クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、知育菓子®のロングセラー「ねるねるねるね」シリーズの発売40周年を記念して、テレビCMでお馴染みのキャラクター“魔女さん”を変身させる「魔女さん変身プロジェクト」を実施し、皆さんからの変身アイディアを募集してまいりました。そのアイディアを受けてイメチェンした新しい魔女さんが、2026年2月16日(月)より、SNS、テレビCM、屋外広告など、さまざまな場面に登場いたします。キービジュアルでは、ねるねるねるね40周年のお祝いと、これからも“おいしくて楽しいワクワク体験”をお届けしたいという想いを込め、「ハッピーねーるねー！」というメッセージを掲げました。

【魔女さんについて】

“魔女さん”は1986年の「ねるねるねるね」発売当初からTVCMに登場し、そのユニークな存在感で長年親しまれてきました。40周年を迎えるにあたり、もっと人気者になって子どもたちと楽しくお祝いするために、ファン参加型の「魔女さん変身プロジェクト（以下、#まじょプロ）」では、皆さんから「こんな変身をしたらもっと人気者になる！」というアイディアを募集しました。

【変身ポイント】

2025年8月にSNSや子どもたちへのアンケートを通して実施した ＃まじょプロ には、計4,000以上もの変身アイディアが寄せられました。これらの声をもとに、ねるねるねるねのポップでカラフルな世界観を取り入れ、親しみやすく、かわいくておしゃれな新しい魔女さんへと生まれ変わりました。

1.ヘアカラーは“ねるねるねるねカラー”へチェンジ

ねるねるねるねの世界観をより感じられるように、色変わりをイメージしたヘアカラーに。髪の毛をカラフルに描いたアイディアが多く、「カラフルな魔女さんが見たい！」という声を実現しました。

2.メガネもポップにカラフルに

メガネをカラフルに彩った子どもたちのアイディアを参考に、柔らかく明るい印象のデザインにアップデートしました。

3.お洋服はよりかわいく華やかに

ねるねるねるねをイメージして紫色をベースに、明るく楽しいデザインへ。大きなリボンや靴下など細部にワクワク感を加え、より親しみやすい印象に仕上げました。

4.胸元には大きくキラキラのリボン

子どもたちからの「リボンをつける！」「大きなリボンでおしゃれに変身！」「リボンで飾りをつけたらかわいいと思う」という多くの声を受け、フリルやキラキラの装飾を取り入れて、より華やかに進化しています。

【展開施策】

■CM（TV/YouTube）

＃まじょプロ で集まった変身アイディアをもとに生まれ変わった新魔女さんが、CMに登場いたします。・テレビ：全国放送にてオンエア・Youtube：2026年2月16日（月）から配信開始・ねるねるねるね40周年 新魔女さん登場 30秒VerURL：https://youtu.be/ndbWU959DbE

■「ハッピーねーるねー！」マストバイキャンペーンも開催予定！

2026年2月から40周年を記念した「ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味」も発売され、ラインナップがさらに充実します。「ねるねるねるね」シリーズご購入で応募できるキャンペーンを実施し、応募コースに応じた当選賞品をご用意します。オリジナルデザインのレジャーギフトチケットや40周年限定オリジナルグッズなど、みなさまに楽しんでいただける賞品です。・開催期間：2026年4月13日（月）～6月14日（日） 予定・応募方法：特設サイトの応募フォームより必要事項を入力して応募※キャンペーンの詳細は公式SNSや40周年スペシャルサイトにて順次公開いたします。

2026年に発売40周年を迎え、進化と挑戦を続ける「ねるねるねるね」！「ねるねるねるね」は、1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生したロングセラー商品であり、現在では「おいしくて楽しいワクワク体験ができる」知育菓子®として、お子さまから大人まで多くの方に愛されています。40周年の今年、お客様によりハッピーになっていただけるよう、感謝の気持ちと一緒にさらなるワクワクと楽しさをお届けします。進化し続ける「ねるねるねるね」にご期待ください！◆ねるねるねるね 40周年スペシャルサイトhttps://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/

知育菓子®は「子どもの自信を育むお菓子」へ知育菓子®は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。【関連リンク】クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/クラシエ フーズ公式X https://twitter.com/Kracie_foodsみんなの知育ひろば ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/みんなの知育ひろば Instagram https://www.instagram.com/chiiku_hiroba/みんなの知育ひろば Facebook https://www.facebook.com/chiikuhirobaみんなの知育ひろば YouTube https://www.youtube.com/user/nerunelaboKracieみんなの知育ひろば TikTok https://www.tiktok.com/@chiiku_hiroba【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】クラシエ株式会社 フーズお客様相談室TEL：0120-202903月曜日～金曜日 10:00～16:00（祝日・弊社休業日を除く）