¡Ú¥·¥êー¥ºÎß·×2Ëü¸ÄÆÍÇË¡ª ¡Û¥ì¥¶ー¥½¥à¥ê¥¨´Æ½¤ Æ¯¤¯½÷À¤Î¡Ö¥¥åー¥È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÚËÜ³×Ì¾»ÉÆþ¤ì¡Û¤¬Amazon¤Ç¹¥Ä´
LICHOU¡Ê¥ê¥·¥å¡Ë¡ÊÂåÉ½¡§¹ÓÌÚ°ÉÎ¤¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡Ë¤¬Amazon.co.jp¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¶ー¥½¥à¥ê¥¨´Æ½¤ ËÜ³×Ì¾»ÉÆþ¤ì ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡×¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô20,000¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÈé³×»º¶ÈÏ¢¹ç²ñÇ§Äê»ñ³Ê¥ì¥¶ー¥½¥à¥ê¥¨¡ÊÇ§ÄêÈÖ¹æ¡§LSB3210003¡Ë¤ò»ý¤ÄÂåÉ½¡¦¹ÓÌÚ°ÉÎ¤¼«¿È¤¬¡¢ÁÇºàÁªÄê¤«¤éÀß·×¤Þ¤Ç¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢µ¡Ç½À¡¦¾å¼Á´¶¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖÌ¾»ÉÆþ¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«È¯ÇØ·Ê
¡ÖÌ¾»É¸ò´¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×~Æ¯¤¯½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤«¤éÃÂÀ¸
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ¾»É¸ò´¹¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤«¤é¤Ï¡¦Ì¾»É¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡¦¤¹¤°ËþÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼ýÇ¼Ëç¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¦³×¤¬¹Å¤¯³«¤¤Ë¤¯¤¤¡¦½÷À¸þ¤±¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢³×¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥ì¥¶ー¥½¥à¥ê¥¨¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¤¬¡¢ÁÇºà¡¦¥µ¥¤¥º¡¦¹½Â¤¤ò¥¼¥í¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢½÷À¤¬²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ëÌ¾»ÉÆþ¤ì¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥¥ì¥¶ー¥½¥à¥ê¥¨´Æ½¤¤Î¾å¼ÁËÜ³×
ÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢½ý¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯½À¤é¤«¤¤¥ßー¥ê¥ó¥°¥ì¥¶ー¡ÊµíËÜ³×¡Ë¤òºÎÍÑ¡£¼«Á³¤Ê¥·¥Ü´¶¤È¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤¬¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢»È¤¦¤Û¤É¤Ë¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.Ì¾»É¸ò´¹¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤¹¤ëÀìÍÑ¥Û¥ë¥Àー
¥Õ¥¿ÉôÊ¬¤Ë»°³Ñ·Á·¿¤Î¥Û¥ë¥Àー¤òÅëºÜ¡£¡¦¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ì¾»É¤ò°ì»þÊÝ´É¡¦¼«Ê¬¤ÎÌ¾»É¤ò»öÁ°¤Ë¥»¥Ã¥È¡¦´ù¾å¤Ç¤â°ÂÄê¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
3¡¥»ÅÊ¬¤±¤·¤ä¤¹¤¤5¥Ý¥±¥Ã¥È¹½Â¤
¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢4¤Ä¤Î¥µ¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£¡¦¼«Ê¬¤ÎÌ¾»É¡¦Áê¼ê¤ÎÌ¾»É¡¦IC¥«ー¥É¡¦¼Ò°÷¾Ú¡¦ÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤·¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥ºÇÂç50Ëç¼ýÇ¼¤ÎÂçÍÆÎÌ
Çö·¿¤Ê¤¬¤éÌó50Ëç¤ÎÌ¾»É¤ò¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£µÞ¤Ê¾¦ÃÌ¤ä³°²ó¤ê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5. ½¾ÍèÉÊ¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¤¡ÖÉý¹Àß·×¡×
°ìÈÌÅª¤ÊÌ¾»ÉÆþ¤ì¤è¤ê²£Éý¡¦½ÄÉý¤òÌó0.5～1cm³ÈÂç¡£Ì¾»É¤Î³Ñ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê½Ð¤·Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
6. ¿Íµ¤¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
ÄêÈÖ¥«¥éー¤«¤é½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤Þ¤ÇÁ´8¿§¤òÅ¸³«¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Í¥¤¥Óー¡¿¥°¥ìー¥¸¥å¡¿¥Èー¥×¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¡¿¥³ー¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ñー¥ë¥Ö¥ëー¡¿¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó
¢£ ¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼
¡Ö¼ê¿¨¤ê¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¹âÉ¾²ÁÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¥ì¥Ó¥åー¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦ËÜ³×¤Î½À¤é¤«¤µ¤È¹âµé´¶¡¦Ì¾»É¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤Éý¹Àß·×¡¦ÂçÍÆÎÌ¤Ç¤â·¿Êø¤ì¤·¤Ê¤¤¼ýÇ¼ÎÏ¡¦¾åÉÊ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¡¦¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ëÉÊ¼Á¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¡ÖÌ¾»É¸ò´¹¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö²Á³Ê°Ê¾å¤Î¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×¾¦ÉÊÌ¾¡§LICHOU¡Ê¥ê¥·¥å¡Ë¡Ú¥ì¥¶ー¥½¥à¥ê¥¨´Æ½¤¡ÛËÜ³× Ì¾»ÉÆþ¤ì ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¼ýÇ¼Ëç¿ô¡§ºÇÂç50Ëç¥Ý¥±¥Ã¥È¿ô¡§5¥Ý¥±¥Ã¥ÈÁÇºà¡§µíËÜ³×ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Amazon.co.jp
¢£ ÈÎÇä¼Ô¾ðÊóË¡¿ÍÌ¾¡Ê²°¹æ¡Ë¡§LICHOU¡Ê¥ê¥·¥å¡Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§LICHOUÂåÉ½¼Ô¡§¹ÓÌÚ°ÉÎ¤½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÆîÀé½»6-37-11-201¥áー¥ë¡§lichou.official@gmail.com