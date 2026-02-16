¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ë¸Â´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÈóÀÜ¿¨·×Â¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë´ðÈ×µ»½Ñ¡§±²ÅÅÎ®¥»¥ó¥µーÀ¤³¦»Ô¾ì¤Î¹½Â¤Ê¬ÀÏ¤È2032Ç¯¤Ø¤Î¿Ê²½Í½Â¬
³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Info Research¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê»º¶È¥×¥í¥»¥¹¤ÈÀßÈ÷·òÁ´À´ÉÍý¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë·×Â¬µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö±²ÅÅÎ®¥»¥ó¥µー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¥»¥ó¥µー»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤òÄ¶¤¨¡¢À½Â¤¶È¤ÎÍ½ÃÎÊÝÁ´¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤Î°ÂÁ´À¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Î¹â¿®ÍêÀ±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½Âå»º¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëº¬¸»Åª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢±²ÅÅÎ®¥»¥ó¥µー¤¬²Ì¤¿¤¹ÀïÎ¬ÅªÌò³ä¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢·Ð±ÄÁØ¤ÈÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¤¿¿¼¤¤»º¶ÈÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
±²ÅÅÎ®¥»¥ó¥µー¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤Ï¡¢ÌýÊ¬¡¢¿ÐÔ¼¡¢¹â²¹¡¢¹â°µ¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÈïÂ¬ÄêÊª¤ËÈóÀÜ¿¨¤Ç¡¢¤«¤Ä¥Ê¥Î～¥Þ¥¤¥¯¥í¥áー¥È¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÀºÅÙ¤ÊÊÑ°Ì¡¦¿¶Æ°¡¦°ÌÃÖ·×Â¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸÷³Ø¼°¥»¥ó¥µー¤¬±ø¤ì¤Ë¼å¤¯¡¢ÀÜ¿¨¼°¥»¥ó¥µー¤¬ËàÌ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊÆÃÀ¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦À¸»ºÂæ¿ô¤ÏÌó97.7ËüÂæ¡¢Ê¿¶ÑÃ±²Á¤ÏÌó709ÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëËÜ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁõÃÖ¼ûÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー4.0¤äDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë ¤ÎÄ¬Î®²¼¡¢À¸»ºÀßÈ÷¤ÎÄä»ß¤Ë¤è¤ëµð³Û¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤òËÉ¤°¡ÖÍ½ËÉÅªÅê»ñ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢È¯ÅÅÍÑ¥¿ー¥Ó¥ó¤Î²óÅ¾¼´¿¶Æ°´Æ»ë¤ä¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¾õÂÖ´Æ»ë¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤È·ÐºÑÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÉ¬¿Ü¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î·øÏ´¤Ê´ðÈ×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÄêµÁ¤Èµ»½ÑÅª³Ë¿´¡§ÅÅ¼§Í¶Æ³¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡Ö»º¶È¤ÎÄ°¿Ç´ï¡×
±²ÅÅÎ®¥»¥ó¥µー¤Ï¡¢¥³¥¤¥ë¤Ë¹â¼þÇÈÅÅÎ®¤òÎ®¤·¤ÆÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¸òÈÖ¼§¾ì¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶áÀÜ¤¹¤ëÆ³ÅÅÂÎ¡Ê¶âÂ°¡Ë¤ËÀ¸¤¸¤ë±²ÅÅÎ®¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Æ³ÅÅÂÎ¤È¤Îµ÷Î¥¤ä¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤¬¥³¥¤¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·×Â¬¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¶Íý¤æ¤¨¤Ë¡¢Â¬ÄêÂÐ¾Ý¤ÏÆ³ÅÅÀºàÎÁ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈóÀÜ¿¨¡¦¹â±þÅúÂ®ÅÙ¡¦´Ä¶ÂÑÀ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅªÍøÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤Ï¡¢¥»¥ó¥µー¥Ø¥Ã¥É¤È¿®¹æ½èÍý¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Ê¬Î¥¤·¤¿Ê¬Î¥·¿¤È¡¢°ìÂÎ·¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È·¿¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¡¢Á°¼Ô¤Ï¹â²¹´Ä¶¤ä¶¹¾®¶õ´Ö¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤Ë¡¢¸å¼Ô¤ÏÀßÃÖ¤Î´ÊÊØÀ¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¶¥Áè¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢·×Â¬ÀºÅÙ¤Î¶Ë¸ÂÄÉµá¡¢¹â²¹´Ä¶¡Ê200¡ëC°Ê¾å¡Ë¤Ç¤ÎÄ¹´ü°ÂÄêÀ¡¢Èù¾®·Â¥»¥ó¥µー¤Î³«È¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÎÏ¤ÈÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÊIO-LinkÅù¡Ë¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤ÎÍÆ°×¤µ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î¼çÍ×ÆÃÄ¹¡§¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¹âÅÙÀìÌç»Ô¾ì¤«¤é¡Ö¥¹¥Þー¥È²½¡×¤Î¥³¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È»Ô¾ì¤Ø
Âè°ì¤Ë¡¢Åö»Ô¾ì¤ÏÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡×»Ô¾ì¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õ±§Ãè¤äÂç·¿È¯ÅÅ¥¿ー¥Ó¥ó¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¸·³Ê¤ÊÇ§¾Ú¡Ê¹Ò¶õ±§Ãèµ¬³ÊÅù¡Ë¤È¿®ÍêÀ¼ÂÀÓ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢»²Æþ¾ãÊÉ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ï¡Ö¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±ÂÎ¤Î¥»¥ó¥µーÈÎÇä¤«¤é¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢Í½ÃÎÊÝÁ´¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸ÜµÒ¤Î´ûÂ¸À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPLCÅù¡Ë¤Ø¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤È¼ý±×À¤ò·èÄê¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
