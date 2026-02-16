¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Çー¡× (National Wine Day) ¤¬25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥â¥ë¥É¥Ð¶¦ÏÂ¹ñ - À¤³¦Åª¤Ê¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¾®¤µ¤Ê¹ñ
¥¥·¥Ê¥¦¡¢¥â¥ë¥É¥Ð, 2026Ç¯2·î14Æü /PRNewswire/ -- ¹ñÌ±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯½ËÆü¤òÀß¤±¤Æ¥ï¥¤¥ó¤ò½Ë¤¦¾ì½ê¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¥â¥ë¥É¥Ð¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤Î¹¹ÔÀè¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ëÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Çー¡×¤¬25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬Ê¸²½Åª¡¢·ÐºÑÅª¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ë¥â¥ë¥É¥Ð¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥ë¥É¥Ð¤Î¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Çー¡×
2026Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¿ô¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤¬½¸·ë¤·¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¥ï¥¤¥ó¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤Â¿ÍÍÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½Ë²ì¹Ô»ö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¼«¿È¤ÎÊÑ³×¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî20Ç¯´Ö¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¤Ï²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ÎÅÁÅý¤È¸½Âå¤Î³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¶½¤Î¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¼«¤é¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²È¤Î½Ëº×¤«¤é¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Çー¡×¤Ï¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¤Î¥ï¥¤¥ó»º¶È¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ø¤È¡¢¤½¤·¤ÆËÜÊª¤Î¥ï¥¤¥óÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
25 Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È°ì´Ó¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¸½Âå¤Î¥ï¥¤¥ó»º¶È¤È¹ñÆâ¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®½Ï¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ³×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¡¢¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥ë¥É¥Ð¥ï¥¤¥ó¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤ª¤¤¤·¤µ (Wine of Moldova. Unexpectedly Great)¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¥ï¥¤¥ó¤Î¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Í¢½Ð¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²¤½£Ï¢¹ç½ô¹ñ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤Ï¥Ö¥É¥¦±à¤Î¶áÂå²½¤È¹âÅÙ¤Ê¥ï¥¤¥óÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¤Ï¹âÉÊ¼Á¥ï¥¤¥ó¤Î¿·¶½À¸»º¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ï¥¤¥ó´Ñ¸÷¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾È½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó»º¶È¤Ï¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÎÌó3¡ó¡¢Í¢½ÐÁí³Û¤ÎÌó8¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¥ï¥¤¥ó¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë2¤Ä¤Î¥ï¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹ñÎ©¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡£¥ï¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê(Wine Paris)¡Ê2·î9～11Æü¡Ë¤È¡Ö¥ï¥¤¥ó¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁÅ¸ (ProWein Düsseldorf)¡×¡Ê3·î15～17Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢¥Æ¥í¥ïー¥ë¡ÊÅÚÃÏ¤Î¸ÄÀ¡Ë¤òÃé¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ë¥ï¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Çー¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë10·î¤ÎºÇ½é¤Î½µËö¡¢2026Ç¯10·î3Æü～4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥·¥Ê¥¦¤ÏºÆ¤Ó¥â¥ë¥É¥Ð¤Î¥ï¥¤¥óÊ¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢°ìÇÕ°ìÇÕ¤¬¡Ö ¥â¥ë¥É¥Ð¥ï¥¤¥ó ― Í½ÁÛ³°¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÄêµÁ¤¹¤ëËÜÊª¤ÎÌ£¤ï¤¤¡¢ÉÊ¼Á¡¢¸ÄÀ¤ò¤âÈ¿±Ç¤¹¤ë½Ëº×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»:
+373 22 105 560
office@wineofmoldova.com
¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯:https://mma.prnasia.com/media2/2901999/The_National_Office_for_Vine_and_Wine_Infographic.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com