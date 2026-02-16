¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¬¥¹²½È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÎÈôÌöÅªÀ®Ä¹¤È2032Ç¯¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340964/images/bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Info Research¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÇÑ´þÊª½èÍý¤òÍ»¹ç¤¹¤ë³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¬¥¹²½È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÇÀ¶È»ÄÞÖ¡¢ÎÓÃÏ»Äºà¡¢ÅÔ»ÔÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÍ¸úÍøÍÑ¤·¡¢ÅÅÎÏ¤ÈÇ®¤òÆ±»þ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¬¥¹²½È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ô¾ì¤ò¡¢Çä¾å¡¦ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÄêÀÅªÊ¬ÀÏ¤â²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡¢Åê»ñ²È¤Ê¤É¤¬¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÐíâ×¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÄ¬Î®¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ª¤è¤ÓÇÑ´þÊª¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¬¥¹²½È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ËÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤¬Ì¤À°È÷¤ÊÇÀÂ¼ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬»¶·¿ÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ´þÊªºï¸º¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー²ó¼ý¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬µÞÂ®¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙÄã¸º¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤òÉÁ¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¢§
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1191105/biomass-gasification-power-generation-system
¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄêµÁ¤È³Ë¿´ÅªÍ¥°ÌÀ¡§¡ÖÇÑ´þÊª¡×¤ò¡ÖÅÔ»Ô¤Î¹Û»³¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëµ»½Ñ
¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¬¥¹²½È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢»ÀÁÇ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¹â²¹´Ä¶¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÇ®²½³ØÅª¤ËÊÑ´¹¤·¡¢°ì»À²½ÃºÁÇ¤ä¿åÁÇ¤Ê¤É¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë²ÄÇ³À¥¬¥¹¡Ê¹çÀ®¥¬¥¹¡¢¥·¥ó¥¬¥¹¡Ë¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ó¥¬¥¹¤òÀºÀ½¤·¤¿¸å¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥¿ー¥Ó¥ó¤ÇÇ³¾Æ¤µ¤»¤ÆÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¡¢°ìÏ¢¤ÎÀßÈ÷·²¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÇ³¾ÆÊý¼°¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢È¯À¸¤·¤¿¥¬¥¹¤òÀºÀ½¡¦ÃùÂ¢¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢È¯ÅÅ¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹¡Ê¥¿ー¥ëÅù¡Ë¤Î½èÍý¤¬¤è¤êÀ©¸æ¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤äÀ¾õ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ò½ÀÆð¤Ë½èÍý¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ò¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è½Û´Ä·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î³Ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÀïÎ¬¡§¥¢¥¸¥¢Àª¤¬¸£°ú¤¹¤ëµ»½Ñ¼ÂÍÑ²½
¸½ºß¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î°ìÉôÀè¿Ê´ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î´ë¶È¤¬µ»½Ñ³«È¯¤È»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wuxi Powermax Renewable Energy Technology¡ÊÌµ¼â¥Ñ¥ïー¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Haiqi¡Ê³¤´ñ¡Ë¡¢GEMCO¡Ê¥¸¥§¥à¥³¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¾®µ¬ÌÏ¤Ç¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¥¬¥¹²½Ï§Æâ¤Ç¤Î¥¿ー¥ëÈ¯À¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¹â¸úÎ¨²½µ»½Ñ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î±¿ÍÑ°ÂÄêÀ¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ½é´üÅê»ñ¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁõÃÖ¶¡µë¤òÄ¶¤¨¡¢Ç³ÎÁÄ´Ã£·×²è¤«¤é±¿Å¾´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ¡§Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¹¤¬¤ê
ËÜÄ´ºº¤Ï»Ô¾ì¤ò°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾ÜºÙ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÀ¤ÈÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Info Research¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÇÑ´þÊª½èÍý¤òÍ»¹ç¤¹¤ë³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¬¥¹²½È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÇÀ¶È»ÄÞÖ¡¢ÎÓÃÏ»Äºà¡¢ÅÔ»ÔÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÍ¸úÍøÍÑ¤·¡¢ÅÅÎÏ¤ÈÇ®¤òÆ±»þ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¬¥¹²½È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ô¾ì¤ò¡¢Çä¾å¡¦ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÄêÀÅªÊ¬ÀÏ¤â²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡¢Åê»ñ²È¤Ê¤É¤¬¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÐíâ×¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÄ¬Î®¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ª¤è¤ÓÇÑ´þÊª¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¬¥¹²½È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ËÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤¬Ì¤À°È÷¤ÊÇÀÂ¼ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬»¶·¿ÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ´þÊªºï¸º¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー²ó¼ý¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬µÞÂ®¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙÄã¸º¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤òÉÁ¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¢§
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1191105/biomass-gasification-power-generation-system
¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄêµÁ¤È³Ë¿´ÅªÍ¥°ÌÀ¡§¡ÖÇÑ´þÊª¡×¤ò¡ÖÅÔ»Ô¤Î¹Û»³¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëµ»½Ñ
¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¬¥¹²½È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢»ÀÁÇ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¹â²¹´Ä¶¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÇ®²½³ØÅª¤ËÊÑ´¹¤·¡¢°ì»À²½ÃºÁÇ¤ä¿åÁÇ¤Ê¤É¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë²ÄÇ³À¥¬¥¹¡Ê¹çÀ®¥¬¥¹¡¢¥·¥ó¥¬¥¹¡Ë¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ó¥¬¥¹¤òÀºÀ½¤·¤¿¸å¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥¿ー¥Ó¥ó¤ÇÇ³¾Æ¤µ¤»¤ÆÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¡¢°ìÏ¢¤ÎÀßÈ÷·²¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÇ³¾ÆÊý¼°¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢È¯À¸¤·¤¿¥¬¥¹¤òÀºÀ½¡¦ÃùÂ¢¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢È¯ÅÅ¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹¡Ê¥¿ー¥ëÅù¡Ë¤Î½èÍý¤¬¤è¤êÀ©¸æ¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤äÀ¾õ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ò½ÀÆð¤Ë½èÍý¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ò¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è½Û´Ä·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î³Ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÀïÎ¬¡§¥¢¥¸¥¢Àª¤¬¸£°ú¤¹¤ëµ»½Ñ¼ÂÍÑ²½
¸½ºß¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î°ìÉôÀè¿Ê´ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î´ë¶È¤¬µ»½Ñ³«È¯¤È»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wuxi Powermax Renewable Energy Technology¡ÊÌµ¼â¥Ñ¥ïー¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Haiqi¡Ê³¤´ñ¡Ë¡¢GEMCO¡Ê¥¸¥§¥à¥³¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¾®µ¬ÌÏ¤Ç¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¥¬¥¹²½Ï§Æâ¤Ç¤Î¥¿ー¥ëÈ¯À¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¹â¸úÎ¨²½µ»½Ñ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î±¿ÍÑ°ÂÄêÀ¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ½é´üÅê»ñ¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁõÃÖ¶¡µë¤òÄ¶¤¨¡¢Ç³ÎÁÄ´Ã£·×²è¤«¤é±¿Å¾´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ¡§Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¹¤¬¤ê
ËÜÄ´ºº¤Ï»Ô¾ì¤ò°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾ÜºÙ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÀ¤ÈÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£