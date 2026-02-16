ÁÒÉß»Ô¡ÖÆ®¾¤Îµ°À×¡¡À±ÌîÀç°ì¡ØÌ´¤Îµ°À×¡ÙÅ¸¡×¤ò2·î28Æü～3·î1Æü¤ËÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³°¼þÆÃÀß²ñ¾ì(E¥²ー¥ÈÉÕ¶á)¤Ç³«ºÅ
ÁÒÉß»Ô(²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô)¤Ï¡¢Æ®¾¤Îµ°À×¡¡À±ÌîÀç°ì¡ÖÌ´¤Îµ°À×¡×Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤êÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡ÖÇ³¤¨¤ëÃË¡×À±ÌîÀç°ì¡£À¸Á°¡¢¡Ö¾Íè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤â¤Ã¤ÆÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¡×¡ÖÁª¼ê»þÂå¤Ë¸Î¶¿¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ÇÅê¤²¤¿¡×¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¤È¡¢ÁÒÉß¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤À¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ®¾¡¦À±ÌîÀç°ì¤Îº²¤ÎÉÊ¡¹¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/culture/sports/1005085/1015765.html
ÎáÏÂ8Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)～3·î1Æü(Æü)¤Î´Ö¡¢ÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¡¢ÉÒ»ÒÍÍ¤Ë½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ö¡×¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÅê¼ê¤È¤·¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿ÂôÂ¼¾Þ¥á¥À¥ë¡×¡ÖÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ºÝ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ê¤ÉÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢Áª¼ê»þÂå¡¢´ÆÆÄ»þÂå¤Îµ®½Å¤ÊÉÊ¡¹·×70ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À±ÌîÀç°ìÌ´¤Îµ°À×Å¸É½ÌÌ
À±ÌîÀç°ìÌ´¤Îµ°À×Å¸Î¢ÌÌ
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Æ®¾¤Îµ°À×¡¡À±ÌîÀç°ì¡ÖÌ´¤Îµ°À×¡×Å¸
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§ ÁÒÉß»Ô
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ ÎáÏÂ8Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)～3·î1Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9»þ～17»þ
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³°¼þ¡¡ÆÃÀß²ñ¾ì(E¥²ー¥ÈÉÕ¶á)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨´ÑÍ÷ÎÁÌµÎÁ(¥ªー¥×¥óÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÍ×)
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ JRÃæ¾±±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó8Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤ª¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ü»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»ÁáÅçIC¤«¤éÌó5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ü»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»ÁÒÉßIC¤«¤éÌó7Ê¬
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡ÔÁÒÉß»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡Õ
TEL¡¡ ¡§ 086-426-3855
e-mail¡§ sports@city.kurashiki.okayama.jp