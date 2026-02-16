Á´¹ñ120¼ï°Ê¾å¤Î¡ÈÇß¼ò¡É¤¬½¸·ë¡ØÁ´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í2026¡Ù³«ºÅ--Ðó³Ú±àÇß¤Þ¤Ä¤ê¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤àÇß¼òÂÎ¸³
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼òÂ¢¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÇß¼ò120¼ïÎà°Ê¾å¤¬ÀªÂ·¤¤¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï30Ê¬´Ö¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÇß¼ò¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¤ÎÇß¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ë¤´¤êÇß¼ò¤ä´»µÌ¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢Á´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ¼õ¾ÞÌÃÊÁ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤°ìÇÕ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ðó³Ú±à¡ÖÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡ÖÇß¼ò¡×ÂÎ¸³
²ñ¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÐó³Ú±à¤Ç¤Ï¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£Çß¤Î²Ö¤ò¡È¸«¤ë¡É³Ú¤·¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çß¼ò¤ò¡ÈÌ£¤ï¤¦¡ÉÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£´ÑÇß¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÇß¼òÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë½Õ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î¿å¸Í¤Ç¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¡ÈÇß¡É¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://umeshu-matsuri.jp/mito/
¡üÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡§1,400±ß¡¿30Ê¬¡ÊÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë¡ü¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡§1,900±ß¡¿30Ê¬¡ÊÅÚÆü¤Î¤ß¡¦ÅöÆüÈÎÇä¤Ê¤·¡Ë¡Ú¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹»þ´ÖÏÈ¡Û3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë①10:00～12:00 ②12:00～14:00 ③14:00～16:003·î15Æü¡ÊÆü¡Ë①10:00～12:00 ②12:00～14:00 ③14:00～15:00¡üÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¡§1,600±ß¡¿30Ê¬³«ºÅÆü»þ3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～16:003·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～16:003·î15Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～15:00³«ºÅ¾ì½ê¾ïÈØ¿À¼Ò ¶Æâ¡Ê°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¾ïÈØÄ®1ÃúÌÜ3-1¡Ë¢¨Ðó³Ú±àÎÙÀÜ¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇß¼ò¸¦µæ²ñ¶¦ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿å¸Í´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¶¨ÎÏ¡§¾ïÈØ¿À¼Ò¸å±ç¡§°ñ¾ë¸©¡¦¿å¸Í»Ô¢¨°û¼ò±¿Å¾¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î°û¼ò¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊç½¸¡Û
Ìó170Ì¾Êç½¸Ãæ¡£¢¨ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¿Í¿ô¤¬½¸¤Þ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£https://ws.formzu.net/fgen/S510788624/