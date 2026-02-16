»°É©ÅÅµ¡¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¤¬¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¿Íµ¤¤Îtofubeats¤È°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖKIRIGAMINE REMIX¡×¤ò¸ø³«
¡¡»°É©ÅÅµ¡¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¤¤ê¤¬¤ß¤Í～¢ö¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¡Ê°Ê²¼¡¢ Ì¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¡Ë¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È tofubeats»á¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢Ì¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖKIRIGAMINE REMIX¡×¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éSpotify¤ÇÆ±³Ú¶Ê¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¡¢»°É©ÅÅµ¡ ²ÈÅÅ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤ÎÅ¹ÆâÊüÁ÷¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»°É©ÅÅµ¡ Ì¸¥öÊö¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢»þÂå¤´¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À½ÉÊ¤ä¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤é60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÃæ¿´¤ËÌó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤¤ê¤¬¤ß¤Í～¢ö¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖKIRIGAMINE REMIX¡×¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëtofubeats»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ì¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¸½ÂåÅª¤Ê¥Óー¥È¤ÈÌ¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥º¥à´¶¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÆü¾ï¤Î¶õµ¤´¶¤òÀÚ¤ê¼è¤ëtofubeats»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Î¼ª¤Ë¤â»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¿·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëREMIX³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë»°É©ÅÅµ¡ Ì¸¥öÊö¤Î¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»°É©ÅÅµ¡ Ì¸¥öÊö¡Û¡ÖKIRIGAMINE REMIX¡× ¾ÜºÙ
¡ÖKIRIGAMINE REMIX¡× ³µÍ×
³Ú¶ÊÌ¾ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§KIRIGAMINE REMIX
¥³¥é¥Ü¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¡§tofubeats
¢£¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë
¡¦¸ø³«Àè¡¡ ¡§»°É©ÅÅµ¡ ²ÈÅÅ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¦URL ¡¡¡¡¡§https://youtu.be/FtODrPOuwx0
¡¦¸ø³«´ü´Ö ¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë11¡§00～
¢£²»³ÚÇÛ¿®¡ÊSpotify¡Ë
¡¦ÇÛ¿®Àè ¡¡¡§Spotify
¡¦URL ¡¡¡¡¡§https://MitsubishiElectric.lnk.to/kirigamine_remix
¡¦ÇÛ¿®´ü´Ö ¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë11¡§00～
¢£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢ Å¹ÆâÊüÁ÷¡Ê30ÉÃ¥·¥çー¥ÈÈÇ¡Ë
¡¦ÊüÁ÷¾ì½ê ¡§Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È
¡¦ÊüÁ÷´ü´Ö ¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¥³¥é¥Ü¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
tofubeats
1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦DJ¡£2007Ç¯º¢¤è¤êtofubeats¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2013Ç¯¤Ë¡Ö¿åÀ± feat. ¥ª¥Î¥Þ¥È¥ÚÂç¿Ã¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¼«¼çÀ©ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ölost decade¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Æ±Ç¯¡¢¿¹¹âÀéÎ¤¤ò¥²¥¹¥È¥Üー¥«¥ë¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖDon¡Æt stop the music feat. ¿¹¹âÀéÎ¤¡×¤Ç¥ïー¥Êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¡¢6Ëç¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂ¾Â¿¿ô²»¸»¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥½¥í¤Ç¤Î³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤äDJ¡¦¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦µÒ±é¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦CMÅù¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤«¤é½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¤Þ¤Ç²»³Ú¤ò¼´¤ËÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤ÏÃÏ¸µ¿À¸Í¥é¥Ã¥×¥Ç¥å¥ªNeibiss¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖFallin¡Ç feat. Neibiss¡×¡£
¡¦HP ¡¡¡¡¡¡ :https://www.tofubeats.com/
¡¦X ¡¡¡¡¡¡¡¡ :https://x.com/tofubeats/
¡¦Instagram :https://www.Instagram.com/tofubeats/
¡¦YouTube :https://www.youtube.com/user/tofubeats
¡¦bandcamp :https://tofubeats.bandcamp.com/
¡Ú»°É©ÅÅµ¡ Ì¸¥öÊö¡Û Ì¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº·ë²Ì
¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¡Ö¤¤ê¤¬¤ß¤Í～¢ö¡×¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç61.7%¡ª °ìÊý¡¢30Âå°Ê²¼¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ÒÌ¾¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡£
¡¡Ì¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´Ç¯Âå¤Ç6³äÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¥°¥é¥Õ1¡Ë¡£°ìÊý¡¢Ì¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤ì¤¬»°É©ÅÅµ¡¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢50Âå¤È60Âå¤Ç8³ä¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢20Âå¤Ç¤ÏÌó7³ä¡¢30Âå¤Ç¤Ï6³ä¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÀ¤Âå´Ö¤Çº¹¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¥°¥é¥Õ2¡Ë¡£20Âå¡¦30Âå¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¼çÍ×¹ØÇãÁØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤Î°ã¤¤¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ1
¥°¥é¥Õ2
30Âå°Ê²¼¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿Ê¹Ô¡£¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¡¦±ÇÁü¤È¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¤âÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤«¡£
¡¡ÉáÃÊ¤è¤¯¸«¤ë¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢50Âå¡¦60Âå¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ºÇ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏYouTube¤¬ºÇ¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢20Âå¡¦30Âå¤Û¤É¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¥°¥é¥Õ3¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬È¯¿®¤¹¤ë¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤ÂåÊÌ¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢20¡¦30Âå¤Ç¤Ï¡¢Á´Ç¯Âå¤Ç1°Ì¤Î¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ËÊÂ¤Ó¡Ö´°À®ÅÙ¡×¤â¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ½1¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢20Âå¡¦30Âå¸þ¤±¤Î¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¡¦±ÇÁü¤È¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ3
É½1
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§20～60Âå¤ÎÃË½÷600Ì¾¡ÊÁ´¹ñ¡Ë
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë