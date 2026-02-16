¡ãÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ä Ãæ¾®¸Ä¿Í°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¼ÂÂÖ¡¡ºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤Ï¡ÈÁÆÍø°µÇ÷¤È¿Í¼êÉÔÂ¡É¡¡Çä¾å¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÂÖ¤ò±Û¤¨¤¿¡ÖÀïÎ¬Åª»ÅÆþ¤ì¡×¤¬²ÃÂ®
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥´¥ß¥ä(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼ ¸÷¹°)¤Ï¡¢ÏÂ²Û»ÒÅ¹¡¢ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®¸Ä¿ÍÅ¹(N=218Å¹ÊÞ)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öº£°ìÈÖº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦»ÅÆþ¤ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò2026Ç¯1·î5Æü～15Æü¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤¤¤Á¤Ð¤óº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡üºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤Ï¡ÖÁÆÍø¤Î°µÇ÷¡×¤È¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡§
Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤¬¡Ö²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ëÁÆÍø¸º¾¯¡×¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢²Û»ÒÅ¹¤Ç¤Ï¡ÖÀ½Â¤¤Î¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¡£
¡ü»ÅÆþ¤ì¤ÎÌÜÅª¤Ï¶ÈÂÖ¤ÇÆó¶Ë²½¡§
²Û»ÒÅ¹¤Ï¡ÖÀ½Â¤¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤Ï¡Ö¥í¥¹¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¿·¥á¥Ë¥åー¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£
¡ü¶ÈÂÖ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡Ö¹¶¤á¤Î»ÅÆþ¤ì¡×¡§
ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬ÍÎ²Û»Ò¤ò¡¢ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤¬ÏÂ²Û»Ò¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¡£
¢£¿Í¸ý¸º¾¯¤È¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å·¿¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¾·¤¯¡ÖÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×
¸½ºß¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®¸Ä¿ÍÅ¹¤Ë¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì½Ì¾®¤È¡¢¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×²óÅú¤Ï¡Ö²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÁÆÍø¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡×(N=85)¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬ÏÂ¡¦ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¶ÈÂÖ¤Ç¤Ï¡ÖÀ½Â¤¤Î¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÇº¤ß(N=28)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ ¢ª À½Â¤Ç½ÎÏ¤ÎÄã²¼ ¢ª ÉÊÇö¤Ë¤è¤ëÇä¾å¸º¾¯ ¢ª ¤µ¤é¤ËÀ½Â¤¤ò½Ì¾®¡×¤È¤¤¤¦Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¡¦ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î²ÝÂê¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î²ÝÂê
¢£²ò·èºö¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö»ÅÆþ¤ì¡×¤ÎÀïÎ¬
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÉý¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¡Ö»ÅÆþ¤ì¡×¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþ¤ì¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
1. ²Û»ÒÅ¹¥»¥°¥á¥ó¥È(¼é¤ê¤Î»ÅÆþ¤ì)¡§¿Í¼êÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤Ê¬¤ò»ÅÆþ¤ìÉÊ¤ÇÊä¤¦¡ÖÀ½Â¤Âå¹Ô¡×¼ûÍ×¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈËË»´ü¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢¾ÊÎÏ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2. °û¿©¡¦°ÜÆ°ÈÎÇä¥»¥°¥á¥ó¥È(¹¶¤á¤Î»ÅÆþ¤ì)¡§¥«¥Õ¥§¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®¥í¥Ã¥È»ÅÆþ¤ì¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¿·¥á¥Ë¥åー¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡Ö¼Â¸³Åª¤Ê»ÅÆþ¤ì¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃíÌÜ»öÎã¡Û¶ÈÂÖ¤ò±Û¤¨¤Æ¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ
¼«¼Ò¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢µÒÁØ¤ò¹¤²¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¡ÖÍÎ²Û»Ò¡×¤òÈÎÇä¡§¼ãÇ¯ÁØ¤äÍÎ²Û»Ò¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¾å¤ò³ÍÆÀ¡£
¡üÍÎ²Û»ÒÅ¹¤¬¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×¤òÈÎÇä¡§Áý²Ã¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ØµÒÁØ¤ò¹¤²¡¢µÒÃ±²Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£
¢£¡ÖÏÂÍÎ²Û»Ò¡¦¥Ç¥¶ー¥È¡¦¿©ºà²· ¤Ê¤´¤ß¤ä¡×¤ÎÁÛ¤¤
ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®¸Ä¿ÍÅ¹ÊÞ¤¬¥áー¥«ー¤«¤éÄ¾Á÷¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë²ñ°÷À©¤Î²·ÇäÄÌÈÎ¡Ö¤Ê¤´¤ß¤ä¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ²ñ°÷¤âÀ½Â¤¤¹¤ë¥áー¥«ー¤âÅÐÏ¿ÎÁ¤ä·î³ÛÈñÍÑ¤Ê¤ÉÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¾®¸Ä¿ÍÅ¹ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å¸¼¨²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¸ýºÂ³«Àß¤Î¼êÂ³ÉÔÍ×¤Ç1ÉÊ¤«¤é¼è°ú¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®¥í¥Ã¥È¤Ç¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë±Ä¶È¡¦¼õÈ¯ÃíÂÐ±þ¤òÅö¼Ò¤¬Ã´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥áー¥«ーÍÍ¤Ë¤ÏÀ½Â¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾®¥í¥Ã¥È¤Ç¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¡ÖÃæ¾®¸Ä¿ÍÅ¹ÊÞ¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥áー¥«ーÍÍ¤È°ì½ï¤Ë³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î5Æü～15Æü
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡¡¡¡¡§¤Ê¤´¤ß¤ä²ñ°÷¡¡218Å¹ÊÞ
²óÅú¼Ô¤Î¶ÈÂÖÊÌ³ä¹ç¡§±ß¥°¥é¥Õ»²¾È
²óÅú¼Ô¤Î¶ÈÂÖÊÌ³ä¹ç
