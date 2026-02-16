¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¦¤Ù¥¹¥³¥¹6´§*1³ÍÆÀ¡ªÂçÍÆÎÌ¤ÎBOX¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ËèÆüÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ìÔÂô¥±¥¢¡¡¡ÖVC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¡ÖVC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡×2026Ç¯3·î1Æü¿·È¯Çä¡ª
¿·ÆüËÜÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤è¤ê¡ÖVC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¡ÖVC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡×30ËçÆþ¤êÂçÍÆÎÌBOX¥¿¥¤¥×¤ò2026Ç¯3·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÍÆÎÌ¤ÎBOX¥¿¥¤¥×
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ÖVC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ï7ËçÆþ¤ê¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¥Ù¥¹¥³¥¹6´§³ÍÆÀ¡ª
º£²ó¡¢¡ÖVC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¡ÖVC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡×ÂÔË¾¤Î30ËçÆþ¤êÂçÍÆÎÌBOX¥¿¥¤¥×¤¬¿·È¯Çä¡£
ÈþÍÆ±Õ¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê400mLÇÛ¹ç¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1Ëç¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·ー¥È¤Ï¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë7ÊñÆþ¤ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤µ¤é¤Ë¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½á¤¤¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤ÆÌÓ·ê¡¦Æ©ÌÀ´¶¥±¥¢¤ÎÎ¾Êý¤ò³ð¤¨¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Îµ±¤¯È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¶Ë¾å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤òÀ§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¡£
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸È©´¶³ÐËì¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¿¥ô¥§ー¥ë¥·ー¥È
*1 ¡ÖVC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¥Ù¥¹¥³¥¹¾ÜºÙ
LIPS¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025 ¾åÈ¾´ü¿·ºî¾Þ ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç2°Ì
MAQUIA¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡¡¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç¡¡5°Ì
MAQUIA¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¾åÈ¾´ü¡¡¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç¡¡2°Ì
MERY ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¾åÈ¾´ü ÊÔ½¸ÉôÊÔ
¡Ú¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡ÛÂçÀÚ¤ÊÁ°Ìë¤Ë»Å¹þ¤à ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯ÉôÌç¡¡1°Ì
MAQUIA¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹2025¡¡¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç¡¡2°Ì
* 2¡§2025Ç¯11·îËö»þÅÀ
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
(º¸)VC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡¡ (±¦)VC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯
È¯ÇäÆü¡¡¡§2026Ç¯2·î1Æü Àè¹ÔÈ¯Çä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î1Æü ËÜÈ¯Çä
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§³Æ30ËçÆþ¤ê (ÈþÍÆ±Õ400mLÇÛ¹ç)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¸ÉÕ¤ÍÆ´ï¡¦¥Ô¥ó¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤
¶â³Û¡¡¡¡¡§³Æ2,640±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Qoo10¡¢Amazon¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥âー¥ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·ÆüËÜÀ½Ìô¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Á´¹ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¡ÚVC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
7ËçÆþ¤ê¡¡880±ß(ÀÇ¹þ)¡¡ 30ËçÆþ¤ê¡¡2,640±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È(1)¡ä
10¼ï¤Î¸·Áª¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌÓ·ê¥±¥¢À®Ê¬¤òÇÛ¹ç
APPS*1¤ä¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É*2¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Æ¥ó»À¤ÎÍ¶Æ³ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë(¥Ó¥¿¥ß¥óB5)*2¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¸·Áª¤·¤¿¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ºÇÂ¿¤Î10¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó*3¤òÇÛ¹ç¡£Â¾¤Ë¤âÌÓ·ê¥±¥¢*4À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À*2¡¦¥°¥ê¥·¥ë¥°¥ê¥·¥ó*5¡¦AHA*6¤òÇÛ¹ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤¿È©¤ä´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*2¡¦¥Ò¥È°äÅÁ»ÒÁÈ´¹¥ª¥ê¥´¥Ú¥×¥Á¥É*2¡¦3¼ï¤Î¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É*7¤âÇÛ¹ç¤·Æ©ÌÀ´¶¥±¥¢*8¤âÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤Þ¤¹¡ªÊ£¿ôÀ®Ê¬¤ËìÔÂô¤Ë¿»¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤Î5Ê¬´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç½á¤¤¤ÇËþ¤Á¤¿¡¢µ±¤¯Çò¶ÌÈ©¤Ø¡£
*1¡§¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À3Na(À½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ)¡¡*2¡§ÊÝ¼¾À®Ê¬¡¡*3¡§¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À3Na¡¢(¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡¿¥È¥³¥Õ¥§¥ê¥ë)¥ê¥ó»ÀK¡¢¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë(À½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ)¡¢¥Ó¥¹¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢3-O-¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥ß¥ê¥¹¥Á¥ë3-¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¡¢¥Ô¥ê¥É¥¥·¥ó´Ä¾õ¥ê¥ó»À¡¢¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡*4¡§È©¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÓ·ê¤òÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡¡*5¡§¥¸¥Ú¥×¥Á¥É-15(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡*6¡§¥ê¥ó¥´²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸²Ì½Á¡¢¥ì¥â¥ó²Ì½Á(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡*7¡§¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡*8¡§½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È(2)¡ä
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸È©´¶³ÐËì¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¿¥ô¥§ー¥ë¥·ー¥È
¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Î±Õ¤Ç¥·ー¥ÈÁ´ÂÎ¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤Á¤Æ¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ø¥Ó¥¿¥ô¥§ー¥ë¥·ー¥È¡Ù
ÇöËì¤Ê¤Î¤Ë¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò´é¤ËÄ¥¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£2¼ïÎà¤ÎÀ¼Á¤Î°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ò¶Ñ°ì¤«¤Ä¡¢Ì©ÅÙ¹â¤¯ÊÔ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¿½ÌÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯È©¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë¥·ー¥È¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤â´é¤«¤é¤Ï¤¬¤ìÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤À¤ï¤êÀ®Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ©¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹*1¡£
*1¡§³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È(3)¡ä
ºÇ¿·¤Î±ÑÃÎ¤ò½¸·ë3STEP½èÊý¡ªÈ©¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¿»Æ©¤ò¥µ¥Ýー¥È
Ä¹Ç¯¿·ÆüËÜÀ½Ìô¤¬¸¦µæ¤·¤¿¡Ø¥Õ¥§¥ë¥é»À*1¡Ù¤òÇÛ¹ç¡£È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤Û¤°¤·¡¢¸·ÁªÀ®Ê¬¤ò³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£È©¤äÌÓ·ê¤Î»ö¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦ÈþÍÆÀ®Ê¬*1¤ÎÈ©¤Ø¤Î¿»Æ©*2¡¦¤½¤Î¸å¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥ー¥×¤Î°Ù¤Ë¡¢3STEP½èÊý¤òºÎÍÑ¡£¤¢¤¨¤ÆÇÛ¹ç¤·¤¿¹âÊ¬»Ò¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*3¤¬ÈéÉæ¾å¤ËËì¤òºî¤ê¡¢¤Ä¤ä¤Ä¤ä½á¤¦È©¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
*1¡§ÊÝ¼¾À®Ê¬¡¡*2¡§³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¡¡*3¡§¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa(ÊÝ¼¾À®Ê¬)
¥¤¥áー¥¸
¡ã¥·¥È¥é¥¹ÀºÌý100¡ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡ä
¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢»º¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»º¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀºÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹çÀ®¹áÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢100¡óÀºÌý¤Î¤ß¤Î¹á¤ê¡£
¡ÚVC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
7ËçÆþ¤ê¡¡880±ß(ÀÇ¹þ)¡¡ 30ËçÆþ¤ê¡¡2,640±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È(1)¡ä
¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç5Ê¬´Ö½¸Ãæ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°*1¥±¥¢¡ª
¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*2¡¦¥³¥¦¥¸»À*2¤Ê¤É¸·ÁªÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¹¥¥ó¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°*1½èÊý¤Ç³Ñ¼ÁºÙË¦¤ò5Ê¬´Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó5¼ï*3¤È¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*2¡¢¥³¥¦¥¸»À*2¤òÇÛ¹ç¡£
¥³¥¦¥¸»À¤Ï¡¢ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤ÎÅÎ»á¤Î¼ê¤¬¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¤³¤È¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿À®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥³¥á¥Ì¥«È¯¹Ú±Õ*4¡¢¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*2¡¢PDRN*5¡¢¥Õ¥éー¥ì¥ó*2 ¤Ê¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òËÉÙ¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Î³Ñ¼ÁÁØ¤Ø5Ê¬´Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÎÈþÍÆ±Õ¤¬¤¹¤Ã¤ÈÈ©¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢¥·ー¥È¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PHA*6¤ò1¡óÇÛ¹ç¤·¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ôー¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤Ç¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥±¥¢¡£¤´¤ï¤Ä¤¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¸÷¤òÈ¿¼Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤¯È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È(2)¡ä
¿·ÆüËÜÀ½Ìô¤Î¸¦µæ¤òÀ¸¤«¤¹¡ªÈ©¤ò¤Û¤°¤·¡¢´¥ÁçÉôÊ¬¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÏ¤±¤ë
¿·ÆüËÜÀ½Ìô¤¬¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¡Ø¥Õ¥§¥ë¥é»À*2¡Ù¤òÇÛ¹ç¡£È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤Û¤°¤·¡¢¸·ÁªÀ®Ê¬¤ò³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¥«¥×¥»¥ëÆâ¤«¤é2¼ï¤Î¥¢¥ß¥Î»À*7¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹ÆÈ¼«¤Î¡Ø½¸ÃæÊÝ¼¾¥³¥éー¥²¥ó*8¡Ù¤òÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¬¤·¤¿¸å¤â³Ñ¼ÁÁØ¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È(3)¡ä
¤È¤í¤±¤ëÀ¸È©Ëì´¶³Ð¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ó¥¿¥ô¥§ー¥ë¥·ー¥È
¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ç¥·ー¥ÈÁ´ÂÎ¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ô¥§ー¥ë¥·ー¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£
ÇöËì¤Ê¤Î¤Ë¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈ©¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ©Ãå´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È¥ìー¥è¥ó¡¢À¼Á¤Î°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ò¶Ñ°ì¤«¤Ä¹âÌ©ÅÙ¤ËÊÔ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ÈÊÝ¿åÀ¤òÎ¾Î©¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤â´é¤«¤é¤Ï¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢5Ê¬´Ö¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
*1¡§¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¡*2¡§ÊÝ¼¾À®Ê¬¡¡*3¡§¥»¥Á¥ë2-¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢3-¥é¥¦¥ê¥ë¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥ß¥ê¥¹¥Á¥ë3-¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¢¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À(À½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ)¡¡*4¡§Æý»ÀÛå¶ÝÈ¯¹Ú±Õ(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡*5¡§DNA-Na(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡*6¡§¥°¥ë¥³¥Î¥é¥¯¥È¥ó(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡*7¡§¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥ê¥ó¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥ê¥ó(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡*8¡§¿åÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥ê¥ó¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥ê¥ó(ÊÝ¼¾À®Ê¬)
¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ä¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¡ä
¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ï½©ÅÄ¸©Èþ¶¿Ä®¤Î¡ÈÈþ¶¿Àã²Ú¡É¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ÈÍ¥¤·¤¯²ÄÎù¤Ê´Å¤µ¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
¤¯¤Ä¤í¤®µ¤Ê¬¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î´Ö¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹çÀ®¹áÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢100¡óÀºÌý¤Î¤ß¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿·ÆüËÜÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¢©810-0074¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÌç1ÃúÌÜ4-7
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´ÁêÃÌÁë¸ý¡§0120-408-444
(¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～17:30¡¿ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯)