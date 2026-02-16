GAC¤Î³×¿·Åª¤Ê°ÂÁ´À¤È¹â¸úÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤¬À¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ
¹½£¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯2·î14Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÏµÞÂ®¤ÊÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GAC¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¢¸úÎ¨À¡¢¤ª¤è¤Ó¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤Ëµ»½Ñ³×¿·¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GAC¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃæ³ËÅªµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÉÊ¼Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿®Íê¤Ï¡¢¹â¤¤´ð½à¡¢¸·¤·¤¤Í×·ï¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤°ÂÁ´´ð½à¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¡¢¥»¥ë¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GAC¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶È³¦É¸½à¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¸·¤·¤¤¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê¹ñ²È´ð½à¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ë¤Î´ÓÄÌ¡¢°µÇ÷¡¢¤Í¤¸¤ì¤Ê¤É¤Î²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏÈ¯²Ð¤·¤¿¤êÇúÈ¯¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢È¯À¸¸»¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹â¤¤´ð½à¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥æー¥¶ー¤Î¿®Íê¤Î¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
GAC¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î»ÈÍÑ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¸·¤·¤¤Í×·ï¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GAC X-SOUL°ÂÁ´ÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢Áá´ü¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÆÃÄê¤·¤Æ¡¢´í¸±²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê°ÂÄêÀ©¸æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î´Æ»ë¤«¤é¼çÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆó½Å¾éÄ¹¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢¶È³¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë´ð½à¤Ç¸·Ì©¤Ë¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤Î¡Ö¥ê¥Ïー¥µ¥ë¡×¤ò»öÁ°¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÎÊÝ¸î¤¬¤¢¤é¤æ¤ë²áÄø¤Ç¤Î°Â¿´¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤Ï¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥©ー¥¯¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ö2.0¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10¤ÎÅÅµ¤¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î1¤Ä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÚÎÌ¹½Â¤¤È¹â¸úÎ¨¤òÆÃÄ¹¤È¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È±þÅúÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Âè3À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥ïー¤ÈÇ³Èñ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ç¥¹¥àー¥º¤«¤Ä¾å¼Á¤Ê±¿Å¾ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¸úÎ¨¡¢ÀÇ½¡¢¿®ÍêÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î°ÂÁ´À¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÊÝ¸î¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÅÅµ¤¶îÆ°¤Î¸úÎ¨À¤«¤é¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î±¿Å¾ÂÎ¸³¤Þ¤Ç¡¢GAC¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿Ãæ³ËÅªµ»½Ñ¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò»ý¤Á¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤ÎÄêµÁ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GAC¤Ï¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â¤¤´ð½à¡¢¸·¤·¤¤Í×·ï¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤È¿¦¿Íµ»¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
GAC¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://www.gacgroup.com/en¤ò»²¾È¤¹¤ë¤«¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
