅªÆÃÄ¹¡§¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤È¡ÖÂÑµ×À¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¹âÅÙ²Ã¹©
¥½¥Õ¥ÈÀ®·Á¥¨¥Ã¥¸¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ¡¤Ï¡¢Ç®²ÄÁºÀ¼ù»é¡ÊPVC¡¢ABS¡¢PPÅù¡Ë¤äÌÚ¼Á¤Ê¤É¤Î²½¾Ñ±ïºà¤òÍ½Ç®¡¦Æð²½¤µ¤»¡¢ÈÄºà¤Î¥¨¥Ã¥¸Éô¤ËÇ®ÍÏÃåÀÜÃå¤·¡¢ÎäµÑ¡¦À®·Á¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈþ¤·¤¯¶¯¸Ç¤Ê¥¨¥Ã¥¸»Å¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼«Æ°²½µ¡³£¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÄ¾ÀþÀìÍÑµ¡¤È·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢±ïºà¤ò½ÀÆð¤Ë¶Ê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÄºà¤ÎÊ£»¨¤ÊÎØ³Ô¡ÊR·Á¾õ¡¢°Û·ÁÌÌ¤Ê¤É¡Ë¤Ë±è¤Ã¤ÆÀµ³Î¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¦À®·Á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È¶ñ¤äÆâÁõÉôÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢ÂÑµ×À¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÆ±»þ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É²È¶ñ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ëÀïÎ¬
»Ô¾ì¤Ï¡¢²¤½£¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÏ·ÊÞÌÚ¹©µ¡³£¥áー¥«ー¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇµÞÂ®¤ËÂæÆ¬¤¹¤ë¿·¶½¥áー¥«ー¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¹½Â¤¤Ç¤¹¡£HOMAG Group¡¢SCM¡¢Biesse¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ï¡¢Ä¶¹âÀºÅÙ¡¦¹â¿®ÍêÀ¤Î¥Õ¥ë¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯µ¡¼ï¤Ç¸¦µæ³«È¯¤È¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Wuxi Nanxing Equipment¡ÊÌµ¼âÆî¶½êæÈ÷¡Ë¡¢Guangdong Hold CNC Equipment¡Ê¹Åì¹ëÆÁ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈµÞÂ®¤Êµ»½ÑµÛ¼ýÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥»¥ß¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯µ¡¼ï¤òÃæ¿´¤Ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃæ¾®µ¬ÌÏ¥áー¥«ー¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢²Ã¹©ÀºÅÙ¤ÈÂ®ÅÙ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¡¢ÁàºîÀ¤Î´ÊÁÇ²½¡¢°Û¤Ê¤ëºàÎÁ¡Ê¥¢¥ë¥ß±ïºàÅù¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤ÆIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í½ÃÎÊÝÁ´¤äÀ¸»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
