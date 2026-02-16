À¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥êー¥Àー¤¬Trusted Tech Alliance¤òÈ¯Â
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢2026Ç¯2·î15Æü /PRNewswire/ -- Munich Security Conference¡Ê¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢²¤½£¡¢ËÌÊÆ¤Î15¼Ò¤¬¡¢¥È¥é¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊTrusted Tech Alliance¡§TTA¡Ë¤ÎÈ¯Â¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£TTA¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥¯¡Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢È¾Æ³ÂÎ¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢AI¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¤¿¤á¤Î¸¶Â§¤ò¶¦Í¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ»½Ñ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸¶Â§¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Î¹ñÀÒ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë´ë¶È¤¬Æ©ÌÀÀ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò½å¼é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤òÃÛ¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Ê¤àµ»½Ñ³×¿·¤ÈÊ£»¨²½¤¹¤ë´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤È¸ÜµÒ¤Ï¡¢µ»½Ñ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÈÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ ¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¤È ¤½¤³¤Ë Àø¤à ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê ¸Ä¿Í ¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤«¤é´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ê ¡¢¤³¤ì¤é¤Î·üÇ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤µ¤ì¤ë µ»½Ñ¤ÎÂ°À ¤È¡¢½ðÌ¾¼Ô¤¬½å¼é¤¹¤ë ±¿±Ä ¸¶Â§°ì¼°¤Î ÄêµÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TTA²ñ°÷¤Ï¡¢À¯ÉÜ ¤ª¤è¤Ó¸ÜµÒ ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ ¿·¶½µ»½Ñ¤ÎÍø±×¤¬¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¼Ò²ñÅª¿®Íê¤ò ¤â¤¿¤é¤¹ ¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ç¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤È¸¶Â§¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë°ìÎ®´ë¶È¤¬·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¶Â§¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¤É¤³¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤±¤ëTrusted Tech Alliance¤Î½ðÌ¾¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Anthropic¡¢AWS¡¢Cassava Technologies¡¢Cohere¡¢Ericsson¡¢Google Cloud¡¢Hanwha¡¢Jio Platforms¡¢Microsoft¡¢Nokia¡¢Nscale¡¢NTT¡¢Rapidus¡¢Saab¡¢SAP¡£
»²²Ã´ë¶È¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ³«È¯¡¢¥Ç¥×¥í¥¤¡¢±¿±Ä¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÄêµÁ¤¹¤ë5¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸¶Â§¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÎÑÍýÅª¹ÔÆ°
2. ±¿±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢°ÂÁ´¤Ê³«È¯¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿É¾²Á
3. ¶¯¸Ç¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æ»ë
4. ¥ªー¥×¥ó¤Ç¶¨Ä´Åª¡¢Êñ³çÅª¤«¤Ä¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à
5. Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤È¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤ÎÂº½Å
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÎÑÍýÅª¹ÔÆ°¤ò»ý¤Á¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò°ÂÁ´¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È·ÀÌó¾å¹´Â«ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÈÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ð½à¤ò½å¼é¤µ¤»¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ç¶¨ÎÏÅª¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾©Îå¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
TTA¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢Áê¸ß±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó¤Êµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼ç¸¢¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñ²ÈÅª¡¦¹ñºÝÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¶¦Í¥¢¥×¥íー¥Á¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ»½Ñ³×¿·¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÆ±¶È¼Ô´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ÐºÑ¤È¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç¸Â¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Trusted Tech Alliance¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Amazon¤ÎºÇ¹â¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥º¡õË¡Ì³ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ëDavid Zapolsky»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë³«È¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Anthropic¤Ï¡¢Trusted Tech Alliance¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëAI¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¤Î¸¶Â§¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Anthropic¤Î¾Ä³°ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëSarah Heck»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¿·¶½µ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëºòº£¡¢Cassava Technologies¤ÏTrusted Tech Alliance¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ä¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâ¤ÈÊñ³çÅª¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¼Ô¤ä¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ Cassava Technologies¤ÎÁÏ¶È¼Ô·ó¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëStrive Masiyiwa»á, ¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì´ë¶È¤ä°ì¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ï°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¿®Íê¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ »ä¤¿¤Á ¤Ï »Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë ¶È³¦¤ÎÆ±¶È¼Ô ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯ Á´ÂÎ ¤Ç¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¿®Íê¤Î¼ÂÁ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤à ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö ¡Ö Trusted Tech Alliance ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ericsson¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¤Ç¤¢¤ëBörje Ekholm ¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö Google Cloud¤Ë¤Ï¡¢ÁªÂò¡¢¿®Íê¡¢¼ç¸¢¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ïº£Æü¤Î²æ¡¹¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Trusted Tech Alliance¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶Â§¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤ÎÁªÂò¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È¥íー¥«¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸·³Ê¤Ê¼ç¸¢Í×·ï¤ÈÃÏ°è´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡× ¤È¡¢Google Cloud¤Î¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥º¡õ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥ê¥·ーÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëMarcus Jadotte»á ¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿®Íê¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎºÇ¤âº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë³Î¼Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ»½Ñ¤ò¿ÊÊâ¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¼ç¸¢ËÉ±Ò¤«¤éÀèÃ¼À½Â¤¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢»º¶È¤Î¶¯²½¡¢¾Íè¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Hanwha Group¤ÎDong Kwan (DK) KimÉû²ñÄ¹ ¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Jio Platforms¤ÏTrusted Tech Alliance¤Ë»²²Ã¤·¡¢µ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤Î¶¦ÄÌ´ð½à¤È¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê´·¹Ô¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼¡À¤Âå¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¿®Íê¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Jio Platforms¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ëKiran Thomas»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë´ë¶È¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÊÝ¸î¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿®Íê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹â¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Microsoft¤Î¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëBrad Smith»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¹ñÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¤É¤³¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÌÀ³Î¤Ç¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¸¶Â§¤Î¤â¤È¤Ë¡¢°ìÎ®´ë¶È¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖAI¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¿®Íê¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢Àß·×¾å¡¢°ÂÁ´¤Ç¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Áê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Trusted Tech Alliance¤òÄÌ¤¸¤Æ¶È³¦¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ Nokia¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¤Ç¤¢¤ëJustin Hotard»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤Ï¿®Íê¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤¬¤É¤³¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢Ã¯¤¬AI¤òÆ°¤«¤¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Nscale¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ö¥ê¥óAI¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢¸·³Ê¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¥íー¥«¥ëÀ©¸æ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÝ¾Ú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÊýË¡¤ÇAI¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁÈ¿¥¤ÈÄó·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Nscale¤ÎÁÏÀß¼Ô·óCEO¤Ç¤¢¤ëJosh Payne»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤ÎAI¤ä¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤¬¤¤¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÆ»ÆÁ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë´ë¶È¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢NTT¤Îß·ÅÄ½ã¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRapidus¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¡¢Trusted Tech Alliance¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¸¶Â§¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë»¿Æ±¤·¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢°ÂÁ´À¡¢¥ªー¥×¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Rapidus¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¾®ÃÓ½ßµÁÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëTrusted Tech Alliance¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Saab¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¤Ç¤¢¤ëMicael Johansso»á ¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë·ÐºÑ¤Ë¤Ï¡¢¿®Íê¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤Îµ¡Ì©À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢µ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¿®Íê¤È¼ç¸¢¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Íí¤ß¹ç¤¦º£Æü¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¿®Íê¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿¿Ùõ¤ËÃÛ¤«¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SAP¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ð½à¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢SAP¤ÎºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCFO¡Ë·ó¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¤¢¤ëDominik Asam»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://www.trustedtechalliance.com
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2903939/Trusted_Tech_Alliance_Logo.jpg?p=medium600
