¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUn BOURBON¡×¡¡¿·³ã¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Âçºå¤ÎºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë3·î4Æü(¿å)¤è¤ê1½µ´Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Çðºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ¶©·Ä)¤Ï¡¢JR¿·³ã±Ø¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖCoCoLo¿·³ã¡×¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUn BOURBON(¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó)¡×¤ò¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹(ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è)¤Ç2026Ç¯3·î4Æü(¿å)～2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¤Î1½µ´Ö¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¿·³ã¤òÈô¤Ó½Ð¤·Å¸³«¤¹¤ë¡ÖUn BOURBON¡×(¼Ì¿¿¤ÏCoCoLo¿·³ãÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ)
¡ÖUn BOURBON¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª²Û»Òºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾¯ÎÌÀ¸»º¤Ç¤·¤«¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¡¢1¤Ä¾å¤ÎÉÊ¼Á¡¢1¤Ä¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Í£°ì¤³¤³¤À¤±¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ï¡ÈºîÉÊ¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖOp.(¥ªー¥Ñ¥¹)¡×¤ò´§¤·¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤ä¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢´ØÀ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢¡¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó Op.001¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼(ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹Àè¹ÔÈ¯Çä)
´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤Æ¾Æ¤¤¢¤²¤¿¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤ò¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤ä¥Ð¥¿ー¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¹â¤á¤¿Ä¾²ÐÊ²¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¢ー¥â¥ó¥É¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥óÉ÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ë¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ ¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó Op.001¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 6ËÜ
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ 1,381±ß(ÀÇ¹þ)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 6¥«·î
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó Op.001¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼
¢¡¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥× ¥·¥êー¥º
50Ç¯°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ìー¥×¥¯¥Ã¥ー¡È¥ë¥Þ¥ó¥É¡É¡£¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÁÇ¾Æ¤¤Î¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖUn BOURBON¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ë¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¾Æ¤¤¢¤²¤¿¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤ò´ö½Å¤Ë¤âÃúÇ«¤ËÀÞ¤ê½Å¤Í¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥Úー¥¹¥È¤òÅÉ¤ê·Ú¤¯¾Æ¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤Ð¤·¤¤ÁÇ¾Æ¤¤Î¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤¬»ý¤ÄÆÈÁÏÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Ôー¿©´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡»¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥×³Æ¼ï
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 8ËÜ
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ 1,181±ß(ÀÇ¹þ)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 6¥«·î
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥× Op.001¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥× Op.002¥·¥Ê¥â¥ó
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥× Op.003¥»¥µ¥ß
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥× Op.004¥Áー¥º
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥× Op.005¥áー¥×¥ë
¢¡¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é ¥·¥êー¥º
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥êー¥º¤Ï´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤ò¥«¥«¥ª¤ä¥Ù¥êー¡¢ËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢Ç»¸ü¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÅ·ÌÌ¤Ë¤Ï¥ë¥Þ¥ó¥É¤Î¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤ÌÏÍÍ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¡ÖUn BOURBON¡×¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥ë¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡»¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é³Æ¼ï
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 2ËÜ
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ 1,280±ß(ÀÇ¹þ)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 6¥«·î
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é Op.001 ¥«¥«¥ª
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é Op.002 ¥Ù¥êー
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é Op.003 ËõÃã
¡ÚµÈÅÄ¥Ð¥Æ¥ó¥ìー¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
¡ÖUn BOURBON¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ä¤±¶ß¡×¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹Àè¹Ô¤Ç¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤Ç¤Ä¤à¤®½Ð¤·¡¢µ»½Ñ¤ÈÂ©¿á¤ò¹þ¤á¾å±Û»Ô¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¸²½¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¿¡ÖµÈÅÄ¥Ð¥Æ¥ó¥ìー¥¹¡×¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾å±Û¹âÅÄ¤ÎÅÁÅý¤Î¼ê»Å»ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡ÖµÈÅÄ¥Ð¥Æ¥ó¥ìー¥¹¡×¡Û
¥Ð¥Æ¥ó¥ìー¥¹¤È¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¥ìー¥¹À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£»å¤òÉý1¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¥Æー¥×¾õ¤ËÊÔ¤ó¤À¡Ö¥Ö¥ìー¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ï¾þ¤ê¤Ç¿ÞÊÁ¤ÎÎØ³Ô¤òÉÁ¤¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤òÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¬¤êÌÏÍÍ¤ò»Ü¤·¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¥ìー¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤ÎµÈÅÄ¥Ð¥Æ¥ó¥ìー¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥ìー¥É¤«¤éÀ©ºî¤Þ¤Ç°ì´ÓÀ¸»º¤Ç¥Ð¥Æ¥ó¥ìー¥¹À½ÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ÎÂç¤¤Ê¹ÓÇÈ¤ò²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¾å±Û¤Î¥Ð¥Æ¥ó¥ìー¥¹¤Ï¡¢2022Ç¯(ÎáÏÂ4Ç¯)¡Ö¿·³ã¸©ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥óUn BOURBON Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8ÈÖ7¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ÃÏ²¼1³¬¡Ø¥Ä¥êー¥Æ¥é¥¹¡Ù
Å¸³«´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î4Æü(¿å) ～ 2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)
±Ä¶È»þ´Ö¡§ ¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ
¢¨2·î16Æü(·î)¸áÁ°10»þ～2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢ºåµÞÉ´²ßÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ª¤è¤ÓÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºåµÞÉ´²ßÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://web.hh-online.jp/fashion/
¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒºåµÞºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¡¡ÂåÉ½ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6361-1381
¡ÚUn BOURBON ¥·¥ç¥Ã¥×¾ðÊó¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Un BOURBON(¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó)
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©950-0086¡¡¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶è²Ö±à1ÃúÌÜ1-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ CoCoLo¿·³ã2F EAST SIDE¡¡Un BOURBON
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.unbourbon.jp/
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー
Tel¡§0120-28-5605