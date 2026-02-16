Beko、CEOの交代を発表、戦略の継続と持続可能性が引き続き最優先課題

イスタンブール, 2026年2月14日 /PRNewswire/ Beko (Arçelik A.Ş.) (ブルームバーグ：ARCLK TI）は本日、Hakan Bulgurlud氏が次回の総会をもって最高経営責任者を退任することを発表しました。後任には、現在Arçelik Türkiyeのジェネラル・マネージャー兼南アジア・トルコ担当チーフ・コマーシャル・オフィサーのCan Dinçe氏が就任します。



Hakan Bulgurlu



Koç Groupで32年間を過ごしてきたBulgurlu氏は、シームレスな移行を確実にするため、2026年6月までBeko B.V.の取締役に就任します。また、欧州家電協会（APPLiA）の会長としての任期を完了する予定です。

このリーダーシップの移行は、戦略的な継続性を確保し、世界的な家電メーカーとしてのBekoの地位を築くために計画された体系的な後継者育成計画に従ったものです。

豊富な実務経験を持つ新たなリーダーシップ

Can Dinçer氏は、トルコ、ヨーロッパ、アメリカ大陸、アジア太平洋地域にわたる33年のキャリアの中で、Bekoの国際事業において複数のリーダー的役割を担ってきました。在任期間中、Dinçer氏はトルコにおける同社の市場ポジションを強化し、一貫した業績成長を実現する上で極めて重要な役割を果たしてきました。同氏はまた、南アジア地域全体で安定した業績を維持する上で重要な役割を果たし、多様で競争の激しい市場において実行規律と顧客中心の戦略を強化してきました。

国際的な事業展開とサステイナビリティにおけるリーダーシップの遺産

Bulgurlu氏の在任中、Bekoは、バングラデシュのSinger、パキスタンのDawlance、インドのVoltas Beko、アジア太平洋地域のArçelik-Hitachiなど、複数の地域における買収、戦略的パートナーシップ、統合を通じて、世界的な事業拠点を拡大し、ヨーロッパをはじめとする世界各地での競争力を強化しました。Beko Europeの設立とWhirlpoolの中東・北アフリカ地域の事業の統合は、同社の規模と市場での存在感をさらに強化しました。

この間、サステナビリティはまた、国際基準に沿った気候目標や、製造拠点全体にわたる業務改善など、会社の長期戦略により密接に組み込まれるようになりました。Bulgurlu氏は、気候変動に対する責任と商業的業績は相互に補強し合うものである、と主張しました。

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2903942/Hakan_Bulgurlu.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2765641/5798329/Beko_Logo_Corporate.jpg?p=medium600



（日本語リリース：クライアント提供）

