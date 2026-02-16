Tower Capital Asia¼Ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤ª¤è¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥êー¥Àー´ë¶È¤Ç¤¢¤ëV-Key¼Ò¤Ø¤Î²áÈ¾¿ô½Ð»ñ¤òÈ¯É½
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2026Ç¯2·î14Æü /PRNewswire/ -- Tower Capital Asia¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖTCA¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤ª¤è¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡ÖMAPS¡×¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëV-Key¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÆ±¼Ò¡×¡Ë¤Ø¤ÎÀïÎ¬Åª²áÈ¾¿ô½Ð»ñ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ä¹ÈÏ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¸½ºß¤ÎÆ°¸þ¤ò¼õ¤±¡¢V-Key¼Ò¤Î¶È³¦¶þ»Ø¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¹â¤¤À½ÉÊ³«È¯ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëTCA¼Ò¤Î³Î¿®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£V-Key¼Ò¤Î¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¶ä¹Ô¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥æー¥¶ー¤Î¥ª¥ó¥Üー¥É¡¢¥¢¥¯¥»¥¹Ç§¾Ú¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ¸î¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢V-Key¼Ò¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èºÇÂç¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¿ô¼Ò¤ò´Þ¤à15¥«¹ñ¤Î¸ÜµÒ¸þ¤±¤Ë¡¢300¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ª¤è¤ÓÊÝ¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ùー¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÆ³Æþ¤È³ÈÄ¥À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ä¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Tower Capital Asia¼Ò¤ÎCEO·óÁÏÀß¼ÔDanny Koh»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥»¥¥å¥¢¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¸ÜµÒ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëºÝ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£V-Key¼Ò¤Ï¡¢ID¡¢Ç§¾Ú¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë·øÏ´¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬À©¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÏV-Key¼Ò¥Áー¥à¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢V-Key¼Ò¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·ó²ñÄ¹¤ÎEddie Chau»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ¡´Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¼è°ú¤Î°ÂÁ´À¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢TCA¼Ò¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹Í¤¨Êý¡¢ÁÏ¶È¼Ô¼çÆ³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°èÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô·óCEO¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºßÁ´À¤³¦¤Ç5²¯Âæ°Ê¾å¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎVirtual Secure Element¡ÖV-OS¡×¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ëJoseph Gan»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢Åý¹ç·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤Ã¤¿¿×Â®¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆ³Æþ¤ò¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸åV-Key¼Ò¤Ï¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ëー¥º¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢À½ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¡¢V-Key¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤Î¶¯²½¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Î´Ø·¸¤Î¿¼²½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£TCA¼Ò¤Ï¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥Áー¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÀïÎ¬Åª¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖV-Key¼Ò¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢ID¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¹Ô¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ï¸·³Ê¤Ê´ð½à¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈTower Capital Asia¼Ò¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÎSeth Lim»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¥Áー¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Tower Capital Asia¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Tower Capital Asia¼Ò¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃæµ¬ÌÏ´ë¶È¸þ¤±¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÇØ·Ê¤È¥¢¥¸¥¢¤Î²ÁÃÍ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¶ÛÌ©¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢AXS¼Ò¡¢BoardRoom¼Ò¡¢Eu Yan Sang¼Ò¡¢I Can Read¼Ò¤Ê¤É¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î´ë¶È¤ÎÌ±±Ä²½¤ä¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î30Æü¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Óー¥¯¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ9²¯ÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Tower Capital Asia¼Ò¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.towercapitalasia.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
V-Key¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2011Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿V-Key¼Ò¤Ï¡¢¶ä¹Ô¡¢´ë¶È¡¢À¯ÉÜ´ØÏ¢¤ÎÁÈ¿¥¸þ¤±¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëID¡¢Ç§¾Ú¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎAI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë´Ä¶Á´ÂÎ¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óÊÝ¸î¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎV-OS Virtual Secure Element¤ÈV-OS App Identity¤òÃæ¿´¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥°¥ìー¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£V-Key¼Ò¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.v-key.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
